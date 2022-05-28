Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Вы пройдете по галереям нижнего и верхнего яруса собора и поймете логику его запутанных лабиринтов. Узнаете изначальное название храма и причины, по которым нынешнее имя его вытеснило. Познакомитесь с историей возведения памятника и легендами о древних зодчих. Выясните, какие загадки строительства по сей день не дают покоя исследователям. Как образ святого Николы изменил замысел царя? Как храм избежал разрушения? Что здесь делают средневековые банковские ячейки? Эти и другие удивительные истории вы услышите, осматривая нарядный ансамбль.
Перед вами предстанут редкие фрески и иконы, на которых изображен Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. Аудиоэкскурсия познакомит вас с жизнью святого и таинственными преданиями о нем. На экспозиции вы также увидите вериги 16 века с фрагментами куполов. И в результате поймете, что в соборе нет ничего случайного: от сюжета и выбора древних икон до архитектурных деталей и других артефактов.
Продолжительность: 1,5 часа.