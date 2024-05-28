1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Квест
2 часа
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Квест
2 часа
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 мая 2024Замечательная и познавательная экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод знает в разы больше, чем рассказывает, так как время экскурсии ограничено.
- ЛЛюдмила22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
- ААнна9 апреля 2024Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации
- ЯЯросоава8 апреля 2024Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за
- ТТатьяна7 апреля 2024Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
- ИИрина22 марта 2024Хороший парень Валентин, интересный рассказчик и собеседник и отличный фотограф. Рекомендую.
- ООксана21 марта 2024Экскурсия замечательная! Гид профи! Нам с дочерью очень понравилось, мы в восторге! ПРЯМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПОСЕТИТЬ. познакомились во время прогулки, с каждой башней. все очень содержательно и доступно!
- ТТатьяна7 января 2024Рассказчица понравилась, замечаний нет! А вот с погодой не повезло. Вся Москва была в тумане, башен не было видно. Посоветовала бы посещать
- ММария13 августа 2023«Город-сказка»: экскурсия по Москва-СитиСпасибо нашему экскурсоводу Елене! Очень доходчиво и познавательно. Ответила на все наши ыопросы и рассказала много фактов о небоскребах!
- ТТатьяна13 августа 2023«Город-сказка»: экскурсия по Москва-СитиМне все понравилось) Больше всего впечатлил вид с 57 этажа. Конечно, не самая высокая точка, но обзор хороший👍
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башня Федерация»
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