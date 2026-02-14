Приглашаем вас прикоснуться к редкому искусству горячей эмали и создать собственное украшение.
Сначала вы вдохновитесь образцами на выставке и узнаете, как формировалась эта техника на протяжении веков.
А затем под чутким руководством мастера распишете изделие и увидите, как огонь превращает эмаль в прочный и живой материал.
Сначала вы вдохновитесь образцами на выставке и узнаете, как формировалась эта техника на протяжении веков.
А затем под чутким руководством мастера распишете изделие и увидите, как огонь превращает эмаль в прочный и живой материал.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с историей и особенностями искусства горячей эмали.
- Осмотрите экспозицию с работами признанных умельцев из России и стран СНГ.
- Мастер расскажет, как работает стекловидная эмаль на медной основе и от чего зависит результат росписи.
- Вы узнаете, как температура и время обжига влияют на цвет и фактуру изделия.
- Самостоятельно создадите кулон: от нанесения эмали до обжига в муфельной печи при температуре до 850 °C.
- Готовую работу заберёте с собой сразу после мастер-класса.
Организационные детали
- Программа рассчитана на участников от 5 лет.
- Дополнительных расходов нет.
ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и 18:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2699 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 366 туристов
Мы проводим мастер-классы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Проявите в себе художника и отдохните душой. В трёх залах нашего музея представлены изделия в технике станковой эмали, ювелирная эмаль, эмалевые миниатюры в технике финифть и ещё много всего интересного. Приходите в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Благодарю за время, которое уделили мне сотрудники московского отделения великолепного центра эмальерного искусства, очаровательную Светлану за очень познавательный мастер-класс и красивую экскурсию! Музей находится в месте, где исторически работали мастера-ювелиры, расположен в уютном коттедже в парке. Посетив этот центр, вы почувствуете атмосферу гостеприимства и творчества, узнаете много нового об истории и сегодняшнем дне этого искусства. Спасибо!!
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