«Московский Версаль для гуляний» — так называли москвичи Петровский парк, который окружал Петровский Путевой дворец.
Глубины парка таят настоящие архитектурные жемчужины: виллу Рябушинского «Черный лебедь», ресторации «Аполло» и «Эльдорадо», в которых устраивали кутежи московские толстосумы.
В ходе экскурсии мы также посетим Благовещенский храм в сопровождении храмового гида и целиком мозаичный крестильный храм, в который можно попасть только с нами.
Глубины парка таят настоящие архитектурные жемчужины: виллу Рябушинского «Черный лебедь», ресторации «Аполло» и «Эльдорадо», в которых устраивали кутежи московские толстосумы.
В ходе экскурсии мы также посетим Благовещенский храм в сопровождении храмового гида и целиком мозаичный крестильный храм, в который можно попасть только с нами.
Описание экскурсии
Словно сошедший со страниц волшебной сказки, среди суеты и пробок всегда оживленной Ленинградки, в таинственных глубинах тенистого Петровского парка, высится сказочный «мавританский» дворец с терракотовыми стенами и нарядными башенками, стрельчатыми окнами и белокаменным резным декором. Это – Петровский Путевой дворец, в котором останавливались императоры и императрицы, следовавшие в московский Кремль на коронацию. Он был построен в связи с крупным военно-политическим успехом, которого достигла Российская Империя в 1774 году, и является памятником подписания крайне важного для нашей страны мирного договора с Османской Империей. Славная история этого дворца связана и с послереволюционным, советским периодом, когда в нем разместилась военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского (внешний осмотр Путевого дворца, без посещения). «Московский Версаль для гуляний» В первой половине 19 столетия вокруг Петровского путевого дворца был устроен великолепный парк, который впоследствии получил неофициальное название «Московский Версаль для гуляний». Здесь когда-то прогуливались члены императорских фамилий, устраивались увеселения и дуэли, проходили массовые народные гуляния, открывались ресторации, в том числе легендарные «Эльдорадо», «Яр» и «Стрельна». Вы увидите сохранившиеся в Петровском парке здания бывших рестораций: «Эльдорадо» в стиле модерн, особняк бывшего «Аполло» в стиле неоклассицизм, где так любили покутить с цыганами представители московского бомонда (внешний осмотр бывших ресторанов «Эльдорадо» и «Аполло», без посещения). Вилла «Черный лебедь» Особенно жизнь закипела в Петровском парке после императорского указа Николая I о раздаче окрестных земель под дачи. В конце XIX века здесь начал формироваться элитный дачный поселок, прообраз будущей «Рублевки». К сегодняшнему дню большинство этих дач снесено, но, к счастью, одна из них — легендарная роскошная вилла «Черный Лебедь» — уцелела. Ее выстроил «шалый» представитель выдающегося семейства миллионеров-старообрядцев Н. Н. Рябушинский. Благовещенский храм и церковь священномученика Владимира (Медведюка) На месте дачи действительной камергерши и личной подруги Екатерины Великой — Анны Нарышкиной — в 1847 году был возведен величественный двухъярусный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы посетим красивую, ярко-красную с белым декором церковь, его Верхний и Нижний храмы, услышим рассказ об истории строительства и возрождения здания, увидим его святыни, среди которых — чудотворная икона XVII века Господь Вседержитель, а также мозаичный образ Благовещенье Пресвятой Богородицы. Мы также побываем внутри мозаичной Церкви священномученика Владимира (Медведюка) и Новомучеников и Исповедников Российских. Все пространство храма от потолка до купола, все стены и колонны покрыты великолепной мозаикой на евангельские темы. 16 лет — с 2002 по 2018 год — под руководством художника-монументалиста Сергея Голышева велись работы по искусному убранству храма. Аналогов этой красоте в России нет! Попасть сюда можно только с нашей экскурсией, так как храм крестильный и открыт не для всех. Важная информация:
Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровский парк
- Петровский Путевой дворец (внешний осмотр, без посещения дворцовой территории)
- Вилла «Черный Лебедь» (внешний осмотр)
- Бывшие ресторации "Мавритания", "Эльдорадо" и "Аполло" (внешний осмотр)
- Благовещенский храм
- Мозаичная церковь священномученика Владимира (Медведюка)
Что включено
- Пешеходная экскурсия
- Услуги гида-сопровождающего
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Станция метро Динамо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте
- Вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
В этом районе я работаю, и каждое утро мой путь пролегает по Петровскому парку. Хотелось больше узнать об истории этой местности. На экскурсии я узнала много интересного, даже неожиданного, о
Вам был полезен этот отзыв?
И
Я купила эту экскурсию в надежде посмотреть Петровский путевой дворец. Но никакого дворца нам не показали, только у ограды постояли 2 минуты, я была в шоке. А потом повели по
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Заказывала Петровский дворец- попала не туда, куда хотела. .
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Заказывала Петровский дворец- попала не туда, куда хотела. .
Вам был полезен этот отзыв?
В
Хотелось бы увидеть сам Версаль, а не прогулку вокруг него. Прогулку можно совершить и самой, и прочитать много информации. Зато много информации о метро, стадионе, которые совсем не интересны. Экскурсия совсем не оправдала ожидания, и разочаровала.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Московский Версаль для гуляний»
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеДворики московские: дворцы, особняки и доходные дома столицы
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 17:00
13 июн в 17:00
19 июн в 18:00
1334 ₽ за человека
Билеты
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости, посетить храмы, услышать о пушках и палатах
Начало: В районе метро Александровский сад
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 25 чел.
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 15:30
10 июн в 20:00
1 июл в 20:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
11 июн в 11:00
13 июн в 14:30
от 9000 ₽ за человека
2270 ₽ за человека