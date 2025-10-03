Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Говорят, если лишиться одного из пяти чувств, все остальные обостряются.



Проверим? Раскройте возможности, о которых даже не подозревали! «Музей темноты» — необыкновенный опыт, который останется с вами даже после прохождения экспозиции с предметами, которые вы будете узнавать на ощупь, по запаху и вкусу. 5 39 отзывов

Описание билета Вместе с незрячим гидом участники экскурсии прогуляются по улице, выберут по запаху специи в магазинчике, опознают на ощупь произведения искусства и продегустируют в баре напитки и угощения в полной темноте. В такой обстановке все ощущения обостряются, и даже самые обычные действия приносят массу незабываемых впечатлений. Проект «Музей темноты» не только помогает каждому гостю лучше узнать себя и свои возможности, но ещё и знакомит с жизнью незрячих людей. На экскурсию допускаются дети только старше семи лет.

Ответы на вопросы Что включено Вход в музей

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера Когда и как рано покупать? Когда: Ежеджневно с 10:00-22:00 Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет