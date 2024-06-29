1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье: экскурсия по Москве
Перенеситесь в средневековую Москву и дойдите до наших дней, осматривая Собор Василия Блаженного, Красную площадь и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
Сегодня в 20:00
5 июля в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Сегодня в 15:30
8 июля в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
1 700₽ за билет
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 19:30
5 июля в 19:30
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
7 июля в 09:30
11 июля в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
5 июля в 11:30
600₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июля в 13:00
12 июля в 13:00
4 100₽ за человека
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 12:00
5 июля в 14:00
2 250₽ за билет
скидка
2%
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
Сегодня в 12:00
5 июля в 14:00
от 22502 205₽ за человека
скидка
2%
Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
7 июля в 12:30
9 июля в 11:30
от 21002 058₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
7 июля в 09:30
11 июля в 12:00
2 250₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
Сегодня в 20:00
5 июля в 20:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
5 июля в 11:30
1 500₽ за человека
скидка
3%
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
11 июля в 16:30
18 июля в 16:30
21002 037₽ за человека
Групповая
9 часов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июля в 09:30
12 июля в 09:30
5 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
7 июля в 10:30
9 июля в 16:00
700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
800720₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Парк Зарядье и медиа-аттракцион «Полёт над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
7 июля в 12:30
9 июля в 11:30
2 100₽ за человека
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
Пройтись вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июля в 13:00
12 июля в 13:00
4 100₽ за билет
скидка
30%
Мини-группа
1.5 часа
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 10:30 и 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:30
16001 120₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
16001 280₽ за человека
Билеты
2.5 часа
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
3 100₽ за билет
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 19:00
6 июля в 19:00
13 июля в 19:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: В районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
6 июля в 18:00
7 июля в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
На перекрёстках российского просвещения
Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение
Начало: М. Пл. Революции
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
Сегодня в 20:00
5 июля в 20:00
990₽ за человека
Квест
1.5 часа
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 09:00
19 июля в 10:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: В районе метро Площадь Революции
6 июля в 16:00
7 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
21 июля в 12:00
11 авг в 12:00
2 380₽ за человека
Квест
1.5 часа
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
Начало: У станции Театральная/Площадь Революции
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
3 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю
Начало: Коломна, пл. Двух Революций
Расписание: ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
Рассмотреть гербовых животных, узнать особенности модерна и открыть шкатулку с призами
Начало: Недалеко от метро "Площадь Революции"/"Театральная...
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные храмы Китай-города
Познакомиться с храмовым зодчеством исторического района Москвы с профессиональным гидом
Начало: У метро «Площадь Революции»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
3 738₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. По-новому взглянула на знакомые станции метро. Спасибо организатору и экскурсоводу!
- ТТатьяна27 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Время удачное, народа в метро не много. 1,5 часа пролетели быстро. Хотелось посмотреть больше станций. Теперь в метро будем обращать внимания на красоту, а то всегда бежим, спешим…
- РРуслана27 июня 2024Спасибо Ольге за содержательную экскурсию, знания и профессионализм. Все понравилось, рекомендую.
- ООльга27 июня 2024Как сказать, у меня двояко, поставила 4ку потому что: 1. Не хватило времени погулять по Кремлю, зайти спокойно во все соборы(были
- ДДиана27 июня 2024Экскурсия очень понравилась, хороший автобус, водитель, и особенно экскурсовод Катерина нас очень впечатлила, замечательно все рассказывала, держала все время табличку наверху с надписью Любимый город, чтобы никто не потерялся. Всем спасибо за прекрасно организованную экскурсию.
- ККристина26 июня 2024Спасибо за такую интересную и разнообразную экскурсию! Побывали в самых популярных и красивых местах Москвы за один день!
- ЕЕлена26 июня 2024Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!
- ООльга25 июня 2024В июне посетила экскурсию по центру Москвы- 2 часа пешеходная экскурсия - очень понравилась, чудесный гид, высокий уровень подачи информации,
- ЮЮлия25 июня 2024Спасибо за проведенную экскурсию! Было очень познавательно. Очень было приятно, что экскурсовод принес дополнительный материал. На экскурсии был ребенок 10 лет и наш экскурсовод Ирина все время привлекала его к своим рассказам.
- ЕЕвгения24 июня 2024Замечательная экскурсия! Со мной были два подростка которые остались в восторге! Очень интересно,узнали много нового)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От площади Революции»
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