Архитектурные шедевры в местах особой силы
Давно отгремели звуки революционных взрывов, запечатлевших на страницах нашей истории 📖 рождение первого рабоче-крестьянского государства. Ударная волна советских преобразований раз и навсегда перевернула московскую жизнь. Обрушив стены православных храмов, Москва взметнула ввысь идеи новых вождей. В вихре грядущих перемен закружились литераторы и музыканты, художники и архитекторы. Последние ударно выплеснули на развороченные улицы столицы ⭐️ архитектурные шедевры нового формата.
В нём не осталось места для затейливо прихотливых узоров и нежных лиц античных муз. На смену буржуазным формам спешили монументальные фигуры дебелых комсомолок и мускулистых красноармейцев, сжимавших в могучих руках серпы, молоты, автоматы и прочую символическую атрибутику пролетарских кругов.
Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И. В. Сталина в местах особой силы, дарованной взорванными православными храмами, кровавыми баррикадами первых, ещё при царе проходивших стачек, у дорог, ведущих на запад и восток, на сакральных столичных холмах, коим средневековый летописец отводил силу «Третьего Рима».
На увлекательной автобусной экскурсии 🧭 по сталинским высоткам в Москве вы узнаете:
- кто спроектировал сталинские высотки;
- как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей;
- почему Л. Берия приказал украсить шпилем уже построенное здание МИДа;
- где проживали знаменитые люди страны советов — Фаина Раневская, Майя Плисецкая, Галина Уланова и многие другие.
- как КГБ осуществляло слежку за жителями дома, расположенного на Котельнической набережной;
- что скрывают клумбы и фонтаны, расположенные рядом со сталинскими высотками;
- где расположена система наблюдения за посольством США;
- как устроены входы в Метро-2, и где они располагаются;
- зачем в сталинских высотках устроены подземелья и морозильные камеры;
- почему фонят счетчики Гейгера у МГУ им. М. В. Ломоносова;
- где замурована статуя И. В. Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ.
Организационные детали:
- Внимание! Автобусная экскурсия ⛳ по сталинским высоткам ориентирована на публику старше 12 лет. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет 🎫 можно бронировать не больше 3-х детских.
- Регистрация на экскурсию заканчивается заранее. Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!