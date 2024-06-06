1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
«Кроме того, я покажу кремлёвские стены, Исторический музей, мавзолей Ленина и раскрою их тайны»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Ребята отыщут тайные знаки и символы в башнях Московского Кремля и узорах Исторического музея, ответят на вопросы и проверят свою внимательность»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
1 час
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах
Начало: Около Государственного исторического музея
«В стоимость экскурсии включен входной билет в Государственный Исторический Музей»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
- ООксана19 мая 2024Отличная экскурсия "Огни Москвы". Очень понравилась подача информации от экскурсовода Ивана, и очень повезло с погодой. Всем рекомендую!
- ЕЕлена2 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность Зое за прекрасную экскурсию! Я просто в восторге! И это несмотря на то, что сама Красная
- ННаталия25 апреля 2024Замечательная экскурсия! Спасибо!
- ВВиктория12 апреля 2024Очень приятный гид Ирина! Экскурсия прошла на одном дыхании! Все чётко организовано, комфортно и интересно! Внимание к каждому участнику. Было интересно узнать новое. Благодарю вас 🤗
- ЕЕлена9 апреля 2024Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась и вдохновила! Спасибо Ирине за такое информативно старт моего путешествия!
- ТТатьяна18 февраля 2024Удобно, бюджетно, интересно 👌🏻
- ТТатьяна18 февраля 2024Покупала билеты для гостей столицы и специально с аудиогидом, чтобы они в свободном темпе прошли музей. В итоге все получилось хорошо и даже детям было интересно 👌🏻 Советую 👌🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Исторический музей»
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