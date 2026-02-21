Вас ждёт автобусная экскурсия по знаменитым сталинским высоткам, построенным по грандиозному плану преобразования Москвы. Вы увидите первые семь зданий, построенных по плану, узнаете их тайны и страшные секреты.
Профессиональный экскурсовод расскажет о судьбе архитекторов высоток и их жильцов, о КГБ, слежке и подвалах зданий, как устроены входы в тайное Метро-2 и где их найти, а также многое другое.
Описание экскурсииДавно отгремели звуки революционных взрывов, запечатлевших на страницах нашей истории рождение первого рабоче-крестьянского государства. Ударная волна советских преобразований раз и навсегда перевернула московскую жизнь. Обрушив стены православных храмов, Москва взметнула ввысь идеи новых вождей. В вихре грядущих перемен закружились литераторы и музыканты, художники и архитекторы. Последние ударно выплеснули на развороченные улицы столицы архитектурные шедевры нового формата. В нём не осталось места для затейливо прихотливых узоров и нежных лиц античных муз. На смену буржуазным формам спешили монументальные фигуры дебелых комсомолок и мускулистых красноармейцев, сжимавших в могучих руках серпы, молоты, автоматы и прочую символическую атрибутику пролетарских кругов. Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И. В. Сталина в местах особой силы, дарованной взорванными православными храмами, кровавыми баррикадами первых, ещё при царе проходивших стачек, у дорог, ведущих на запад и восток, на сакральных столичных холмах, коим средневековый летописец отводил силу «Третьего Рима». На увлекательной автобусной экскурсии по сталинским высоткам в Москве Вы узнаете:
- кто спроектировал сталинские высотки;
- как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей;
- почему Л. Берия приказал украсить шпилем уже построенное здание МИДа;
- где проживали знаменитые люди страны советов – Фаина Раневская, Майя Плисецкая, Галина Уланова и многие другие.
- как КГБ осуществляло слежку за жителями дома, расположенного на Котельнической набережной;
- что скрывают клумбы и фонтаны, расположенные рядом со сталинскими высотками;
- где расположена система наблюдения за посольством США;
- как устроены входы в Метро-2, и где они располагаются;
- зачем в сталинских высотках устроены подземелья и морозильные камеры;
- почему фонят счетчики Гейгера у МГУ им. М. В. Ломоносова;
• где замурована статуя И. В. Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ. Важная информация:
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главное здание МГУ на Воробьёвых горах
- Гостиница «Украина»
- Жилой дом на Котельнической набережной
- Здание Министерства иностранных дел
- Высотное здание на площади Красных Ворот
- Гостиница «Ленинградская»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Место начала и завершения?
СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 366 отзывов
М
Михаил
21 фев 2026
Все очень информативно, пробуждает интерес к теме и истории Москвы. Гид выше всех похвал, все очень культурно, красивая грамотная речь. Приду еще раз с сыном летом.
В
Вера
29 дек 2025
Эксурсию отменили….
и
ирина
24 ноя 2025
понравилось
М
Марина
16 ноя 2025
Замечательный гид!!
Р
Рами
9 ноя 2025
Хороший гид с отличной дикцией. Комфортный автобус.
Остановились у здания МИД. Через дорогу сфоткались.
Остановились у "Украины". Зашли до панорамы.
Остановились у МГУ. Сфоткались издалека от Воробьевых гор.
Остановились у Котельнической набережной. Зашли и
З
Зоя
9 ноя 2025
Шикарная экскурсия. Все оочень понравилось. Много интересной информации и положительных эмоций!!!
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Интересная экскурсия. Гид - профессионал.
K
Kabanin
27 окт 2025
В целом все хорошо, но есть несколько минусов:
1. Не все высотки дали возможно посмотреть вне автобуса, какие-то просто мимо проехали. Может надо больше времени закладывать, может программу скорректировать.
2. Экскурсовод хороший,
h
hi+79967
26 окт 2025
Спасибо за прекрасную поездку! Понравилась подача рассказа. Гида экскурсовода! конечно интересно побывать. И внутри этих высоток! москва очень красивый город! постоянно что то меняется!рекомендую побывать на экскурсии и узнать что то новое! создать себе позитивное настроение!! Спасибо за эту возможность!
Е
Елена
7 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Наконец удалось познакомиться с 7 высотками Москвы, узнать их историю, мифы и легенды, которые сопровождали их строительство и существуют по сей день. Повезло с погодой. К сожалению, не заходили внутрь зданий, но нам было достаточно и внешнего великолепия. Спасибо.
Е
Евдокия
1 окт 2025
Отличная выдалась экскурсия! Мы с мужем остались под большим впечатлением от автобусного тура, посвященного мифам и легендам сталинских высоток. Было не только интересно, но и очень познавательно, узнали много нового об этих архитектурных гигантах. Отдельно хочется отметить экскурсовода – невероятно харизматичный рассказчик, слушать его было одно удовольствие! Рекомендую всем, кто интересуется историей Москвы и любит захватывающие истории.
Г
Гордиенко
29 сен 2025
Все отлично. Начиная с молодого человека, который заранее подошел и оформил оплату у всех экскурсий. вовремя подъехавших комфортабельных автобусов и конечно же Иван - наш экскурсовод! Очень интересно и эмоционально преподнести нам историю всех высоток.
Л
Людмила
29 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Материал подается без перегруза датами, легко воспринимается и запоминается. Экскурсовод Иван разбавлял информацию забавными фактами и давал свою оценку некоторым моментам. Мне и ребенку понравилось.
С
Синельникова
24 сен 2025
Неплохая экскурсия, гид Иван с хорошим громким голосом, с чувством юмора, сильно не перегружал информацией. Жалко, что не было возможности к некоторым подойти поближе и зайти внутрь, а также узнать об планировках, быте жильцов. В основном тема строилась о целе строительства и бомбоубежищах.
В
Вероника
24 сен 2025
Вцелом интересно. Жаль, что выйти и посмотреть на здание вблизи получилось только на двоих локациях
