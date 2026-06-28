Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Мы привезли в Москву популярный зарубежный формат — и ждём любителей тусить и зажигать! На нашей прогулке вы погрузитесь в атмосферу 3-4 баров, окунётесь в ночную жизнь города и сами поучаствуете в создании настроения вечера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Бар-хоппинг по-московски

Наш столичный барный маршрут меняется в зависимости от дня проведения — но вы всегда окажетесь в 4 атмосферных заведениях. Мы не пройдем мимо бара с фирменными настойками. Посетим один из старейших коктейльных баров, который открылся в нулевые и диктовал моду на подачу напитков. Или заглянем в американский бар с танцами на барной стойке. В финале вас ждет клуб, где играют диджеи — например, скрытый от глаз, который любят иностранцы.

Выпить и получить приз

Перемещаясь группой из бара в бар, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?

Кому подойдёт барное путешествие

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Также наша прогулка подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.

Организационные детали

Это программа 18+

Мероприятие для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включено: