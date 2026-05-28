читать дальше уменьшить

Со мной была мастерица Юлия: великолепная в общении, мягкая, терпеливая и заинтересованная, с огромным опытом в керамике. Юлия - настоящая находка для знакомства с этим ремеслом, помимо помощи в деле, было так интересно расспрашивать её и слушать о самом процессе. Прямо огромное уважение и благодарность этой потрясающей девушке!

Помещение подвальное, на улице было +14, в помещении абсолютно комфотрно, ни жарко, ни холодно. Фартук для каждого участника в наличии, есть доступ к wi-fi точке, туалетная комната. Получаются очень атмосферные фото в мастерской.