Встречаем Новый Год 2025 в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Москве, цены от 2 300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
63 отзыва
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
77005 775 за всё до 4 чел.
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по усадьбе Кузьминки с посещением усадьбы Деда Мороза
Среди шумного мегаполиса попасть в оазис с храмом, музеем, могучими дубами и Тропой сказок
Начало: На улице Кузьминская
«Я расскажу историю Нового года и Деда Мороза в России, а также как этот праздник отмечали в 19 веке»
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
2 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Спасибо огромное Александру за прекрасную и не принужденную прогулку. А красивые фото - это шикарный бонус. Хочу отметить что фото получила менее чем за сутки. Спасибо. Обязательно буду рекомендовать друзьям
  • О
    Ольга
    14 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Замечательно!
    Замечательно!Замечательно!Замечательно!
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
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    и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра!

  • Т
    Тамара
    28 декабря 2023
    «Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсия
    Решили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
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    интересно, новым оказалось всё, плюс новогодний антураж и истории о НГ, помогли создать атмосферу праздника. Екатерине большое спасибо за идею совмещения приятного с полезным. Мы остались довольны.

  • E
    Eleonoraelena49
    25 декабря 2023
    Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
    Прекрасная экскурсия! Обошли все красивые ёлочки центра Москвы, поели калачи, отправили практически с Красной площади бесплатно новогодние открытки друзьям! Знаем
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    теперь как правильно загадывать желания и гадать на женихов)) Было очень весело и празднично! История про снеговика просто супер: будем лепить)) И отдельная благодарность за поздравления в конце экскурсии: все получили открытки с рецептом Оливье и предсказанием! Наталью всем очень рекомендуем как экскурсовода! Заряд веселья и новогоднего настроения вам обеспечен!

  • Л
    Людмила
    10 мая 2023
    Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасно подан материал. Большой объем информации о Москве.
  • А
    Анастасия
    10 мая 2023
    Новогодняя обзорная экскурсия по Москве (2 часа)
    Понравился гид. Рассказывала всё чётко, интересно. Время пролетело быстро. Ребёнок 7 лет тоже слушал с удовольствием.
  • И
    Ирина
    9 января 2023
    По следам московских привидений с мистическим Дедом Морозом
    Интересная экскурсия, Москва с необычного ракурса) ребенок остался в полном восторге. Хороший маршрут, все основные знаковые места столицы, 3 остановки:
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    Храм Христа спасителя, Новодевичий монастырь, Патриаршие пруды. Экскурсовод (к сожалению, не знаю имени) отличный парень, очень эрудированный, с прекрасным чувством юмора. Интересно было не только детям,но и взрослым)

  • Е
    Елена
    12 декабря 2022
    Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
    Это лучшая экскурсия на которой мы были. Вроде бы знакомые места, но везде новые открытия. И конечно мы совершенно очарованы
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    гидом Валерией. Профессионал с большой буквы, позитивный человек, быстро перестраивается под настроение и желание группы. 4 часа экскурсии пролетели незаметно. Осталось приятное послевкусие от нашего совместного путешествия. Советую всем! Замечательная организация экскурсии и отличный экскурсовод!

  • В
    Виктория
    15 мая 2022
    Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
    Мы - от мала до велика - остались в полном восторге от ночной экскурсии по сказочной Москве с ее новогодне-рождественской иллюминацией.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новогодние 2025»

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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Набережная
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 2 300 до 5 775 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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