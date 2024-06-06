Экскурсии в Исторический музей Москвы

Найдено 5 экскурсий в категории «Исторический музей» в Москве, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200 за человека
Знакомьтесь, Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Билеты
1 час
3 отзыва
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах
Начало: Около Государственного исторического музея
«В стоимость экскурсии включен входной билет в Государственный Исторический Музей»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
990 за билет
Красная площадь - сердце Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
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    отвлекаюсь, мол после экскурсии сделаете. Это опять ходить там где уже были не удобно. Раньше даже проездом,я из Новосиба, я посещала обзорные экскурсии, но и сейчас много нового узнала. Поразило, что служба ястребиная в кремле есть, для сохранения позолоты куполов от ворон и др. Рекомендую всем, а потом уже лучше ориентируешься чтобы ещё посетить.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
  • О
    Оксана
    19 мая 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Отличная экскурсия "Огни Москвы". Очень понравилась подача информации от экскурсовода Ивана, и очень повезло с погодой. Всем рекомендую!
    Отличная экскурсия "Огни Москвы". Очень понравилась подача информации от экскурсовода Ивана, и очень повезло с погодой. Всем рекомендую!Отличная экскурсия "Огни Москвы". Очень понравилась подача информации от экскурсовода Ивана, и очень повезло с погодой. Всем рекомендую!Отличная экскурсия "Огни Москвы". Очень понравилась подача информации от экскурсовода Ивана, и очень повезло с погодой. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Красная площадь - сердце Москвы
    Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на то, что сама Красная
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    площадь 1 мая была закрыта для подготовки к предстоящему Параду 9 мая. При всем при этом, достаточно близко можно было рассмотреть и сам Кремль и Собор Василия Блаженного. Вокруг самой Красной площади много интереснейших исторических зданий, храмов, музеев, театров. Мы прошли по парку Зарядье, Александрийскому парку, ГУМу. Время экскурсии было подобрано с учетом того, чтобы посмотреть смену караула у Вечного огня. Подача информации настолько интересна и проста в восприятии, что время пролетело незаметно! Еще раз огромное спасибо! Получились прекрасные фото, которыми я с удовольствием делюсь!

    Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря наХочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на
  • Н
    Наталия
    25 апреля 2024
    Знакомьтесь, Москва
    Замечательная экскурсия! Спасибо!
  • В
    Виктория
    12 апреля 2024
    Знакомьтесь, Москва
    Очень приятный гид Ирина! Экскурсия прошла на одном дыхании! Все чётко организовано, комфортно и интересно! Внимание к каждому участнику. Было интересно узнать новое. Благодарю вас 🤗
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Знакомьтесь, Москва
    Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась и вдохновила! Спасибо Ирине за такое информативно старт моего путешествия!
  • Т
    Татьяна
    18 февраля 2024
    Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
    Удобно, бюджетно, интересно 👌🏻
  • Т
    Татьяна
    18 февраля 2024
    Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
    Покупала билеты для гостей столицы и специально с аудиогидом, чтобы они в свободном темпе прошли музей. В итоге все получилось хорошо и даже детям было интересно 👌🏻 Советую 👌🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Исторический музей»

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  2. Красная площадь
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  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Исторический музей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 990 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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