Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В Москве есть целый музей, посвящённый шоколаду! Здесь расскажут о происхождении какао, первых фабриках в России и «королях» шоколада. А еще можно побывать в производственном цеху и сделать свою шоколадную плитку. Познавательный досуг точно придется по вкусу и детям, и взрослым!

Групповая экскурсия Длитель­ность 4.5 часа На чём проводится На автобусе Можно с детьми Да 3500 ₽ за человека

Описание экскурсии Идеально для сладкоежек Шоколад — лакомство, любимое многими. А вы знали, что в Москве ему посвящен целый музей? Здесь можно узнать, кто открыл какао-бобы и как они попали в Европу и Россию. Вы познакомьтесь с историей российских «шоколадных магнатов» и первых фабрик. Даже посетите производственный цех и сделаете свою шоколадную плитку! Экспозиции музея дополнены современными технологиями: интерактивная книга, мультфильмы, 3D-эффекты. Будет интересно… и вкусно!

