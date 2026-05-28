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Гончарный мастер-класс и роспись керамики - в Москве

Попробовать новое хобби и вылепить уникальное изделие своими руками
Под руководством опытного наставника вы освоите гончарный круг или лепку.

Создадите своими руками чашку, тарелку, вазу или декоративный предмет, которым можно украсить интерьер или подарить близкому. А ещё распишете изделие ангобами и узнаете, как появляются разные фактуры и цвета.
5
2 отзыва
Гончарный мастер-класс и роспись керамики - в Москве
Гончарный мастер-класс и роспись керамики - в Москве
Гончарный мастер-класс и роспись керамики - в Москве

Описание мастер-класса

Как пройдёт мастер-класс

  • На занятии вы сможете выбрать формат: работа на гончарном круге или лепка изделия вручную под руководством опытного мастера
  • Распишете свою керамику ангобами — специальными красками
  • А после ваше изделие пройдёт два обжига и покрытие прозрачной глазурью, чтобы его можно было безопасно использовать в быту

Организационные детали

Готовое изделие можно забрать через 3–5 недель, в это время оно проходит несколько этапов сушки, обжига и глазурования. Отправку изделия обсудим дополнительно.

ежедневно в 12:00, 14:00, 17:00 и 19:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Среднем Кисловском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 155 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
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научим и предоставим всё необходимое. Вас ждёт живопись для всех уровней — от первых мазков до уверенной техники. Гончарное дело — работа на гончарном круге или ручная лепка, процесс медитации и создания изделия из глины своими руками. Свечеварение — вы погрузитесь в мир создания ароматов и сделаете свечу, которая наполнит дом уютом. Эпоксидная смола — научитесь делать сияющие подставки, декоративные панно и арт-объекты. Арт-вечеринки и мастер-классы с демонстрацией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Мы ходили на мастер-класс с подругой. Вместе с нами на выбранном сеансе была еще одна пара. Я пробовала гончарный круг одна из всех, остальные пришли с реферансами изделий ручной лепки.
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Со мной была мастерица Юлия: великолепная в общении, мягкая, терпеливая и заинтересованная, с огромным опытом в керамике. Юлия - настоящая находка для знакомства с этим ремеслом, помимо помощи в деле, было так интересно расспрашивать её и слушать о самом процессе. Прямо огромное уважение и благодарность этой потрясающей девушке!
Помещение подвальное, на улице было +14, в помещении абсолютно комфотрно, ни жарко, ни холодно. Фартук для каждого участника в наличии, есть доступ к wi-fi точке, туалетная комната. Получаются очень атмосферные фото в мастерской.

Мы ходили на мастер-класс с подругой. Вместе с нами на выбранном сеансе была еще одна пара.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим Вас за отзыв о посещении мастер-класса по гончарному делу, у Вас получился прекрасный кувшин для Вашего дома. Будем ждать Вас вновь на наших мастер-классах
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Т
Прекрасный мастер - класс под руководством ведущего мастера! Мечтала поработать за гончарным кругом и мечта сбылась! В студии есть чай / кофе, приветливые мастера, фартуки, музыка. Приду еще!
Прекрасный мастер - класс под руководством ведущего мастера! Мечтала поработать за гончарным кругом и мечта сбылась!
Прекрасный мастер - класс под руководством ведущего мастера! Мечтала поработать за гончарным кругом и мечта сбылась!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день, благодарим Вас за отзыв о посещении мастер-класса по гончарному делу. Будем ждать Вас вновь в наших студиях
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