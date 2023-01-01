Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия

Смешанная - автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии у Большого театра

Смешанная - автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Окончание экскурсии у Большого театра.

Важная информация: Дети младше 2-х лет допускаются на экскурсию только при наличии у родителей специального детского кресла.
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия
Новогодняя Москва: дневная обзорная экскурсия

Что вас ожидает 🤩

  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Смотровая площадка Воробьевых гор
  • Москва-сити
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Обзорная автобусная экскурсия – идеальный вариант знакомства с городом. Нарядно украшенные улицы, рождественские ярмарки, елочки-красавицы и яркие гирлянды делают каждую улицу неповторимо красивой, создавая атмосферу сказки и счастья.

В ходе 3-часовой программы мы увидим основные достопримечательности столицы: Московский Кремль, Красную Площадь, Храм Христа Спасителя, небоскребы Москва-сити и другие известные места. Профессиональный гид увлекательно расскажет о многовековой истории Москвы и о том, как со временем менялся архитектурный облик города.

В ходе маршрута мы сделаем 4 остановки у самых главных достопримечательностей:

Красная площадь – главная площадь столицы. Мы поговорим об истории кремлевских башен и стен, Мавзолея, ГУМа, Собора Казанской иконы Божией Матери и храма Василия Блаженного. Также у нас будет свободное время для ярких фото. (Красная площадь может быть перекрыта в связи с проведением официальных мероприятий, в этом случае экскурсия проход по альтернативному маршруту.)

Храм Христа Спасителя – главный православный храм Москвы, и прекрасная панорама Кремля с ажурного Патриаршего моста.

Смотровая площадка Воробьевых гор, откуда открывается красивый панорамный вид на всю Москву, главный корпус МГУ и стадион Лужники. С высоты птичьего полета можно увидеть и посчитать шпили знаменитых сталинских высоток.

Небоскребы делового комплекса Москва-сити, которыми мы будем любоваться с лучшего ракурса, остановившись на набережной.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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