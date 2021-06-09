Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Бар-хоппинг по-московски

Наш столичный барный маршрут меняется в зависимости от дня проведения — но вы всегда окажетесь в 4 оригинальных заведениях. Мы не пройдем мимо бара с фирменными настойками. Посетим один из старейших коктейльных баров, который открылся в нулевые и диктовал моду на подачу напитков. Или заглянем в американский бар с танцами на барной стойке. В финале вас ждет клуб, где играют диджеи — например, скрытый от глаз, который любят иностранцы.

Выпить и получить приз

Перемещаясь группой из бара в бара, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем.

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг.

Организационные детали

Обратите внимание: в данный момент посещение баров возможно только с QR-кодом вакцинации.