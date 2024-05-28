Экскурсии в башню Федерация Москва-Сити

Найдено 8 экскурсий в категории «Башня Федерация» в Москве, цены от 2 490 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850 за всё до 5 чел.
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Выставочная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
4 270 за всё до 5 чел.
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
🚶 Пешая
Квест
2 часа
127 отзывов
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
Исследовать один из самых эклектичных районов столицы и получить на память профессиональные снимки
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 15:00
9 июня в 13:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
Начало: На мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 7 чел.
Москва-Сити + смотровая в башне «Око»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
    Замечательная и познавательная экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод знает в разы больше, чем рассказывает, так как время экскурсии ограничено.
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
    Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
    Приятный эрудированный гид. Очень довольны, что взяли индивидуальную экскурсию. Самостоятельно полноценно нам бы не удалось получить столько интересной информации
  • Я
    Яросоава
    8 апреля 2024
    Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
    Сегодня нам с сыном (8 лет) удалось побывать на экскурсии по городу небоскребов с Ольгой. Искренне хочу поблагодарить ее за
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    очень интересный и нестандартный рассказ. Она учла все наши пожелания, и время пролетело незаметно и очень увлекательно. Не смотря на то, что экскурсия запланирована для взрослых, ребенку было не скучно, и он узнал много нового! Огромное спасибо Ольге! 👍👍👍

  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
    Масса впечатлений! Организовано отлично. Всё ребята молодцы, особенно лифтеры)))
  • И
    Ирина
    22 марта 2024
    Фотопрогулка по Москва-Сити и окрестностям
    Хороший парень Валентин, интересный рассказчик и собеседник и отличный фотограф. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    21 марта 2024
    Идеи стеклянной архитектуры на прогулке по Москва-Сити
    Экскурсия замечательная! Гид профи! Нам с дочерью очень понравилось, мы в восторге! ПРЯМ ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПОСЕТИТЬ. познакомились во время прогулки, с каждой башней. все очень содержательно и доступно!
  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
    Рассказчица понравилась, замечаний нет! А вот с погодой не повезло. Вся Москва была в тумане, башен не было видно. Посоветовала бы посещать
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    это место в ясную теплую погоду. Т. к. в зимнюю погоду не угодать, хотя до посещения все дни было ясно, а в день экскурсии туман.

  • М
    Мария
    13 августа 2023
    «Город-сказка»: экскурсия по Москва-Сити
    Спасибо нашему экскурсоводу Елене! Очень доходчиво и познавательно. Ответила на все наши ыопросы и рассказала много фактов о небоскребах!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    «Город-сказка»: экскурсия по Москва-Сити
    Мне все понравилось) Больше всего впечатлил вид с 57 этажа. Конечно, не самая высокая точка, но обзор хороший👍

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Башня Федерация»

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  2. Красная площадь
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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