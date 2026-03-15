Лучшее время для экскурсии «Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а также дни длинные, что позволяет больше времени провести на экскурсии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут создать дискомфорт, хотя новогодние украшения добавят атмосферности.

Дети узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада в увлекательной форме. На первом этапе они познакомятся с башнями Кремля и их тайнами. На втором этапе в Александровском саду узнают

о выдающихся людях и событиях. На третьем этапе на Красной площади дети увидят знаменитые московские виды и узнают о тайнах Спасской и Никольской башен. В конце экскурсии загадают желания у Воскресенских ворот. Это идеальный способ провести время с семьей и детьми, погружаясь в историю Москвы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Этап 1 — Стены Московского Кремля. Ребята узнают, кто и когда основал город, кто первым начал строить крепость и зачем, почему Москва называлась белокаменной, как выглядели стены при Иване III — рассказ дополнят красочные иллюстрации Апполинария Васнецова. Разберемся с башнями Кремля: посмотрим на единственную «жилую» и раскроем, какая из них самая большая, маленькая, высокая; через какую въезжала армия Наполеона, а через какую Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву.

Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть). Я расскажу, в честь какого события разбили сад, из скольких частей он состоит, где протекала река Неглинная, что было на этой территории раньше. Поговорим о выдающихся людях, которым стоят памятники в саду и, если получится, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного Солдата. Не пропустим и памятник Жукову на коне.

Этап 3 — Красная площадь. Дети полюбуются московскими видами-открытками и узнают: как правильно поздороваться со столицей, где проходил Алевизов ров и для чего он был необходим, в чем особенности Спасской башни, какие тайны хранят Никольская башня и храм Василия Блаженного. В конце экскурсии загадаем желания около Воскресенских ворот и посмотрим, кто из нас самый удачливый!

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия подходит для детей в возрасте от 9 до 14 лет. Так же легко адаптируется под взрослый формат. Для детей начальной школы рекомендуем выбирать экскурсию в первой половине дня.

Организационные детали

Это экскурсия-игра (викторина), поэтому желательно, чтобы в вашей группе было минимум 6-8 человек (отличная идея для досуга семей с детьми). Но если вас меньше, экскурсия просто трансформируется в интерактивную (вопрос — ответ)

Только вы знаете, что точно понравится и подойдёт вашим детям, поэтому вам нужно заранее купить призы для команды победителей и конфеты для всех детей-участников

По запросу экскурсию можно провести для всего класса (до 20 детей, минимум 3 и максимум 5 взрослых). Стоимость — 16 000 ₽ за всю группу

Обратите внимание: мы не осматриваем Кремль внутри

В случае закрытия Красной площади и Александровского сада осмотр ведётся с Манежной площади, улиц Никольской и Ильинка

Как проходит экскурсия: