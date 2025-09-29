Словно сошедший со страниц волшебной сказки, среди суеты и пробок всегда оживленной Ленинградки, в таинственных глубинах тенистого Петровского парка, высится сказочный «мавританский» дворец с терракотовыми стенами и нарядными башенками, стрельчатыми окнами и белокаменным резным декором. Это – Петровский Путевой дворец, в котором останавливались императоры и императрицы, следовавшие в московский Кремль на коронацию. Он был построен в связи с крупным военно-политическим успехом, которого достигла Российская Империя в 1774 году, и является памятником подписания крайне важного для нашей страны мирного договора с Османской Империей. Славная история этого дворца связана и с послереволюционным, советским периодом, когда в нем разместилась военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского (внешний осмотр Путевого дворца, без посещения). «Московский Версаль для гуляний» В первой половине 19 столетия вокруг Петровского путевого дворца был устроен великолепный парк, который впоследствии получил неофициальное название «Московский Версаль для гуляний». Здесь когда-то прогуливались члены императорских фамилий, устраивались увеселения и дуэли, проходили массовые народные гуляния, открывались ресторации, в том числе легендарные «Эльдорадо», «Яр» и «Стрельна». Вы увидите сохранившиеся в Петровском парке здания бывших рестораций: «Эльдорадо» в стиле модерн, особняк бывшего «Аполло» в стиле неоклассицизм, где так любили покутить с цыганами представители московского бомонда (внешний осмотр бывших ресторанов «Эльдорадо» и «Аполло», без посещения). Вилла «Черный лебедь» Особенно жизнь закипела в Петровском парке после императорского указа Николая I о раздаче окрестных земель под дачи. В конце XIX века здесь начал формироваться элитный дачный поселок, прообраз будущей «Рублевки». К сегодняшнему дню большинство этих дач снесено, но, к счастью, одна из них — легендарная роскошная вилла «Черный Лебедь» — уцелела. Ее выстроил «шалый» представитель выдающегося семейства миллионеров-старообрядцев Н. Н. Рябушинский. Благовещенский храм и церковь священномученика Владимира (Медведюка) На месте дачи действительной камергерши и личной подруги Екатерины Великой — Анны Нарышкиной — в 1847 году был возведен величественный двухъярусный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы посетим красивую, ярко-красную с белым декором церковь, его Верхний и Нижний храмы, услышим рассказ об истории строительства и возрождения здания, увидим его святыни, среди которых — чудотворная икона XVII века Господь Вседержитель, а также мозаичный образ Благовещенье Пресвятой Богородицы. Мы также побываем внутри мозаичной Церкви священномученика Владимира (Медведюка) и Новомучеников и Исповедников Российских. Все пространство храма от потолка до купола, все стены и колонны покрыты великолепной мозаикой на евангельские темы. 16 лет — с 2002 по 2018 год — под руководством художника-монументалиста Сергея Голышева велись работы по искусному убранству храма. Аналогов этой красоте в России нет! Попасть сюда можно только с нашей экскурсией, так как храм крестильный и открыт не для всех. Важная информация:

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