Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Дорогие Друзья, в рамках нашей совершенно необыкновенной праздничной экскурсионной программы, мы приглашаем вас на празднование Широкой Масленицы в древний город 🏙️ Серпухов.

Наше чрезвычайно насыщенное событиями путешествие будет проходить в комфортабельном автобусе 🚌 — вы совершите обзорный тур по легендарному русскому городу, познакомитесь с его достопримечательностями 🏛️ и посетите территории главных святынь этого города — земли знаменитого Высоцкого мужского монастыря, с живописной смотровой площадкой перед ним, и Введенского Владычнего женского монастыря, в котором вас непременно удивит знакомство с настоящими и совершенно очаровательными живыми павлинами.

Вам откроется удивительная история 📖 печатного дела в единственном отечественном иммерсивном музее Типографского мастерства, где вы собственноручно изготовите листовки на печатном станке 19-го столетия и гусиным пером напишете жалобу на нерадивого торговца.

На одной из улиц города вы непременно повстречаете восхитительную даму с собачкой, подивитесь на самых необычных бронзовых обитателей города, полюбуетесь милыми сердцу сценами почти позабытой уездной жизни и обнаружите самого умного из всех отечественных павлинов.

Вас встретят хлебосольные и невероятно колоритные торговцы старого города, которые поведают таинственную биографию петушка на палочке, научат правильно загадывать масленичные желания и угостят вкуснейшими и сдобными уездными баранками.

Вы посетите красивейший собор Николы Белого, увидите руины Серпуховской крепостной стены, будете растроганы историей Соборной горы ⛰️ города, подивитесь самому неожиданному памятнику стрельцам и узнаете нечто совсем уж таинственное, о чём сейчас мы вам даже не намекнём.

При желании, вы сможете отобедать в старейшем ресторане города и угоститься блинами купеческими с вареньем самоваренным, где прямо за трапезою наши восхитительные масленичные сказатели поведают Вам о том, как следует праздновать каждый из масленичных дней.

Все желающие смогут продегустировать небольшие, но очень вкусные сеты крафтового пива, сваренного по авторским рецептам здесь же в огромных медных пивоваренных баках ресторана, осмотр которых доставит вам отдельное эстетическое удовольствие.

А в послеобеденное время мы примем участие в широких городских масленичных гуляниях, выясним как празднуется масленица в других странах мира и непременно поучаствуем в торжественном сжигании праздничного чучела Зимы.

А коли снежок случится, то и катанье с горок приключится!..

Сразу после проводов Маслёны мы посетим музей 🖼 хлеба, где, помимо интереснейших историй о хлебенном серпуховском производстве, вас пригласят к чаепитию с восхитительною местною выпечкою.

Наших самых юных путешественников ожидают интересные конкурсы и подарки.