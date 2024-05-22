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Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Групповая
1 час
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Начало: Г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
- ММари1 апреля 2024Все понравилось от лекции до практики, как было весело и приятно смотреть на производство и механизмы и изготовить шоколадку первую
- ТТатьяна1 апреля 2024Мы посмотрели весь путь шоколада, начиная с какао зерен и заканчивая украшением своей плитки шоколада. Все очень понравилось!
- ЕЕфакина8 ноября 2023Вкусные истории ЯрославляИнтересная и насыщенная впечатлениями экскурсия. Спасибо!
- ЗЗемко6 августа 2023Вкусные истории ЯрославляВсе хорошо, но дорога ((((((10 часов
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шоколад»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Шоколад" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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