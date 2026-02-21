М Михаил Все очень информативно, пробуждает интерес к теме и истории Москвы. Гид выше всех похвал, все очень культурно, красивая грамотная речь. Приду еще раз с сыном летом.

В Вера Эксурсию отменили….

и ирина понравилось

М Марина Замечательный гид!!

Р Рами

Остановились у здания МИД. Через дорогу сфоткались.

Остановились у "Украины". Зашли до панорамы.

Остановились у МГУ. Сфоткались издалека от Воробьевых гор.

Остановились у Котельнической набережной. Зашли и читать дальше сразу были выгнаны консьержем.

Гид на улицу не выходил с группой.

Экскурсия 2 часа 50 минут.

Сравнима с обзорной экскурсией, т. к. проезжаем много достопримечательностей.



З Зоя Шикарная экскурсия. Все оочень понравилось. Много интересной информации и положительных эмоций!!!

Т Татьяна Интересная экскурсия. Гид - профессионал.

K Kabanin

1. Не все высотки дали возможно посмотреть вне автобуса, какие-то просто мимо проехали. Может надо больше времени закладывать, может программу скорректировать.

2. Экскурсовод хороший, читать дальше но немного переигрывает и немного бубнит, под конец просто потерял нить рассказа.

3. Не хватило какой-то фишки или изюминки в рассказе, какой-то общей концепции, авторского взгляда. Хотя попытка была, но не хватило последовательности может и настойчивости. Видно, что экскурсовод очень опытный, может выгорел немного, так показалось.

h hi+79967 Спасибо за прекрасную поездку! Понравилась подача рассказа. Гида экскурсовода! конечно интересно побывать. И внутри этих высоток! москва очень красивый город! постоянно что то меняется!рекомендую побывать на экскурсии и узнать что то новое! создать себе позитивное настроение!! Спасибо за эту возможность!

Е Елена Очень понравилась экскурсия. Наконец удалось познакомиться с 7 высотками Москвы, узнать их историю, мифы и легенды, которые сопровождали их строительство и существуют по сей день. Повезло с погодой. К сожалению, не заходили внутрь зданий, но нам было достаточно и внешнего великолепия. Спасибо.

Е Евдокия Отличная выдалась экскурсия! Мы с мужем остались под большим впечатлением от автобусного тура, посвященного мифам и легендам сталинских высоток. Было не только интересно, но и очень познавательно, узнали много нового об этих архитектурных гигантах. Отдельно хочется отметить экскурсовода – невероятно харизматичный рассказчик, слушать его было одно удовольствие! Рекомендую всем, кто интересуется историей Москвы и любит захватывающие истории.

Г Гордиенко Все отлично. Начиная с молодого человека, который заранее подошел и оформил оплату у всех экскурсий. вовремя подъехавших комфортабельных автобусов и конечно же Иван - наш экскурсовод! Очень интересно и эмоционально преподнести нам историю всех высоток.

Л Людмила Интересная и познавательная экскурсия. Материал подается без перегруза датами, легко воспринимается и запоминается. Экскурсовод Иван разбавлял информацию забавными фактами и давал свою оценку некоторым моментам. Мне и ребенку понравилось.

С Синельникова Неплохая экскурсия, гид Иван с хорошим громким голосом, с чувством юмора, сильно не перегружал информацией. Жалко, что не было возможности к некоторым подойти поближе и зайти внутрь, а также узнать об планировках, быте жильцов. В основном тема строилась о целе строительства и бомбоубежищах.