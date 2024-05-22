Шоколад – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Шоколад» в Москве, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
🚶 Пешая
Групповая
1 час
9 отзывов
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Начало: Г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 200 за человека
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
    Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
  • М
    Мари
    1 апреля 2024
    Путь какао: от боба до шоколадной плитки
    Все понравилось от лекции до практики, как было весело и приятно смотреть на производство и механизмы и изготовить шоколадку первую
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2024
    Путь какао: от боба до шоколадной плитки
    Мы посмотрели весь путь шоколада, начиная с какао зерен и заканчивая украшением своей плитки шоколада. Все очень понравилось!
  • Е
    Ефакина
    8 ноября 2023
    Вкусные истории Ярославля
    Интересная и насыщенная впечатлениями экскурсия. Спасибо!
  • З
    Земко
    6 августа 2023
    Вкусные истории Ярославля
    Все хорошо, но дорога ((((((10 часов

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шоколад»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
  2. Путь какао: от боба до шоколадной плитки
  3. «Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Шоколад" можно забронировать 3 экскурсии от 2 200 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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