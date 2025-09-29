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Московский Версаль для гуляний

«Московский Версаль для гуляний» — так называли москвичи Петровский парк, который окружал Петровский Путевой дворец.

Глубины парка таят настоящие архитектурные жемчужины: виллу Рябушинского «Черный лебедь», ресторации «Аполло» и «Эльдорадо», в которых устраивали кутежи московские толстосумы.

В ходе экскурсии мы также посетим Благовещенский храм в сопровождении храмового гида и целиком мозаичный крестильный храм, в который можно попасть только с нами.
4.4
5 отзывов
Московский Версаль для гуляний
Московский Версаль для гуляний
Московский Версаль для гуляний

Описание экскурсии

Словно сошедший со страниц волшебной сказки, среди суеты и пробок всегда оживленной Ленинградки, в таинственных глубинах тенистого Петровского парка, высится сказочный «мавританский» дворец с терракотовыми стенами и нарядными башенками, стрельчатыми окнами и белокаменным резным декором. Это – Петровский Путевой дворец, в котором останавливались императоры и императрицы, следовавшие в московский Кремль на коронацию. Он был построен в связи с крупным военно-политическим успехом, которого достигла Российская Империя в 1774 году, и является памятником подписания крайне важного для нашей страны мирного договора с Османской Империей. Славная история этого дворца связана и с послереволюционным, советским периодом, когда в нем разместилась военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского (внешний осмотр Путевого дворца, без посещения). «Московский Версаль для гуляний» В первой половине 19 столетия вокруг Петровского путевого дворца был устроен великолепный парк, который впоследствии получил неофициальное название «Московский Версаль для гуляний». Здесь когда-то прогуливались члены императорских фамилий, устраивались увеселения и дуэли, проходили массовые народные гуляния, открывались ресторации, в том числе легендарные «Эльдорадо», «Яр» и «Стрельна». Вы увидите сохранившиеся в Петровском парке здания бывших рестораций: «Эльдорадо» в стиле модерн, особняк бывшего «Аполло» в стиле неоклассицизм, где так любили покутить с цыганами представители московского бомонда (внешний осмотр бывших ресторанов «Эльдорадо» и «Аполло», без посещения). Вилла «Черный лебедь» Особенно жизнь закипела в Петровском парке после императорского указа Николая I о раздаче окрестных земель под дачи. В конце XIX века здесь начал формироваться элитный дачный поселок, прообраз будущей «Рублевки». К сегодняшнему дню большинство этих дач снесено, но, к счастью, одна из них — легендарная роскошная вилла «Черный Лебедь» — уцелела. Ее выстроил «шалый» представитель выдающегося семейства миллионеров-старообрядцев Н. Н. Рябушинский. Благовещенский храм и церковь священномученика Владимира (Медведюка) На месте дачи действительной камергерши и личной подруги Екатерины Великой — Анны Нарышкиной — в 1847 году был возведен величественный двухъярусный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы посетим красивую, ярко-красную с белым декором церковь, его Верхний и Нижний храмы, услышим рассказ об истории строительства и возрождения здания, увидим его святыни, среди которых — чудотворная икона XVII века Господь Вседержитель, а также мозаичный образ Благовещенье Пресвятой Богородицы. Мы также побываем внутри мозаичной Церкви священномученика Владимира (Медведюка) и Новомучеников и Исповедников Российских. Все пространство храма от потолка до купола, все стены и колонны покрыты великолепной мозаикой на евангельские темы. 16 лет — с 2002 по 2018 год — под руководством художника-монументалиста Сергея Голышева велись работы по искусному убранству храма. Аналогов этой красоте в России нет! Попасть сюда можно только с нашей экскурсией, так как храм крестильный и открыт не для всех. Важная информация:
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петровский парк
  • Петровский Путевой дворец (внешний осмотр, без посещения дворцовой территории)
  • Вилла «Черный Лебедь» (внешний осмотр)
  • Бывшие ресторации "Мавритания", "Эльдорадо" и "Аполло" (внешний осмотр)
  • Благовещенский храм
  • Мозаичная церковь священномученика Владимира (Медведюка)
Что включено
  • Пешеходная экскурсия
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция метро Динамо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте
  • Вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
З
В этом районе я работаю, и каждое утро мой путь пролегает по Петровскому парку. Хотелось больше узнать об истории этой местности. На экскурсии я узнала много интересного, даже неожиданного, о
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людях, которые основали здесь монастырь, и о дальнейшей истории этого района. Отдельное большое спасибо нашему гиду (к сожалению не помню ее имя). Но рассказ был очень увлекательный и информативный. Приятно, что и погода не подвела. В заключение: обязательно в дальнейшем буду обращаться в ваше турбюро. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

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И
Я купила эту экскурсию в надежде посмотреть Петровский путевой дворец. Но никакого дворца нам не показали, только у ограды постояли 2 минуты, я была в шоке. А потом повели по
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Петровскому парку, который из себя представлял заросли из деревьев и травы, неухоженный и без достопримечательностей. Посмотрели фасады некоторых зданий. Экскурсовод очень хорошо всё рассказала, но мне это было неинтересно. Маршрут не понравился совсем!!! Но во второй части экскурсии, нам показали и рассказали про храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. И мы еще посмотрели Церковь для крещения, отделанную мозаикой. Вот это была непревзойдённая красота!!! Из за этого стоило брать экскурсию. Так что всё таки рекомендую. Но имейте ввиду, что в Петровский дворец не заводят, смотрим через ограду.

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Т
Заказывала Петровский дворец- попала не туда, куда хотела. .
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Т
Заказывала Петровский дворец- попала не туда, куда хотела. .
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В
Хотелось бы увидеть сам Версаль, а не прогулку вокруг него. Прогулку можно совершить и самой, и прочитать много информации. Зато много информации о метро, стадионе, которые совсем не интересны. Экскурсия совсем не оправдала ожидания, и разочаровала.
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