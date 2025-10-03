Говорят, если лишиться одного из пяти чувств, все остальные обостряются.
Проверим? Раскройте возможности, о которых даже не подозревали! «Музей темноты» — необыкновенный опыт, который останется с вами даже после прохождения экспозиции с предметами, которые вы будете узнавать на ощупь, по запаху и вкусу.
Описание билетаВместе с незрячим гидом участники экскурсии прогуляются по улице, выберут по запаху специи в магазинчике, опознают на ощупь произведения искусства и продегустируют в баре напитки и угощения в полной темноте. В такой обстановке все ощущения обостряются, и даже самые обычные действия приносят массу незабываемых впечатлений. Проект «Музей темноты» не только помогает каждому гостю лучше узнать себя и свои возможности, но ещё и знакомит с жизнью незрячих людей. На экскурсию допускаются дети только старше семи лет.
Ежеджневно с 10:00-22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в музей
- Интерактивная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежеджневно с 10:00-22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
3 окт 2025
Необычная экскурсия, позволяющая посмотреть на себя с непривычной стороны. Мне, например, легко на ощупь определять мелкие предметы, легко отличить рис от гречки, но рассмотреть на ощупь голову льва или собаки было не легко, мой мозг отказывался определять. И много других открытий про свои ощущения. Однозначно рекомендую. Экскурсовод Елена мягко и неторопливо вела по экспозиции, подсказывала и направляла, отдельная благодарность Елене!
Д
Дмитрий
26 сен 2025
Очень интересная идея! Погрузится в мир незрячих, ощутить мир без помощи глаз. Мне очень понравилось!
Н
Наталья
14 сен 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, было очень интересно!
Е
Екатерина
10 сен 2025
Г
Галина
24 авг 2025
Были на экскурсии с дочерью 13 лет. В целом понравилось, но ожидала большего. Почти вся экскурсия проводилась в помещениях, в кромешной темноте. Сначала очень непривычно, потом постепенно привыкаешь. Всю экскурсию
Д
Денис
22 июн 2025
Очень интересный опыт, проверить свои органы чувств))) хорошая экскурсия
Д
Дарья
20 июн 2025
Прекрасное место, прекрасный ведущий Влад)))
М
Марина
9 июн 2025
В
Виктория
6 мая 2025
Все отлично, впечатления супер! Вежливый персонал, хороший гид,направлял,рассказывал,объяснял. Необычные ощущения, страшного нет, очень интересно)
h
hi+79057
1 мая 2025
Ж
Жильцова
24 мар 2025
Рекомендую! Была подростками 13,14 лет. Им интересно. Новые ощущение, новый формат.
В
Владимир
3 мар 2025
Интересный опыт, увидеть мир пальцами, заставляет мозги работать по другому. Рекомендую попробовать всем.
И
Ирина
2 мар 2025
Добрый день! Посещение "Музея темноты" оставило у меня и сына (12 лет) огромное впечатление! Выбор музея был не случаен-ребенок по долгу сидит в гаджетах, зрение стало падать и я решила
Д
Дмитрий
23 фев 2025
Отличный опыт, очень рекомендую.
Е
Елена
22 фев 2025
Очень интересный опыт. Время пролетело незаметно. Спасибо экскурсоводу Александре, было очень интересно!
