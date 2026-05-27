Проведите время в творческой атмосфере и создайте стильный предмет интерьера своими руками! Под руководством художника вы распишете гипсовый поднос акриловыми красками, даже если никогда раньше не рисовали.
Все материалы уже включены — вам остаётся только расслабиться, насладиться моментом и унести с собой готовое изделие.
Описание мастер-класса
Выбор своего подноса
Вы выберете форму гипсового подноса и стиль, который вам ближе: минимализм, яркие акценты или что-то более уютное и спокойное.
Погружение в процесс росписи
Под руководством художника шаг за шагом создадите свой дизайн. Опыт не требуется — мастер подробно покажет каждый этап.
Работа с акрилом
Освоите базовые техники росписи акриловыми красками и научитесь сочетать цвета и фактуры.
Все материалы включены
Краски, кисти, подносы — всё мы предоставим. Вам останется только творить и получать удовольствие.
Готовый результат сразу
В конце вы заберёте свой поднос домой — стильный и полностью сделанный своими руками.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Изделия можно забрать сразу после мастер-класса
- С вами будет художник из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00 и 19:30, в четверг и воскресенье в 12:00, 15:30 и 19:00, в субботу в 12:00, 16:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
