1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 22:00
10 июня в 08:00
10 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В поисках модерна. Остоженка и переулки
Увидеть в камне человеческие судьбы и дух истории
Начало: Кропоткинская
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фасады и лица московского модерна
Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной
Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500₽ за всё до 17 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Красная площадь за час
Экспресс-прогулка по достопримечательностям главной площади Москвы
16 июня в 09:00
22 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Третьяковской галерее (на немецком языке)
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
Начало: В районе станции Третьяковская
23 июля в 11:00
24 июля в 11:00
7 100₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад
Начало: Около здания «Славянский базар»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Билеты
1 час
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 2 000₽ за билет
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Знаки и символы вокруг Московского Кремля
Прикоснуться к живой истории Москвы и научиться понимать её через архитектурные символы
Начало: метро Боровицкая
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Стильный Кузнецкий Мост: ваша персональная фотосессия в Москве
Стильный Кузнецкий Мост ждёт вас: мода, архитектура и профессиональные фото - ваша незабываемая прогулка
Начало: У метро «Кузнецкий Мост»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ЭЭльмира4 июня 2024Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ночные»
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