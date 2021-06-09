Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре столицы и повеселиться

5
3 отзыва
Мы привезли в Москву популярный зарубежный формат — и ждем любителей тусить и зажигать! На прогулке-квесте по 4 небанальным барам вы окунетесь в ночную жизнь города, узнаете о традициях местного бар-хоппинга и поборетесь за корону короля вечеринки.
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы
Тур по барам Москвы

Что вас ожидает

Бар-хоппинг по-московски

Наш столичный барный маршрут меняется в зависимости от дня проведения — но вы всегда окажетесь в 4 оригинальных заведениях. Мы не пройдем мимо бара с фирменными настойками. Посетим один из старейших коктейльных баров, который открылся в нулевые и диктовал моду на подачу напитков. Или заглянем в американский бар с танцами на барной стойке. В финале вас ждет клуб, где играют диджеи — например, скрытый от глаз, который любят иностранцы.

Выпить и получить приз

Перемещаясь группой из бара в бара, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник тура. Ведь помимо познавательной части мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем.

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг.

Организационные детали

Обратите внимание: в данный момент посещение баров возможно только с QR-кодом вакцинации.

  • Это тур 21+
  • Тур для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включен welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлем вам ссылку с памятным фото-отчетом
🚩 Начало и место завершения: в районе метро Чистые пруды или Китай-город
Время проведения: в субботу в 18:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олег
Олег
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссера. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдете нигде!
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3 настоящих отзыва от туристов

Е
9 июня 2021
Очень весело провели время!
К
7 июня 2021
Решила собрать подруг на свой день рождения и отправиться в тур по барам. Это был настоящий рок-н-ролл. Четыре разных бара, сумасшедшие задания для участников и абсолютно ненапряжная атмосфера. Конечно, вряд ли бы мы сами выбрали эти места для досуга, но мы приняли правила игры и отлично провели время. Есть парочка нюансов, которые немного испортили впечатление. Но в целом, если не придираться по мелочам, все прошло отлично. Организаторы - молодцы, экскурсовод Анна энергичная и позитивная. Экскурсию рекомендую тем, кто не любит зависать на одном месте и тем, кто хочет ворваться в атмосферу безбашенной молодости. Кстати, голова с утра не болела, чего мы боялись из-за смешения коктейлей. Так что, если вы привыкли к биодинамическому вину с видом на Патрики, это вариант не для вас. Это для тех, кто не боится рисковать выпить непонятную хреновуху в одном баре, а в другом запить ее барбарисовой настойкой.
Р
25 апр 2021
Николай очень крутой и атмосферный гид. ! Пойдём ещё 100%

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