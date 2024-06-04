🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 551 отзыв Популярное предложение Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр «На улице мы проводим не более 10-15 минут, поэтому экскурсия комфортна даже зимой» 660 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд «Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта» 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову «В дни новогодних праздников и фестивалей доступ на площадь может быть через металлоискатели или частично ограничен» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя «Расскажу, из-за чего алтарь выполнен в форме часовни и как в наши дни здесь проходят рождественские службы, которые посещает президент» Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 69 отзывов Были и легенды Переделкино Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино «Посетите мемориальное кладбище, где похоронены Пастернак, Чуковский, Тарковский, Евтушенко, Рождественский и другие известные литераторы» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 6 отзывов Басни Крылова на Патриарших Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков Начало: В районе метро Маяковская «А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху» 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 38 отзывов Возрожденная ВДНХ Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» «Приглашаем вас оценить архитектурное великолепнее уже отреставрированных павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой» Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 49 отзывов Московский квартал красных фонарей Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу «Ежедневно сотни мужчин стремились на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей»» Расписание: суббота в 13:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 33 отзыва «Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим Начало: Станция метро Парк Победы, Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 250 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото Начало: На Северном речном вокзале «А для любителей активного отдыха зимой на территории вокзала открывают бесплатный каток, на котором тоже можно сделать живые эмоциональные фотографии» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Секреты сретенских переулков Узнать о светлой и темной стороне Старой Москвы: от «квартала красных фонарей» до тайных обителей Начало: У метро Трубная «А на Рождественском бульваре речь пойдет о Сретенском монастыре и знаменитой иконе Владимирской Божьей Матери» 6 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Мини-группа 51 минута 12 отзывов Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р) Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад «Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн» Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00 от 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский... «Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату)» от 3 000 ₽ за человека

Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская квест-экскурсия в Музее сословий Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье Начало: В районе метро Кропоткинская «как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 10 отзывов ВДНХ: традиции и современность Изучить главный выставочный центр страны и узнать его историю на групповой экскурсии Начало: В районе метро ВДНХ «Приглашаем вас оценить архитектуру павильонов, золотое убранство фонтанов, цветочные аллеи летом и ледяные скульптуры зимой» Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 127 отзывов Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити «С 15 дек по 30 дек по вашему желанию программа становится новогодней:— меняется тематика квеста (ребята будут спасать Новый год от хакерской атаки)» от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города Начало: В районе метро Чеховская «От Константинопольского подворья до места, где в прошлом стоял Златоустинский монастырь: я проведу вас по Петровке и Большой Лубянке, Страстному и Рождественскому бульварам» Расписание: в понедельник в 10:00 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Затерянная «Преображенка» Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю Начало: в районе м. Преображенская площадь «Зимой Преображенское кладбище работает до 17:00» 3 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Необычная усадьба Марфино Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик Начало: В селе Марфино «Рассмотрите старинные церкви Рождества Богородицы и Петра и Павла» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах «Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы)» 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов «Барная» Москва: история питейных заведений на Руси Гастро-барная экскурсия с рассказом о застольной культуре, столичных ресторанах, трактирах и кутежах Начало: На Тверском бульваре «Особенно актуальна прогулка зимой: мы будем передвигаться от одного питейного заведения к другому, дополнительно «подогреваясь» изнутри и закусывая» 8 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ... «Мы посетим один из первых православных храмов на Руси и Богородице-Рождественский монастырь» 30 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 1 отзыв Фотосессия в усадьбе Коломенское Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы Начало: На проспекте Андропова «А зимой особенно выигрышно смотрятся здешние памятники архитектуры» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов По Твербулю с гитарой Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы «Летом вы утонете в зелени цветников, осенью пошуршите золотой листвой, а зимой полюбуетесь огнями инсталляций» 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Москва еврейская Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям Начало: В районе метро Китай-город «Мы также вспомним противоречивую историю у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой»» 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы Прогулка по Сретенке с коренным москвичом Начало: старый цирк «По Рождественскому бульвару мы поднимемся к Сретенке» от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов «Островок Парижа» в Москве и окрестности Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке Начало: Театральная площадь «Начнём нашу встречу на Театральной площади, пройдёмся по Рождественке, Кузнецкому Мосту, Неглинной, Петровке» 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский Начало: На Пушкинской площади «Осмотрите дома, где жили и творили Цветаева, Бунин, Рождественский, Пастернак» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни «Благодаря тому что мотоцикл с коляской, поездка возможна в любое время года — и даже зимой» 8 500 ₽ за человека