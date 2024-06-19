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теперь как правильно загадывать желания и гадать на женихов)) Было очень весело и празднично! История про снеговика просто супер: будем лепить)) И отдельная благодарность за поздравления в конце экскурсии: все получили открытки с рецептом Оливье и предсказанием! Наталью всем очень рекомендуем как экскурсовода! Заряд веселья и новогоднего настроения вам обеспечен!