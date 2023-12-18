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Описание
Начинается самая волшебная пора в году. В преддверии Нового года Москва превращается в сказочную страну. Столица полностью преображается, она сияет и сверкает. И я приглашаю вас насладиться этим таинственным мерцанием, проникнуться новогодней атмосферой, на время забыть о проблемах и заботах и немножечко вернуться в детство. Ну, что прогуляемся вместе по новогодней Москве? Что вас ждет: - Увидим место, где была установлена первая в России елка - Загадаем желание (и не одно!). Если повезет - поздороваемся за руку с Кремлем - Посетим ярмарку на Красной площади, полюбуемся самыми красивыми елочками в Москве - Почитаем поздравления на настоящих дореволюционных новогодних открытках: что желали друг другу в России на Новый год более 100 лет назад? (в них даже есть любовные истории) - Увидим приглашения на новогодние елки в Кремль и Дом Союзов советского периода (кого приглашали на такие елки?) - Погадаем на женихов Вы узнаете: - как было принято встречать Новый год при Петре I и как появилась традиция наряжать елку - что было принято дарить на Новый год - легенду создания новогоднего бокала и причем здесь маркиза де Помпадур - как правильно загадывать желания - когда надо гадать на женихов (захватывающая дух история про лепку Снеговика) - с каким ударом курантов наступает Новый год - настоящие ингредиенты салата Оливье А в конце каждый получит рецепт настоящего салата Оливье и список добрых новогодних фильмов Спешите, ведь эта новогодняя сказка мимолётна: окунуться в неё можно лишь с середины декабря по середину января.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы было лучше слышно экскурсовода. Если у вас есть наушники с круглым разъемом, захватите, или мы вам их выдадим
- Что не входит
- Отдельно оплачивается чай или глинтвейн
- Если захотите
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Рыбный пер., д. 1Завершение: Театральная пл, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Встречаемся на углу улицы Ильинка и Рыбного переулка. У Торгово-промышленной палаты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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