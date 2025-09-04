Билеты
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
1300 ₽ за билет
Групповая
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Групповая
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 19:25
Завтра в 19:15
1200 ₽ за человека
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
6 сен в 15:00
7 сен в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
6 сен в 09:55
7 сен в 09:55
900 ₽ за человека
Групповая
Москва за 5 часов: must-see обзорная и Красная площадь
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
6 сен в 11:30
1900 ₽ за человека
«Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
1700 ₽ за билет
Групповая
Романовы: рок и мистика царской династии
Начало: СТ.М. Маяковская
6 сен в 16:00
7 сен в 15:00
1200 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Сокровища Красной площади: экскурсия-квест для детей
Начало: Метро Театральная, Охотный ряд (у памятника Жукову...
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
11 сен в 11:00
12 сен в 11:00
1260 ₽ за человека
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
Расписание: четверг в 14.00, суббота в 13:00, воскресенье в 14.00 и праздники
6 сен в 13:00
7 сен в 14:00
1300 ₽ за билет
