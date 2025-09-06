Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Мерцал подземными дворцами Московский метрополитен
Валентин Берестов
Что вас ожидает
Город под Москвой, озаренный светом
Путешествие по старинным изящным станциям начнется в самом сердце столичной подземки — на «Площади Революции». Вы узнаете, какие легенды и часто целые обряды связаны со скульптурами и цветными витражами, познакомитесь с таким сложным стилем как эклектика и найдете его элементы в оформлении станций метро. В каком году открыли первую линию? Какую роль метрополитен выполнял в годы Великой Отечественной войны? Сколько станций работает сейчас, сколько еще будет построено? Вы получите ответы на все вопросы, полюбуетесь мозаичными панно станции «Комсомольская», фарфоровыми фигурами «Театральной», разноцветными витражами «Новослободской», отыщете колонну-цветок на «Курской» и оцените великолепие залов станций «Белорусская» и «Маяковская».
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в метро
Экскурсия проходит по станциям метро, без захода в технические или закрытые для пассажиров помещения.
Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
На экскурсии необходимо соблюдать базовые меры безопасности при использовании общественного транспорта
Для лучшей слышимости гида экскурсия проходит с радиогидами
В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
1300 ₽
Дети до 17 лет
1100 ₽
Дети до 5 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1200 ₽
Студенты
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на станции метро Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 20:00, в субботу в 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44803 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю.
Наша команда читать дальшеуменьшить
— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход.
Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Прошу прощения заранее, я не помню имя и отчество нашего прекраснейшего гида! Но Господи… Какая же приятная, милая и обворожительная женщина. Мягкий голос и очень интересное повествование. Если бы была возможность сходить, именно с ней на экскурсию в другое место, то не задумываясь выбрали.
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Даниил
Шикарный экскурсовод. Юлия открыла нам столько деталей, которые в повседневной жизни даже не замечаешь. Подача информации, эрудированность и харизма экскурсовода впечатляет. Всем рекомендую данную экскурсию к посещению!
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А
Антон
Очень интересная экскурсия, по-новому взглянул на станции, на которых был до этого тысячи раз, о некоторых элементах станций даже не подозревал, хотя регулярно проходил мимо, в общем, очень рекомендую экскурсию, после неё рутинная ежедневная поездка в метро расцветает новыми красками, начинаешь подмечать то, чего раньше не замечал.
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В
Вячеслав
Ежедневно пробегал мимо и не обращал внимания на историческую красоту станций московского метро. На экскурсии притормозил, испытал гордость и радость: хороша Москва моя родная!
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Евгений
Экскурсовод был очень приятно в разговоре, цена приемлема. 1,5 часа просто пролетели. Все было супер интересно, Спасибо за такие деньги приятно было сходить на экскурсию
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Е
Екатерина
Все прошло замечательно! Очень обаятельный и приятный гид, подача материала отличная. Мне хотелось гулять и слушать ещё и еще, полтора часа как будто бы маловато.
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