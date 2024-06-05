С Сергей Москва Гиляровского читать дальше где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥 Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,

А Андрей Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую

И Ирина Стильный Кузнецкий Мост: прогулка с фотографом Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)

Д Денис Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.

М Мила На частном катере по Москве-реке читать дальше без посторонних людей. скорость прекрасная, всё красиво! выбрали время 21:00 чтобы застать и свет и огни в темноте, угадали. по необходимости будем обращаться именно сюда! спасибо 🤝 рекомендую 😊 все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте

Э Эльмира По ВДНХ с гидом-историком Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍

А Ангелина Ночная байкерская мотоэкскурсия Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.

Н Наталья Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье с аудиогидом Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.

О Ольга Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья Все очень понравилось. Спасибо!