Архитектурные шедевры в местах особой силы

Давно отгремели звуки революционных взрывов, запечатлевших на страницах нашей истории 📖 рождение первого рабоче-крестьянского государства. Ударная волна советских преобразований раз и навсегда перевернула московскую жизнь. Обрушив стены православных храмов, Москва взметнула ввысь идеи новых вождей. В вихре грядущих перемен закружились литераторы и музыканты, художники и архитекторы. Последние ударно выплеснули на развороченные улицы столицы ⭐️ архитектурные шедевры нового формата.

В нём не осталось места для затейливо прихотливых узоров и нежных лиц античных муз. На смену буржуазным формам спешили монументальные фигуры дебелых комсомолок и мускулистых красноармейцев, сжимавших в могучих руках серпы, молоты, автоматы и прочую символическую атрибутику пролетарских кругов.

Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И. В. Сталина в местах особой силы, дарованной взорванными православными храмами, кровавыми баррикадами первых, ещё при царе проходивших стачек, у дорог, ведущих на запад и восток, на сакральных столичных холмах, коим средневековый летописец отводил силу «Третьего Рима».

На увлекательной автобусной экскурсии 🧭 по сталинским высоткам в Москве вы узнаете:

кто спроектировал сталинские высотки;

как сложились судьбы архитекторов, работавших над воплощением сталинских идей;

почему Л. Берия приказал украсить шпилем уже построенное здание МИДа;

где проживали знаменитые люди страны советов — Фаина Раневская, Майя Плисецкая, Галина Уланова и многие другие.

как КГБ осуществляло слежку за жителями дома, расположенного на Котельнической набережной;

что скрывают клумбы и фонтаны, расположенные рядом со сталинскими высотками;

где расположена система наблюдения за посольством США;

как устроены входы в Метро-2, и где они располагаются;

зачем в сталинских высотках устроены подземелья и морозильные камеры;

почему фонят счетчики Гейгера у МГУ им. М. В. Ломоносова;

где замурована статуя И. В. Сталина, отлитая для пьедестала на башню МГУ.

Организационные детали: