Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Вы наверняка слышали утверждение, что московское метро самое красивое в мире.

Но в будничной спешке мало кто замечает мозаику, красочные витражи и потрясающие светильники.

Путешествуя по старинным станциям с гидом, вы узнаете историю метрополитена и его тайны, заметите секретные детали и взглянете на метро другими глазами.
990 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — на станции метро Площадь Революции
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Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро

Мерцал подземными дворцами
Московский метрополитен

Валентин Берестов

Что вас ожидает

Город под Москвой, озаренный светом
Путешествие по старинным изящным станциям начнется в самом сердце столичной подземки — на «Площади Революции». Вы узнаете, какие легенды и часто целые обряды связаны со скульптурами и цветными витражами, познакомитесь с таким сложным стилем как эклектика и найдете его элементы в оформлении станций метро. В каком году открыли первую линию? Какую роль метрополитен выполнял в годы Великой Отечественной войны? Сколько станций работает сейчас, сколько еще будет построено? Вы получите ответы на все вопросы, полюбуетесь мозаичными панно станции «Комсомольская», фарфоровыми фигурами «Театральной», разноцветными витражами «Новослободской», отыщете колонну-цветок на «Курской» и оцените великолепие залов станций «Белорусская» и «Маяковская».

Организационные детали

  • Мы просим приходить на место встречи за 15-20 минут до начала экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды, каждый из которых является профессионалом и истинным москвоведом.
  • Дополнительные расходы: вход в метро не входит в стоимость экскурсии. Билет на одну поездку будет стоить 55 руб., по карте «Тройка» — 38 руб.
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро
Подземное наследие: московское метро

Экскурсия проводится в среду, пятницу и субботу в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на станции метро Площадь Революции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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