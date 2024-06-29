🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье: экскурсия по Москве Перенеситесь в средневековую Москву и дойдите до наших дней, осматривая Собор Василия Блаженного, Красную площадь и парк Зарядье Начало: В районе метро «Площадь Революции» от 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 1.5 часа 101 отзыв 7 чудес московского метро «Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 89 отзывов Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей Начало: В районе метро Площадь Революции 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 876 отзывов Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 639 отзывов Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями Начало: У метро Площадь Революции Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 271 отзыв Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 41 отзыв Возрожденная ВДНХ Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 27 отзывов Вокруг Кремля Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду Начало: У метро Площадь Революции или Театральная Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 38 отзывов Сокровища Московского Кремля Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00 4 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 8 отзывов Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00 2 250 ₽ за билет

🚶 Пешая 2% скидка Групповая 3 часа 88 отзывов Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия) Начало: СТ.М. Площадь революции Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00 от 2250 2 205 ₽ за человека

🚶 Пешая 2% скидка Мини-группа 2 часа 19 отзывов Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30 от 2100 2 058 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 5 часов 6 отзывов Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30 2 250 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 140 отзывов Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро Начало: Станция метро «Площадь революции» от 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 85 отзывов Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 3% скидка Мини-группа 3 часа 3 отзыва Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» Расписание: четверг 16-30 2100 2 037 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 9 часов 11 отзывов «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции» Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30 5 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 21 отзыв Историческая прогулка по Коломне в мини-группе На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 Расписание: См. календарь 800 720 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Парк Зарядье и медиа-аттракцион «Полёт над Россией»: экскурсия в мини-группе Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост Начало: На станции метро «Площадь Революции» Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 4.5 часа 11 отзывов Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду Пройтись вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 4 100 ₽ за билет

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 1.5 часа 12 отзывов Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны» Узнать, как тесные и тёмные торговые ряды превратились в самый красивый пассаж Европы Начало: У станции метро «Площадь Революции» Расписание: во вторник в 10:30 и 14:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 14:00 и 19:00 1600 1 120 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2 часа 5 отзывов Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе Начало: В районе метро «Площадь Революции» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 1600 1 280 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены) Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие Начало: У станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30 3 100 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 16 отзывов Вечерние краски столицы Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии Начало: У метро Площадь Революции или Театральная Расписание: в субботу в 19:00 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 7 отзывов Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы Начало: В районе станции метро «Площадь Революции» Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва На перекрёстках российского просвещения Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение Начало: М. Пл. Революции 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 1.5 часа 16 отзывов Подземное наследие: московское метро Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций Начало: на станции метро Площадь Революции Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Революция в Москве Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России Начало: В районе метро Площадь Революции 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 1 отзыв Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек Начало: У СТ.М. «Площадь Революции» 2 380 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера Начало: У станции Театральная/Площадь Революции 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа «Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 3 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Прогулка по Коломенскому кремлю Начало: Коломна, пл. Двух Революций Расписание: ежедневно от 1 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа «Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Архитектурная экскурсия для детей «Город в деталях» Рассмотреть гербовых животных, узнать особенности модерна и открыть шкатулку с призами Начало: Недалеко от метро "Площадь Революции"/"Театральная... 7 500 ₽ за всё до 10 чел.