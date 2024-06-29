От площади Революции – экскурсии в Москве

Найдено 37 экскурсий в категории «От площади Революции» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье: экскурсия по Москве
Перенеситесь в средневековую Москву и дойдите до наших дней, осматривая Собор Василия Блаженного, Красную площадь и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
7 чудес московского метро
Мини-группа
1.5 часа
101 отзыв
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
Сегодня в 20:00
5 июля в 20:00
990 за человека
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
89 отзывов
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Сегодня в 15:30
8 июля в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
876 отзывов
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
1 700 за билет
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
639 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 19:30
5 июля в 19:30
1 200 за человека
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
271 отзыв
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
800 за человека
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
41 отзыв
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
7 июля в 09:30
11 июля в 12:00
1 200 за человека
Вокруг Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
27 отзывов
Вокруг Кремля
Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
5 июля в 11:30
600 за человека
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
38 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июля в 13:00
12 июля в 13:00
4 100 за человека
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
8 отзывов
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 12:00
5 июля в 14:00
2 250 за билет
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
скидка
2%
Групповая
3 часа
88 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
Сегодня в 12:00
5 июля в 14:00
от 22502 205 за человека
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
скидка
2%
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
7 июля в 12:30
9 июля в 11:30
от 21002 058 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
7 июля в 09:30
11 июля в 12:00
2 250 за билет
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
140 отзывов
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
Сегодня в 20:00
5 июля в 20:00
от 1 100 за человека
Групповая экскурсия по центру Москвы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
85 отзывов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
5 июля в 11:30
1 500 за человека
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
скидка
3%
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
11 июля в 16:30
18 июля в 16:30
21002 037 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
11 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июля в 09:30
12 июля в 09:30
5 900 за человека
Подлинные древности Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
7 июля в 10:30
9 июля в 16:00
700 за человека
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
800720 за человека
Парк Зарядье и медиа-аттракцион «Полёт над Россией»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Парк Зарядье и медиа-аттракцион «Полёт над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
7 июля в 12:30
9 июля в 11:30
2 100 за человека
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
🚶 Пешая
Билеты
4.5 часа
11 отзывов
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
Пройтись вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июля в 13:00
12 июля в 13:00
4 100 за билет
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
1.5 часа
12 отзывов
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник в 10:30 и 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:30
16001 120 за человека
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
16001 280 за человека
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
2.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
3 100 за билет
Вечерние краски столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 19:00
6 июля в 19:00
13 июля в 19:00
1 100 за человека
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
7 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: В районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
6 июля в 18:00
7 июля в 18:00
1 200 за человека
На перекрёстках российского просвещения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
На перекрёстках российского просвещения
Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение
Начало: М. Пл. Революции
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5 600 за всё до 3 чел.
Подземное наследие: московское метро
Групповая
1.5 часа
16 отзывов
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
Сегодня в 20:00
5 июля в 20:00
990 за человека
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 09:00
19 июля в 10:00
7 700 за всё до 7 чел.
Революция в Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
Начало: В районе метро Площадь Революции
6 июля в 16:00
7 июля в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
21 июля в 12:00
11 авг в 12:00
2 380 за человека
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
Начало: У станции Театральная/Площадь Революции
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
3 100 за человека
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю
Начало: Коломна, пл. Двух Революций
Расписание: ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за всё до 2 чел.
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
3 300 за человека
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях»
Рассмотреть гербовых животных, узнать особенности модерна и открыть шкатулку с призами
Начало: Недалеко от метро "Площадь Революции"/"Театральная...
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Старинные храмы Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Старинные храмы Китай-города
Познакомиться с храмовым зодчеством исторического района Москвы с профессиональным гидом
Начало: У метро «Площадь Революции»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
3 738 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Подземное наследие: московское метро
    Очень интересная и познавательная экскурсия. По-новому взглянула на знакомые станции метро. Спасибо организатору и экскурсоводу!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    7 чудес московского метро
    Экскурсия очень понравилась. Время удачное, народа в метро не много. 1,5 часа пролетели быстро. Хотелось посмотреть больше станций. Теперь в метро будем обращать внимания на красоту, а то всегда бежим, спешим…
  • Р
    Руслана
    27 июня 2024
    Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
    Спасибо Ольге за содержательную экскурсию, знания и профессионализм. Все понравилось, рекомендую.
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
    Как сказать, у меня двояко, поставила 4ку потому что: 1. Не хватило времени погулять по Кремлю, зайти спокойно во все соборы(были
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    только в том куда водил экскурсовод, просто не успели везде попасть), предпочла бы начало экскурсии пораньше, чтобы разрыв между экскурсиями в Кремле был больше, мы успели только по территории пройти до начала входа в Оружейную палату, и там тоже бегом-бегом. 2. Храм на Красной площади абсолютно все называют "Василия Блаженного" зачем экскурсовод постоянно называет его по другому…. вопрос большой. Была на другой экскурсии "По Красной площади и Варварке", вот там никто не переиначивал название, объяснил почему именно так, что там много приделов, и называются по разному, показал маковку именно придела "Василия Блаженного" и так далее. В общем если кратко, лично мое мнение, если вся страна считает что это "Храм Василия Блаженного" не нужно называть его по другому, хотя другое название возможно и более верное https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Василия_Блаженного (для ознакомления) Прошу прощения если кого-то задела, но это мое мнение

  • Д
    Диана
    27 июня 2024
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    Экскурсия очень понравилась, хороший автобус, водитель, и особенно экскурсовод Катерина нас очень впечатлила, замечательно все рассказывала, держала все время табличку наверху с надписью Любимый город, чтобы никто не потерялся. Всем спасибо за прекрасно организованную экскурсию.
  • К
    Кристина
    26 июня 2024
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    Спасибо за такую интересную и разнообразную экскурсию! Побывали в самых популярных и красивых местах Москвы за один день!
    Спасибо за такую интересную и разнообразную экскурсию! Побывали в самых популярных и красивых местах Москвы за один день!Спасибо за такую интересную и разнообразную экскурсию! Побывали в самых популярных и красивых местах Москвы за один день!Спасибо за такую интересную и разнообразную экскурсию! Побывали в самых популярных и красивых местах Москвы за один день!Спасибо за такую интересную и разнообразную экскурсию! Побывали в самых популярных и красивых местах Москвы за один день!
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
    Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!
    Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!Прекрасная экскурсия. Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Групповая экскурсия по центру Москвы
    В июне посетила экскурсию по центру Москвы- 2 часа пешеходная экскурсия - очень понравилась, чудесный гид, высокий уровень подачи информации,
    читать дальше

    интересно, неутомительно, без задержек. Затем был перерыв 15 минут и далее экскурсия на автобусе- тоже интересно, комфортно. Все, что я хотела увидеть посмотрела. Экскурсии понравились.

  • Ю
    Юлия
    25 июня 2024
    Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
    Спасибо за проведенную экскурсию! Было очень познавательно. Очень было приятно, что экскурсовод принес дополнительный материал. На экскурсии был ребенок 10 лет и наш экскурсовод Ирина все время привлекала его к своим рассказам.
  • Е
    Евгения
    24 июня 2024
    Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
    Замечательная экскурсия! Со мной были два подростка которые остались в восторге! Очень интересно,узнали много нового)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «От площади Революции»

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  3. Москва для кофеманов
  4. Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
  5. Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
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