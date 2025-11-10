В Москве есть целый музей, посвящённый шоколаду! Здесь расскажут о происхождении какао, первых фабриках в России и «королях» шоколада. А еще можно побывать в производственном цеху и сделать свою шоколадную плитку. Познавательный досуг точно придется по вкусу и детям, и взрослым!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииИдеально для сладкоежек Шоколад — лакомство, любимое многими. А вы знали, что в Москве ему посвящен целый музей? Здесь можно узнать, кто открыл какао-бобы и как они попали в Европу и Россию. Вы познакомьтесь с историей российских «шоколадных магнатов» и первых фабрик. Даже посетите производственный цех и сделаете свою шоколадную плитку! Экспозиции музея дополнены современными технологиями: интерактивная книга, мультфильмы, 3D-эффекты. Будет интересно… и вкусно!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Автобус туркласса с регулируемыми спинками сидений, кондиционером, ремнями безопасности
- Полный пакет документов со всеми необходимыми разрешениями и уведомление в ГИБДД
- 2 сопровождающих бесплатно (для группы от 20 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по музею темноты
Погрузитесь в необычную сенсорную экспозицию в Москве, чтобы испытать новые ощущения и развить эмоциональный интеллект. Подходит для всех возрастов
Начало: В районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на уникальном мастер-классе в Москве. Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои сладкие шедевры
Начало: На Берсеневской набережной
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
990 ₽ за человека