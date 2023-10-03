1 день

Встречаем Новый год в центре столицы

В первый день тура прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

Заселение в гостиницу после 14:00. Свои вещи вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

В 12:00 отъезд от гостиницы на автобусе.

В 13:00 пешеходная прогулка по парку «Зарядье» с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой».

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

В 22:00 ночная автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы». Москва ― одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что Москва никогда не спит.

Во время экскурсии вы увидите сталинские высотки, особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москвы-Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу не позднее 02:00.