Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать

Индивидуальная экскурсия в Москве
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Новогодняя Москва: загадать желание, увидеть самые красивые елки и погадать
Ближайшие даты:
18
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Описание

Начинается самая волшебная пора в году. В преддверии Нового года Москва превращается в сказочную страну. Столица полностью преображается, она сияет и сверкает. И я приглашаю вас насладиться этим таинственным мерцанием, проникнуться новогодней атмосферой, на время забыть о проблемах и заботах и немножечко вернуться в детство. Ну, что прогуляемся вместе по новогодней Москве? Что вас ждет: - Увидим место, где была установлена первая в России елка - Загадаем желание (и не одно!). Если повезет - поздороваемся за руку с Кремлем - Посетим ярмарку на Красной площади, полюбуемся самыми красивыми елочками в Москве - Почитаем поздравления на настоящих дореволюционных новогодних открытках: что желали друг другу в России на Новый год более 100 лет назад? (в них даже есть любовные истории) - Увидим приглашения на новогодние елки в Кремль и Дом Союзов советского периода (кого приглашали на такие елки?) - Погадаем на женихов Вы узнаете: - как было принято встречать Новый год при Петре I и как появилась традиция наряжать елку - что было принято дарить на Новый год - легенду создания новогоднего бокала и причем здесь маркиза де Помпадур - как правильно загадывать желания - когда надо гадать на женихов (захватывающая дух история про лепку Снеговика) - с каким ударом курантов наступает Новый год - настоящие ингредиенты салата Оливье А в конце каждый получит рецепт настоящего салата Оливье и список добрых новогодних фильмов Спешите, ведь эта новогодняя сказка мимолётна: окунуться в неё можно лишь с середины декабря по середину января.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы было лучше слышно экскурсовода. Если у вас есть наушники с круглым разъемом, захватите, или мы вам их выдадим
Что не входит
  • Отдельно оплачивается чай или глинтвейн
  • Если захотите
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбный пер., д. 1
Завершение: Театральная пл, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Встречаемся на углу улицы Ильинка и Рыбного переулка. У Торгово-промышленной палаты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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