На мастер-классе вы сможете создать два изделия на выбор в технике «горячая эмаль». Это может быть кольцо, браслет, подвеска или брошь.
А также узнаете о узнают непреходящей ценности ювелирного искусства и о том, как из эмали можно создать вечное украшение, передающееся из поколения в поколение как семейная реликвия.
А также узнаете о узнают непреходящей ценности ювелирного искусства и о том, как из эмали можно создать вечное украшение, передающееся из поколения в поколение как семейная реликвия.
Описание билетаЧто вас ожидает: Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, который посвящен истории и технике создания ювелирных украшений, которые несут в себе вековые традиции и вдохновение! Участники узнают о непреходящей ценности ювелирного искусства и о том, как из эмали можно создать вечное украшение, передающееся из поколения в поколение как семейная реликвия. Ведущий проведет экскурсию по залам музея, погружая в мир горячей эмали. Посетители увидят редкие экспонаты, отражающие высочайшее мастерство ювелиров разных эпох, и узнают секреты обработки металлов и создания уникальных эмалевых узоров. На мастер-классе участники смогут создать два изделия на выбор в технике «горячая эмаль». Это может быть кольцо, браслет, подвеска или брошь.
Ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Входной билет
- Мастер-класс по созданию комплекта ювелирных украшений
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Таганский детский парк
Завершение: Таганский детский парк
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 14:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
