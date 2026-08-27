Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Описание мастер-класса

Приглашаю вас на мастер-класс по росписи фарфора в реставрационной мастерской Гостиного двора. Мы будем делать городскую зарисовку на фарфоровой тарелочке: вы выберете один из 3 предложенных вариантов и шаг за шагом перенесёте рисунок на изделие.

Работать будем в технике надглазурной росписи — это роспись по глазурованной поверхности фарфора специальными красками. Такой формат подойдёт даже тем, кто не умеет рисовать: контур мы перенесём, поэтому вы сможете спокойно сосредоточиться на процессе и результате.

После росписи тарелочка проходит обжиг в муфельной печи на 760 градусах, и потом изделием можно пользоваться как обычной посудой. Все материалы, включая тарелочку, я выдаю, а вы заберёте готовую работу после обжига через неделю. Это мастер-класс, после которого у вас останется не просто впечатление, а своя расписанная вещь для повседневного использования.