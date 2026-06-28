Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что такое Pub Crawl и с чем его пьют? Узнать о барной культуре столицы и повеселиться
Мы привезли в Москву популярный зарубежный формат — и ждём любителей тусить и зажигать! На нашей прогулке вы погрузитесь в атмосферу 3-4 баров, окунётесь в ночную жизнь города и сами поучаствуете в создании настроения вечера.
Наш столичный барный маршрут меняется в зависимости от дня проведения — но вы всегда окажетесь в 4 атмосферных заведениях. Мы не пройдем мимо бара с фирменными настойками. Посетим один из старейших коктейльных баров, который открылся в нулевые и диктовал моду на подачу напитков. Или заглянем в американский бар с танцами на барной стойке. В финале вас ждет клуб, где играют диджеи — например, скрытый от глаз, который любят иностранцы.
Выпить и получить приз
Перемещаясь группой из бара в бар, вы посоревнуетесь за корону короля вечеринки и приз, которые получит самый активный участник. Ведь помимо знакомства с интересными местами мы предложим вам повторить барные трюки или выполнить задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем?
Кому подойдёт барное путешествие
Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!
Также наша прогулка подойдёт тем, кто хочет выйти за рамки стандартной экскурсии, почувствовать город изнутри, поучаствовать в событиях и насладиться атмосферой вместе с другими участниками.
Организационные детали
Это программа 18+
Мероприятие для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено:
Посещение 4 баров/клубов
Приветственный шот в каждом баре
Гид-ведущий
Барная игра
Призы для победителей
Фото на память
в пятницу и субботу в 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
С шотами
2975 ₽
Без шотов
2295 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 20:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 31 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4224 туристов
Уже 5 лет я провожу туры по барам, а до этого занимался организацией впечатлений. Так получилось, что в Сингапуре я побывал на pub crawl и решил сделать что-то похожее, но уже применив свой опыт и образование режиссёра. Сегодня работаю с командой единомышленников. Тура, подобного нашему, вы не найдёте нигде!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лили
отличное приключение. весело, интересно
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Иришка
Спасибо вам большое. на экскурсию приехали из Питера во второй раз, это уже что то значит. хорошая организация. всем рекомендую
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Валерия
Очень классный тур по барам в Москве! Программа получилась максимально разнообразной: были и атмосферные бары в мексиканском стиле, и место в духе «Гадкого койота» с драйвовой энергией, и интересные исторические читать дальшеуменьшить
бары со своей историей и настроением. Каждый бар — с изюминкой, скучно не было ни минуты. Отдельно хочется отметить команду: гид — супер, легко, интересно и с отличным чувством юмора, всё было организовано чётко и комфортно. Фотограф — огонь , поймал кучу крутых моментов, так что на память остались отличные снимки. В целом — идеальный формат для весёлого вечера, новых знакомств и ярких эмоций. Однозначно рекомендую!
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Е
Екатерина
у нас был отличный, заряженный экскурсовод, Малика, Спасибо!
единственное, сам формат - немного комичный, хотелось был больше истории тех баров, в которых были, пару слов о фирменном напитке; может быть, увеличить количество мест, но сократить время пребывания?
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Нина
Пошли с подругой приятно провести время вечером пятницы и получили массу удовольствия. Спасибо нашему гиду Диане и организатору Олегу за отличное времяпрепровождение. Мы отлично провели время, познакомились и пообщались с читать дальшеуменьшить
новыми людьми. В тот вечер у нас собралась очень хорошая компания, с которой было весело и круто. Думаю, еще не раз сходим в данный тур. P.S. Идеальный формат для знакомства со второй половинкой, мне кажется)))
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Д
Денис
Малика классный гид, лав
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