Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Собор с «зефирными» куполами, похожий на былинный терем, — один из самых красивых и загадочных русских храмов. Вы пройдете по его запутанным лабиринтам, рассмотрите редкие фрески с иконами и отыщете средневековые клады. Прикоснетесь к тайнам создания шедевра и узнаете о самом Василии Блаженном. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История сказочного собора

Вы пройдете по галереям нижнего и верхнего яруса собора и поймете логику его запутанных лабиринтов. Узнаете изначальное название храма и причины, по которым нынешнее имя его вытеснило. Познакомитесь с историей возведения памятника и легендами о древних зодчих. Выясните, какие загадки строительства по сей день не дают покоя исследователям. Как образ святого Николы изменил замысел царя? Как храм избежал разрушения? Что здесь делают средневековые банковские ячейки? Эти и другие удивительные истории вы услышите, осматривая нарядный ансамбль.

Святыни храма

Перед вами предстанут редкие фрески и иконы, на которых изображен Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. Аудиоэкскурсия познакомит вас с жизнью святого и таинственными преданиями о нем. На экспозиции вы также увидите вериги 16 века с фрагментами куполов. И в результате поймете, что в соборе нет ничего случайного: от сюжета и выбора древних икон до архитектурных деталей и других артефактов.

Продолжительность: 1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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