Водитель автобуса очень быстро ехал, пока крутили головами направо -налево, ничего не успевали посмотреть. Речь экскурсовода была не очень внятная, все быстро, дети у нас, вообще ничего не поняли. была одна остановка на воробьевых горах, пока мы выходили из автобуса,экскурсовод уже умчалась дальше, не дождавшись всех членов экскурсии, то же самое произошло на Красной площади, мы с детьми одни из последних вышли из автобуса, экскурсовод уже убежала с половиной группы, мы не догнали. Очень плохо