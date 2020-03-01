Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Мерцал подземными дворцами

Московский метрополитен

Валентин Берестов

Что вас ожидает

Город под Москвой, озаренный светом

Путешествие по старинным изящным станциям начнется в самом сердце столичной подземки — на «Площади Революции». Вы узнаете, какие легенды и часто целые обряды связаны со скульптурами и цветными витражами, познакомитесь с таким сложным стилем как эклектика и найдете его элементы в оформлении станций метро. В каком году открыли первую линию? Какую роль метрополитен выполнял в годы Великой Отечественной войны? Сколько станций работает сейчас, сколько еще будет построено? Вы получите ответы на все вопросы, полюбуетесь мозаичными панно станции «Комсомольская», фарфоровыми фигурами «Театральной», разноцветными витражами «Новослободской», отыщете колонну-цветок на «Курской» и оцените великолепие залов станций «Белорусская» и «Маяковская».