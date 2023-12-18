Описание

Начинается самая волшебная пора в году. В преддверии Нового года Москва превращается в сказочную страну. Столица полностью преображается, она сияет и сверкает. И я приглашаю вас насладиться этим таинственным мерцанием, проникнуться новогодней атмосферой, на время забыть о проблемах и заботах и немножечко вернуться в детство. Ну, что прогуляемся вместе по новогодней Москве? Что вас ждет: - Увидим место, где была установлена первая в России елка - Загадаем желание (и не одно!). Если повезет - поздороваемся за руку с Кремлем - Посетим ярмарку на Красной площади, полюбуемся самыми красивыми елочками в Москве - Почитаем поздравления на настоящих дореволюционных новогодних открытках: что желали друг другу в России на Новый год более 100 лет назад? (в них даже есть любовные истории) - Увидим приглашения на новогодние елки в Кремль и Дом Союзов советского периода (кого приглашали на такие елки?) - Погадаем на женихов Вы узнаете: - как было принято встречать Новый год при Петре I и как появилась традиция наряжать елку - что было принято дарить на Новый год - легенду создания новогоднего бокала и причем здесь маркиза де Помпадур - как правильно загадывать желания - когда надо гадать на женихов (захватывающая дух история про лепку Снеговика) - с каким ударом курантов наступает Новый год - настоящие ингредиенты салата Оливье А в конце каждый получит рецепт настоящего салата Оливье и список добрых новогодних фильмов Спешите, ведь эта новогодняя сказка мимолётна: окунуться в неё можно лишь с середины декабря по середину января.