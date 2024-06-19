1 чел.
По популярности
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
77005 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок
Начало: На улице Кузьминская
«Я расскажу историю Нового года и Деда Мороза в России, а также как этот праздник отмечали в 19 веке»
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
2 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июня 2024Спасибо огромное Александру за прекрасную и не принужденную прогулку. А красивые фото - это шикарный бонус. Хочу отметить что фото получила менее чем за сутки. Спасибо. Обязательно буду рекомендовать друзьям
- ООльга14 июня 2024Замечательно!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ТТамара28 декабря 2023«Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсияРешили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
- EEleonoraelena4925 декабря 2023Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадатьПрекрасная экскурсия! Обошли все красивые ёлочки центра Москвы, поели калачи, отправили практически с Красной площади бесплатно новогодние открытки друзьям! Знаем
- ЛЛюдмила10 мая 2023Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасно подан материал. Большой объем информации о Москве.
- ААнастасия10 мая 2023Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)Понравился гид. Рассказывала всё чётко, интересно. Время пролетело быстро. Ребёнок 7 лет тоже слушал с удовольствием.
- ИИрина9 января 2023По следам московских привидений с мистическим Дедом МорозомИнтересная экскурсия, Москва с необычного ракурса) ребенок остался в полном восторге. Хороший маршрут, все основные знаковые места столицы, 3 остановки:
- ЕЕлена12 декабря 2022Москва новогодняя - как начинался любимый праздникЭто лучшая экскурсия на которой мы были. Вроде бы знакомые места, но везде новые открытия. И конечно мы совершенно очарованы
- ВВиктория15 мая 2022Москва новогодняя - как начинался любимый праздникМы - от мала до велика - остались в полном восторге от ночной экскурсии по сказочной Москве с ее новогодне-рождественской иллюминацией.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новогодние 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 2 300 до 5 775 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Москве? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Москвы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024