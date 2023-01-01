Что вас ожидает:

Самый прогрессивный и масштабный архитектурный ансамбль России

Мы прогуляемся по набережным и внутри комплекса, рассмотрим башни с разных ракурсов, сравним архитектурные приёмы. Выйдем к амфитеатру, спустимся в галереи.

Познакомимся с интересными образцами современного искусства, увидим грандиозный проект конструктивизма, который можно назвать предтечей высотной архитектуры.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. После экскурсии можно отправиться на теплоходную прогулку (летом).