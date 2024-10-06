Я познакомлю вас с ревитализацией — оживлением промышленных территорий с учётом их исторической идентичности. В Товариществе Рябовской мануфактуры это выполнено особенно точно — заводской опыт наполняет архитектуру важными деталями. Вы увидите, как на месте бывших производств расцветают современные локации, и узнаете, какими новыми функциями наделены старинные здания.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы окажемся на территории заводского квартала, история которого начинается на рубеже 19–20 веков. В разные годы здесь делали ткани и изразцы, разрабатывали технические приборы и создавали керамику для первых станций метро. А недавно на этом месте открылось новое общественное пространство.

Вы соберёте коллекцию из следов изменений квартала и отсылок к прошлому на фасадах зданий

Изучите современные материалы, которые используются для преображения заводских территорий

Отыщете новые функции в восстановленных корпусах 1900–1960-х годов

Узнаете, кто и как возрождал производство русской майолики

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.