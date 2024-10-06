Я познакомлю вас с ревитализацией — оживлением промышленных территорий с учётом их исторической идентичности.
В Товариществе Рябовской мануфактуры это выполнено особенно точно — заводской опыт наполняет архитектуру важными деталями.
Вы увидите, как на месте бывших производств расцветают современные локации, и узнаете, какими новыми функциями наделены старинные здания.
В Товариществе Рябовской мануфактуры это выполнено особенно точно — заводской опыт наполняет архитектуру важными деталями.
Вы увидите, как на месте бывших производств расцветают современные локации, и узнаете, какими новыми функциями наделены старинные здания.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Мы окажемся на территории заводского квартала, история которого начинается на рубеже 19–20 веков. В разные годы здесь делали ткани и изразцы, разрабатывали технические приборы и создавали керамику для первых станций метро. А недавно на этом месте открылось новое общественное пространство.
- Вы соберёте коллекцию из следов изменений квартала и отсылок к прошлому на фасадах зданий
- Изучите современные материалы, которые используются для преображения заводских территорий
- Отыщете новые функции в восстановленных корпусах 1900–1960-х годов
- Узнаете, кто и как возрождал производство русской майолики
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тульская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Меня зовут Дарья. Я — гид и инженер-строитель, проектирую промышленные объекты и могу показать их особую красоту своими глазами. Мне нравится исследовать город и замечать его процесс развития. Позволю себе изменить известное выражение: можно бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течёт вода и как меняется город. Приглашаю вас это почувствовать через диалог с Москвой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Михаил
6 окт 2024
Все отлично. Было интересно и познавательно. Самое главное что экскурсовод заинтересован в подаваемом материале, а также задаёт интересные вопросы "на подумать". Материал не постный и подойдёт любому. Пеший маршрут несложный,но есть места где можно посидеть - отдохнуть. Экскурсия прошла динамично,что даже не заметили как прошло время
Входит в следующие категории Москвы
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