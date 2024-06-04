1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
«На улице мы проводим не более 10-15 минут, поэтому экскурсия комфортна даже зимой»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Новогодний формат длится с 1 декабря до 1 марта»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«В дни новогодних праздников и фестивалей доступ на площадь может быть через металлоискатели или частично ограничен»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
«Расскажу, из-за чего алтарь выполнен в форме часовни и как в наши дни здесь проходят рождественские службы, которые посещает президент»
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
«Посетите мемориальное кладбище, где похоронены Пастернак, Чуковский, Тарковский, Евтушенко, Рождественский и другие известные литераторы»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
«А еще объясню, почему улица называется Малая Бронная, где родилась любимая новогодняя детская песня и ручей с каким названием не понравился Патриарху»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Приглашаем вас оценить архитектурное великолепнее уже отреставрированных павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Московский квартал красных фонарей
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
«Ежедневно сотни мужчин стремились на Рождественский и Петровский бульвары, в московский «квартал красных фонарей»»
Расписание: суббота в 13:00
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900₽ за человека
Групповая
10 часов
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:00
12 июля в 09:00
3 250₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
«А для любителей активного отдыха зимой на территории вокзала открывают бесплатный каток, на котором тоже можно сделать живые эмоциональные фотографии»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты сретенских переулков
Узнать о светлой и темной стороне Старой Москвы: от «квартала красных фонарей» до тайных обителей
Начало: У метро Трубная
«А на Рождественском бульваре речь пойдет о Сретенском монастыре и знаменитой иконе Владимирской Божьей Матери»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
6 100₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
51 минута
Экспресс экскурсия Сергиев Посад на РетроАвто 50м (минимум3 чел или 4350р)
Начало: Улица 1 Ударной Армии д1. Сергиев Посад
«Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн»
Расписание: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00Летом с 9:00 до 20:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«Зимой открыта горка для тюбинга, летом — многофункциональная спортплощадка и зона барбекю (за отдельную плату)»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
«как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
ВДНХ: традиции и современность
Изучить главный выставочный центр страны и узнать его историю на групповой экскурсии
Начало: В районе метро ВДНХ
«Приглашаем вас оценить архитектуру павильонов, золотое убранство фонтанов, цветочные аллеи летом и ледяные скульптуры зимой»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
1 сен в 14:00
4 окт в 14:00
850₽ за человека
Квест
2 часа
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
«С 15 дек по 30 дек по вашему желанию программа становится новогодней:— меняется тематика квеста (ребята будут спасать Новый год от хакерской атаки)»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
Начало: В районе метро Чеховская
«От Константинопольского подворья до места, где в прошлом стоял Златоустинский монастырь: я проведу вас по Петровке и Большой Лубянке, Страстному и Рождественскому бульварам»
Расписание: в понедельник в 10:00
29 июля в 10:00
5 авг в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Затерянная «Преображенка»
Погулять по старинному району Москвы и раскрыть его богатую историю
Начало: в районе м. Преображенская площадь
«Зимой Преображенское кладбище работает до 17:00»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Начало: В селе Марфино
«Рассмотрите старинные церкви Рождества Богородицы и Петра и Павла»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
«Вы увидите этих диких быков с близкого расстояния (наиболее благоприятны для этого осенние и зимние месяцы)»
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
Гастро-барная экскурсия с рассказом о застольной культуре, столичных ресторанах, трактирах и кутежах
Начало: На Тверском бульваре
«Особенно актуальна прогулка зимой: мы будем передвигаться от одного питейного заведения к другому, дополнительно «подогреваясь» изнутри и закусывая»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
8 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
«Мы посетим один из первых православных храмов на Руси и Богородице-Рождественский монастырь»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
30 600₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
«А зимой особенно выигрышно смотрятся здешние памятники архитектуры»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
«Летом вы утонете в зелени цветников, осенью пошуршите золотой листвой, а зимой полюбуетесь огнями инсталляций»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
«Мы также вспомним противоречивую историю у Соловецкого камня на Лубянке, погуляем по Рождественке, выйдем на Театральную площадь и найдем «холодильник с бородой»»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Начало: старый цирк
«По Рождественскому бульвару мы поднимемся к Сретенке»
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке
Начало: Театральная площадь
«Начнём нашу встречу на Театральной площади, пройдёмся по Рождественке, Кузнецкому Мосту, Неглинной, Петровке»
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературная прогулка по центру Москвы с мини-фуршетом
Узнать, где жили музы русского футуризма и чем кормил гостей Маяковский
Начало: На Пушкинской площади
«Осмотрите дома, где жили и творили Цветаева, Бунин, Рождественский, Пастернак»
9 июня в 11:00
10 июня в 15:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
«Благодаря тому что мотоцикл с коляской, поездка возможна в любое время года — и даже зимой»
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
«Зимой доступны катания на лыжах и тюбинге, летом — купание в озере, отдых в апидомиках»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
14 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Экскурсия очень познавательная и,что самое главное, не скучная. Понравилась и мне, и ребенку-подростку. Однозначно рекомендую к посещению!
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ААлександра2 июня 2024Отличная экскурсия! Спокойно, интересно, легко и увлекательно! Время в компании нашего экскурсовода Светланы прошло незаметно… Очень советуем ❤️
- ААнастасия2 июня 2024Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
- ААнна28 мая 2024Хочу выразить благодарность Александре за чудесные памятные снимки и полученную информацию! Экскурсия с нашим фотогидом (очаровательной и внимательной Алексендрой) прошла легко, непренужденно, тепло и в позитивном настроении! Рекомендую!
- ООльга27 мая 2024Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство проделанной работы прикрепляю, дабы
- ККсения26 мая 2024Потрясающий гид! Очень интересно, легко!
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