Под руководством опытного наставника вы освоите гончарный круг или лепку.
Создадите своими руками чашку, тарелку, вазу или декоративный предмет, которым можно украсить интерьер или подарить близкому. А ещё распишете изделие ангобами и узнаете, как появляются разные фактуры и цвета.
Создадите своими руками чашку, тарелку, вазу или декоративный предмет, которым можно украсить интерьер или подарить близкому. А ещё распишете изделие ангобами и узнаете, как появляются разные фактуры и цвета.
Описание мастер-класса
Как пройдёт мастер-класс
- На занятии вы сможете выбрать формат: работа на гончарном круге или лепка изделия вручную под руководством опытного мастера
- Распишете свою керамику ангобами — специальными красками
- А после ваше изделие пройдёт два обжига и покрытие прозрачной глазурью, чтобы его можно было безопасно использовать в быту
Организационные детали
Готовое изделие можно забрать через 3–5 недель, в это время оно проходит несколько этапов сушки, обжига и глазурования. Отправку изделия обсудим дополнительно.
ежедневно в 12:00, 14:00, 17:00 и 19:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Среднем Кисловском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 155 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Мы ходили на мастер-класс с подругой. Вместе с нами на выбранном сеансе была еще одна пара. Я пробовала гончарный круг одна из всех, остальные пришли с реферансами изделий ручной лепки.
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим Вас за отзыв о посещении мастер-класса по гончарному делу, у Вас получился прекрасный кувшин для Вашего дома. Будем ждать Вас вновь на наших мастер-классах
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Т
Прекрасный мастер - класс под руководством ведущего мастера! Мечтала поработать за гончарным кругом и мечта сбылась! В студии есть чай / кофе, приветливые мастера, фартуки, музыка. Приду еще!
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим Вас за отзыв о посещении мастер-класса по гончарному делу. Будем ждать Вас вновь в наших студиях
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