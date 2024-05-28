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очень интересный и нестандартный рассказ. Она учла все наши пожелания, и время пролетело незаметно и очень увлекательно. Не смотря на то, что экскурсия запланирована для взрослых, ребенку было не скучно, и он узнал много нового! Огромное спасибо Ольге! 👍👍👍