Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»

Москва-Сити - не просто парочка небоскребов

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Москва-Сити — не просто парочка небоскребов, а целый деловой район. Который на данный момент занимает территорию более 4 млн м² и состоит из 22 масштабных объект. С высоты птичьего полёта Москва-Сити выглядит фантастически.
Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»
Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»
Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»
Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»
Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»
Москва-Сити: внешний блеск и стильная «начинка»

Что вас ожидает 🤩

  • Все башни комплекса
  • Мост Багратион
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Самый прогрессивный и масштабный архитектурный ансамбль России
Мы прогуляемся по набережным и внутри комплекса, рассмотрим башни с разных ракурсов, сравним архитектурные приёмы. Выйдем к амфитеатру, спустимся в галереи.
Познакомимся с интересными образцами современного искусства, увидим грандиозный проект конструктивизма, который можно назвать предтечей высотной архитектуры.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. После экскурсии можно отправиться на теплоходную прогулку (летом).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку (её можно посетить самостоятельно после экскурсии)
Где начинаем и завершаем?
Начало: наб. Тараса Шевченко, 23А, Москва
Завершение: Краснопресненская набережная, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. После экскурсии можно отправиться на теплоходную прогулку (летом)

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