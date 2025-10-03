Мои заказы

Cенсорная экспозиция «Музей темноты»

Говорят, если лишиться одного из пяти чувств, все остальные обостряются.

Проверим? Раскройте возможности, о которых даже не подозревали! «Музей темноты» — необыкновенный опыт, который останется с вами даже после прохождения экспозиции с предметами, которые вы будете узнавать на ощупь, по запаху и вкусу.
Описание билета

Вместе с незрячим гидом участники экскурсии прогуляются по улице, выберут по запаху специи в магазинчике, опознают на ощупь произведения искусства и продегустируют в баре напитки и угощения в полной темноте. В такой обстановке все ощущения обостряются, и даже самые обычные действия приносят массу незабываемых впечатлений. Проект «Музей темноты» не только помогает каждому гостю лучше узнать себя и свои возможности, но ещё и знакомит с жизнью незрячих людей. На экскурсию допускаются дети только старше семи лет.

Ежеджневно с 10:00-22:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в музей
  • Интерактивная программа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежеджневно с 10:00-22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Л
Людмила
3 окт 2025
Необычная экскурсия, позволяющая посмотреть на себя с непривычной стороны. Мне, например, легко на ощупь определять мелкие предметы, легко отличить рис от гречки, но рассмотреть на ощупь голову льва или собаки было не легко, мой мозг отказывался определять. И много других открытий про свои ощущения. Однозначно рекомендую. Экскурсовод Елена мягко и неторопливо вела по экспозиции, подсказывала и направляла, отдельная благодарность Елене!
Д
Дмитрий
26 сен 2025
Очень интересная идея! Погрузится в мир незрячих, ощутить мир без помощи глаз. Мне очень понравилось!
Н
Наталья
14 сен 2025
Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, было очень интересно!
Е
Екатерина
10 сен 2025
Г
Галина
24 авг 2025
Были на экскурсии с дочерью 13 лет. В целом понравилось, но ожидала большего. Почти вся экскурсия проводилась в помещениях, в кромешной темноте. Сначала очень непривычно, потом постепенно привыкаешь. Всю экскурсию
читать дальше

ощупывали разные предметы, нюхали специи. Последние минут 10 вышли на свет, где познакомились со шрифтом Брайля, попробовали писать на нем. Считаю, что питерский музей "В тишине" круче, больше интересных фишек. Приятно поразил наш гид. Ему респект. Конечно, после посещения подобного музея понимаешь, как трудно незрячим людям. По-другому начинаешь смотреть на них.

Д
Денис
22 июн 2025
Очень интересный опыт, проверить свои органы чувств))) хорошая экскурсия
Д
Дарья
20 июн 2025
Прекрасное место, прекрасный ведущий Влад)))
М
Марина
9 июн 2025
В
Виктория
6 мая 2025
Все отлично, впечатления супер! Вежливый персонал, хороший гид,направлял,рассказывал,объяснял. Необычные ощущения, страшного нет, очень интересно)
h
hi+79057
1 мая 2025
Ж
Жильцова
24 мар 2025
Рекомендую! Была подростками 13,14 лет. Им интересно. Новые ощущение, новый формат.
В
Владимир
3 мар 2025
Интересный опыт, увидеть мир пальцами, заставляет мозги работать по другому. Рекомендую попробовать всем.
И
Ирина
2 мар 2025
Добрый день! Посещение "Музея темноты" оставило у меня и сына (12 лет) огромное впечатление! Выбор музея был не случаен-ребенок по долгу сидит в гаджетах, зрение стало падать и я решила
читать дальше

показать, что такое жизнь в темноте. И скажу точно-это оказалось очень поучительным.
В группе было 3 ребенка и 2 взрослых. Девушка-гид(простите, не запомнила имя) очень классно провела экскурсию! Впечатления- не передать, для меня это шок(в хорошем смысле слова). Посетите музей и вы поймете! Советую всем внести этот музей в список обязательных для посещения, наряду с Третьяковкой и Эрмитажем. Спасибо!

Д
Дмитрий
23 фев 2025
Отличный опыт, очень рекомендую.
Е
Елена
22 фев 2025
Очень интересный опыт. Время пролетело незаметно. Спасибо экскурсоводу Александре, было очень интересно!

Входит в следующие категории Москвы

