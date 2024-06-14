Посетите музей-панораму «Бородинская битва» с увлекательным аудиогидом, чтобы узнать историю войны 1812 года через уникальную экспозицию и огромное полотно Франца Рубо. В музее вы увидите Бородинское сражение и полевой госпиталь.
Экспозиция также расскажет о пожаре Москвы, отступлении Великой Армии и последнем сражении у переправы через Березину.
Экспозиция также расскажет о пожаре Москвы, отступлении Великой Армии и последнем сражении у переправы через Березину.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогида
Посетите музей-панораму «Бородинская битва» вместе с увлекательным аудио гидом. Обратите внимание, что билет в стоимость не входит Музей-панорама «Бородинская битва» гордится своей уникальной экспозицией. Таких действующих музеев-панорам всего лишь шестьдесят в мире. В России есть ещё четыре панорамы, помимо Москвы, расположенные в Волгограде, Севастополе и Хабаровске. «Бородинская панорама» пользуется особой любовью москвичей. Посетители выставки могут наглядно и понятно узнать историю войны 1812 года. Главный экспонат — огромное полотно Франца Алексеевича Рубо, рассказывающее об одном из ключевых событий войны — Бородинской битве или сражении за Москву. Пройдя по залам музея, вы ближе познакомитесь с императорами, генералами и маршалами, офицерами и партизанами. Вы оцените и сравните военную форму русских и французских солдат. Вы станете свидетелями Бородинского сражения, окажетесь в деревне Семёновская, увидите Багратионовы флеши и самих главнокомандующих битвой — Наполеона и Кутузова. Вам предстоит заглянуть и в полевой госпиталь, куда привезли смертельно раненного Багратиона. Экспозиция музея расскажет о пожаре Москвы, об отступлении Великой Армии и последнем сражении у переправы через реку Березина. В конце экскурсии события, произошедшие более двухсот лет назад, станут для вас близкими и понятными. Вы погрузитесь в славные и трагические дни России в 1812 году. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Важная информация: Обратите внимание, что стоимость билета НЕ включена.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Входные билеты НЕ входят в аудиоэкскусию
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1, Западный адми
Завершение: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1, Западный административный округ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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