Обзорная экскурсия по весенней Москве
Обзорная экскурсия по весенней Москве на современном комфортном автобусе с кондиционером. За 2 часа вы увидите всё разнообразие столицы и основные достопримечательности центра города. На нашем маршруте будет три остановки. А наши опытные экскурсоводы познакомят вас с его историей и расскажут об интересных событиях. Откройте для себя красоту Москвы в прекрасное время, когда она вся цветет!
Ближайшие даты:
29
апр
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30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ул. Театральный проезд (Большой и Малый театры)
- Лубянская площадь
- Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию)
- Ул. Варварка
- Красная площадь
- Васильевский Спуск
- Кремлевская набережная
- Храм Христа Спасителя
- Музей Изобразительных искусств
- Ул. Якиманка
- Воробьевы горы
- МГУ
- Поклонная гора
- Москва-Сити
- Памятник Гагарину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ожидает обзорная экскурсия по Москве на современном комфортном автобусе с кондиционером. За 2 часа вы увидите всё разнообразие столицы и основные достопримечательности центра города. А наши опытные экскурсоводы познакомят вас с его историей и расскажут об интересных событиях. Откройте для себя красоту Москвы в прекрасное время, когда она вся цветет!
Маршрут экскурсии (сбор и окончание у ст. м. Маяковская):
- Триумфальная площадь, Театральный проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и Мефодию), ул. Варварка.
- Васильевский Спуск и Кремлевская набережная, Храм Христа Спасителя, Музей Изобразительных искусств, ул. Якиманка.
- Воробьевы горы и главное здание МГУ.
- Поклонная гора.
Мы сделаем три остановки с выходом по 10-15 минут:
- Красная площадь. Вы увидите знаменитую Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, знаменитый ГУМ. (Осмотр только снаружи, внутрь достопримечательностей не заходим.).
- Храм Христа Спасителя. Вы сможете полюбоваться храмом, панорамой Кремля, увидеть Большой Каменный мост, «дом на набережной» Трифонова, особняк Харитоненко.
- Воробьёвы горы. Вы увидите спорткомплекс Лужники, панораму Москвы, главное здание МГУ, Храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах, Панораму Делового центра «Москва-сити».
Важно знать:
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете связаться с гидом и договориться о том, чтобы попасть на экскурсию со своим автокреслом.
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
- Приходите за 15 минут до начала экскурсии, автобус не ожидает опаздывающих.
- Просим обратить внимание, что на дорогах возможны пробки. Время начала и окончания экскурсии может сдвинуться. О всех изменениях вы будете оповещены по смс.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. МаяковскаяЗавершение: м. Маяковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
- Важная информация
- Важно знать:
- Дети до 5 лет не допускаются на экскурсию в связи с отсутствием у организатора детских автокресел. Вы можете связаться с гидом и договориться о том, чтобы попасть на экскурсию со своим автокреслом.
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей. На 1 взрослый билет можно бронировать не больше 3-х детских.
- Приходите за 15 минут до начала экскурсии, автобус не ожидает опаздывающих.
- Просим обратить внимание, что на дорогах возможны пробки. Время начала и окончания экскурсии может сдвинуться. О всех изменениях вы будете оповещены по смс
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 1299 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ellinaan
29 янв 2023
Н
Наталья
28 янв 2023
Отличный гид Много интересной и полезной информации Мне и детям очень понравилось
Г
Галина
22 янв 2023
Н
Наталья
12 янв 2023
Водитель автобуса очень быстро ехал, пока крутили головами направо -налево, ничего не успевали посмотреть. Речь экскурсовода была не очень внятная, все быстро, дети у нас, вообще ничего не поняли. была одна остановка на воробьевых горах, пока мы выходили из автобуса,экскурсовод уже умчалась дальше, не дождавшись всех членов экскурсии, то же самое произошло на Красной площади, мы с детьми одни из последних вышли из автобуса, экскурсовод уже убежала с половиной группы, мы не догнали. Очень плохо
Т
Татьяна
11 янв 2023
2 января, экскурсовод Андрей. Водитель перед выездом не знал маршрут куда едет! Рассказ гида интересен, но были перескоки с темы на тему, нужно было резко переключаться, чтоб осознать сказанное. В маршруте был заявлен Васильевский спуск - просто молча пролетели мимо него по набережной. Поклонная гора - вообще и рядом не проехали, выехали на Кутузовский с МоскваСити, оставив Поклонку позади, хотя её украшенную оч. хотелось посмотреть. Вместо заявленных 3-х выходов по 10-15 мин был один. Скомкано.
А
Андрей
10 янв 2023
Н
Наталья
10 янв 2023
Гид замечательный, маршрут познавательный, интересный, но… стекла автобуса были грязные и еще и запотевали. Оба этих фактора не позволили насладиться экскурсией в полной мере, так как большинство проезжаемых объектов мы просто не видели.
А
Анна
10 янв 2023
В
Варзега
10 янв 2023
Нет четкой организации, нет № автобуса. В одном автобусе были и на 2 и на 4 часа…
Г
Галина
10 янв 2023
Не все посетили по программе, заявленной на сайте. Не были на красной площади, поклонной горе. Обидно. Экскурсовод Андрей рассказывал интересно. В будущем если такое случится, буду требовать частичнойго возврата стоимости. получается, что обманули
h
hi+79220
9 янв 2023
Все прошло отлично!
Ю
Юлия
9 янв 2023
Все отлично
Ч
Чучева
9 янв 2023
А
Арсенова
9 янв 2023
О
Оксана
9 янв 2023
Ещё 1284 отзыва
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