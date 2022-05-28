Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия

История и секреты главного украшения Красной Площади и самого узнаваемого храма России

Собор с «зефирными» куполами, похожий на былинный терем, — один из самых красивых и загадочных русских храмов.

Вы пройдете по его запутанным лабиринтам, рассмотрите редкие фрески с иконами и отыщете средневековые клады. Прикоснетесь к тайнам создания шедевра и узнаете о самом Василии Блаженном. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История сказочного собора

Вы пройдете по галереям нижнего и верхнего яруса собора и поймете логику его запутанных лабиринтов. Узнаете изначальное название храма и причины, по которым нынешнее имя его вытеснило. Познакомитесь с историей возведения памятника и легендами о древних зодчих. Выясните, какие загадки строительства по сей день не дают покоя исследователям. Как образ святого Николы изменил замысел царя? Как храм избежал разрушения? Что здесь делают средневековые банковские ячейки? Эти и другие удивительные истории вы услышите, осматривая нарядный ансамбль.

Святыни храма

Перед вами предстанут редкие фрески и иконы, на которых изображен Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. Аудиоэкскурсия познакомит вас с жизнью святого и таинственными преданиями о нем. На экспозиции вы также увидите вериги 16 века с фрагментами куполов. И в результате поймете, что в соборе нет ничего случайного: от сюжета и выбора древних икон до архитектурных деталей и других артефактов.

Продолжительность: 1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в храм Василия Блаженного
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Спасской башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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