Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Масленица широкая да в Серпухове древнем

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Масленица широкая да в Серпухове древнем
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 47 человек

  • 3 900 ₽ за человека

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Масленица широкая да в Серпухове древнем
Масленица широкая да в Серпухове древнем
Дорогие Друзья, в рамках нашей совершенно необыкновенной праздничной экскурсионной программы, мы приглашаем вас на празднование Широкой Масленицы в древний город 🏙️ Серпухов.
Наше чрезвычайно насыщенное событиями путешествие будет проходить в комфортабельном автобусе 🚌 — вы совершите обзорный тур по легендарному русскому городу, познакомитесь с его достопримечательностями 🏛️ и посетите территории главных святынь этого города — земли знаменитого Высоцкого мужского монастыря, с живописной смотровой площадкой перед ним, и Введенского Владычнего женского монастыря, в котором вас непременно удивит знакомство с настоящими и совершенно очаровательными живыми павлинами.
Вам откроется удивительная история 📖 печатного дела в единственном отечественном иммерсивном музее Типографского мастерства, где вы собственноручно изготовите листовки на печатном станке 19-го столетия и гусиным пером напишете жалобу на нерадивого торговца.
На одной из улиц города вы непременно повстречаете восхитительную даму с собачкой, подивитесь на самых необычных бронзовых обитателей города, полюбуетесь милыми сердцу сценами почти позабытой уездной жизни и обнаружите самого умного из всех отечественных павлинов.
Вас встретят хлебосольные и невероятно колоритные торговцы старого города, которые поведают таинственную биографию петушка на палочке, научат правильно загадывать масленичные желания и угостят вкуснейшими и сдобными уездными баранками.
Вы посетите красивейший собор Николы Белого, увидите руины Серпуховской крепостной стены, будете растроганы историей Соборной горы ⛰️ города, подивитесь самому неожиданному памятнику стрельцам и узнаете нечто совсем уж таинственное, о чём сейчас мы вам даже не намекнём.
При желании, вы сможете отобедать в старейшем ресторане города и угоститься блинами купеческими с вареньем самоваренным, где прямо за трапезою наши восхитительные масленичные сказатели поведают Вам о том, как следует праздновать каждый из масленичных дней.
Все желающие смогут продегустировать небольшие, но очень вкусные сеты крафтового пива, сваренного по авторским рецептам здесь же в огромных медных пивоваренных баках ресторана, осмотр которых доставит вам отдельное эстетическое удовольствие.
А в послеобеденное время мы примем участие в широких городских масленичных гуляниях, выясним как празднуется масленица в других странах мира и непременно поучаствуем в торжественном сжигании праздничного чучела Зимы.
А коли снежок случится, то и катанье с горок приключится!..
Сразу после проводов Маслёны мы посетим музей 🖼 хлеба, где, помимо интереснейших историй о хлебенном серпуховском производстве, вас пригласят к чаепитию с восхитительною местною выпечкою.
Наших самых юных путешественников ожидают интересные конкурсы и подарки.
Начало
🚩 У выхода №2 из ст. м. «Аннино».
Место завершения
🏁 У выхода №4 из ст. м. «Аннино».
Масленица широкая да в Серпухове древнем
Масленица широкая да в Серпухове древнем
Масленица широкая да в Серпухове древнем
Масленица широкая да в Серпухове древнем

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 47 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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