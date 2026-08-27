Попробовать надглазурную технику и получить вещь, которой можно пользоваться
Описание мастер-класса
Приглашаю вас на мастер-класс по росписи фарфора в реставрационной мастерской Гостиного двора. Мы будем делать городскую зарисовку на фарфоровой тарелочке: вы выберете один из 3 предложенных вариантов и шаг за шагом перенесёте рисунок на изделие.
Работать будем в технике надглазурной росписи — это роспись по глазурованной поверхности фарфора специальными красками. Такой формат подойдёт даже тем, кто не умеет рисовать: контур мы перенесём, поэтому вы сможете спокойно сосредоточиться на процессе и результате.
После росписи тарелочка проходит обжиг в муфельной печи на 760 градусах, и потом изделием можно пользоваться как обычной посудой. Все материалы, включая тарелочку, я выдаю, а вы заберёте готовую работу после обжига через неделю. Это мастер-класс, после которого у вас останется не просто впечатление, а своя расписанная вещь для повседневного использования.
Место встречи
🚩Начало: улица Ильинка, д 4, Москва, Россия
Как найти. Здание Гостиного двора, 5 вход
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Взрослый
5000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Все материалы и обжиг включены в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Анна и я практикующий художник-реставратор по фарфору, окончила магистратуру Строгановской академии. Роспись фарфора — одно из моих увлечений. С огромной радостью поделюсь с вами своим опытом.
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