Что вас ожидает 🤩
Все башни комплекса
Мост Багратион
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Описание
Что вас ожидает:
Самый прогрессивный и масштабный архитектурный ансамбль России
Мы прогуляемся по набережным и внутри комплекса, рассмотрим башни с разных ракурсов, сравним архитектурные приёмы. Выйдем к амфитеатру, спустимся в галереи.
Познакомимся с интересными образцами современного искусства, увидим грандиозный проект конструктивизма, который можно назвать предтечей высотной архитектуры.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. После экскурсии можно отправиться на теплоходную прогулку (летом).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на смотровую площадку (её можно посетить самостоятельно после экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало:
наб. Тараса Шевченко, 23А, Москва
Завершение:
Краснопресненская набережная, Москва
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. После экскурсии можно отправиться на теплоходную прогулку (летом)
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