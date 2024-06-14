Посетите музей-панораму «Бородинская битва» вместе с увлекательным аудио гидом. Обратите внимание, что билет в стоимость не входит Музей-панорама «Бородинская битва» гордится своей уникальной экспозицией. Таких действующих музеев-панорам всего лишь шестьдесят в мире. В России есть ещё четыре панорамы, помимо Москвы, расположенные в Волгограде, Севастополе и Хабаровске. «Бородинская панорама» пользуется особой любовью москвичей. Посетители выставки могут наглядно и понятно узнать историю войны 1812 года. Главный экспонат — огромное полотно Франца Алексеевича Рубо, рассказывающее об одном из ключевых событий войны — Бородинской битве или сражении за Москву. Пройдя по залам музея, вы ближе познакомитесь с императорами, генералами и маршалами, офицерами и партизанами. Вы оцените и сравните военную форму русских и французских солдат. Вы станете свидетелями Бородинского сражения, окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши и самих главнокомандующих битвой — Наполеона и Кутузова. Вам предстоит заглянуть и в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненного Багратиона. Экспозиция музея расскажет о пожаре Москвы, об отступлении Великой Армии и последнем сражении у переправы через реку Березина. В конце экскурсии события, произошедшие более двухсот лет назад, станут для вас близкими и понятными. Вы погрузитесь в славные и трагические дни России в 1812 году. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Обратите внимание, что стоимость билета НЕ включена.