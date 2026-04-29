В рамках мастер-класса вы узнаете историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», познакомитесь с произведениями ведущих художников России и стран СНГ, раскроете секреты технологии росписи красками на основе стекла по медной основе.
Каждый участник получает возможность самостоятельно создать кулон под руководством мастера и обжечь его в муфельной печи при температуре до 850 градусов.
Описание мастер-класса
В рамках проведения мастер-класса гости:
- бесплатно проходят экскурсию по Арт-резиденции Музея эмальерного искусства «Эмалис»;
- узнают историю возникновения удивительной техники «горячая эмаль», • знакомятся с произведениями ведущих художников России и стран СНГ, • раскроют технологию росписи красками на основе стекла по медной основе. Каждый участник получает возможность самостоятельно создать кулон под руководством мастера и обжечь их в муфельной печи при температуре до 850 градусов.
Ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и в 18:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по созданию кулона в технике «горячая эмаль»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Таганский детский парк
Завершение: Таганский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Мастер-класс по созданию кулона в технике «горячая эмаль»»
Билеты
Царицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор
Парк Царицыно раскроет свои тайны: история, архитектура и судьбы великих людей ждут вас на увлекательной экскурсии
Начало: У парка «Царицыно»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00, в субботу в 10:00, 14:00 и 18:00
1 мая в 14:00
2 мая в 14:00
1075 ₽ за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
ВИП-экскурсия по истории строительства «семи сестер» с лучшим гидом Москвы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
«У Палыча»: экскурсия на фабрику + мастер-класс по созданию торта
Начало: Московская область, г. Реутов, ул. Заводская, д. 4...
Расписание: Согласно расписанию.
3300 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, рождённое из цвета и огня
Начало: На ул. Таганская
Расписание: ежедневно в 10:15, 12:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
2699 ₽ за человека
2399 ₽ за человека