Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Дети узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада в увлекательной форме. На первом этапе они познакомятся с башнями Кремля и их тайнами. На втором этапе в Александровском саду узнают читать дальшеуменьшить
о выдающихся людях и событиях.
На третьем этапе на Красной площади дети увидят знаменитые московские виды и узнают о тайнах Спасской и Никольской башен. В конце экскурсии загадают желания у Воскресенских ворот. Это идеальный способ провести время с семьей и детьми, погружаясь в историю Москвы
Лучшее время для экскурсии «Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а также дни длинные, что позволяет больше времени провести на экскурсии. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут создать дискомфорт, хотя новогодние украшения добавят атмосферности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Александровский сад
Красная площадь
Спасская башня
Никольская башня
Храм Василия Блаженного
Воскресенские ворота
Описание экскурсии
Этап 1 — Стены Московского Кремля. Ребята узнают, кто и когда основал город, кто первым начал строить крепость и зачем, почему Москва называлась белокаменной, как выглядели стены при Иване III — рассказ дополнят красочные иллюстрации Апполинария Васнецова. Разберемся с башнями Кремля: посмотрим на единственную «жилую» и раскроем, какая из них самая большая, маленькая, высокая; через какую въезжала армия Наполеона, а через какую Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву.
Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть). Я расскажу, в честь какого события разбили сад, из скольких частей он состоит, где протекала река Неглинная, что было на этой территории раньше. Поговорим о выдающихся людях, которым стоят памятники в саду и, если получится, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного Солдата. Не пропустим и памятник Жукову на коне.
Этап 3 — Красная площадь. Дети полюбуются московскими видами-открытками и узнают: как правильно поздороваться со столицей, где проходил Алевизов ров и для чего он был необходим, в чем особенности Спасской башни, какие тайны хранят Никольская башня и храм Василия Блаженного. В конце экскурсии загадаем желания около Воскресенских ворот и посмотрим, кто из нас самый удачливый!
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия подходит для детей в возрасте от 9 до 14 лет. Так же легко адаптируется под взрослый формат. Для детей начальной школы рекомендуем выбирать экскурсию в первой половине дня.
Организационные детали
Это экскурсия-игра (викторина), поэтому желательно, чтобы в вашей группе было минимум 6-8 человек (отличная идея для досуга семей с детьми). Но если вас меньше, экскурсия просто трансформируется в интерактивную (вопрос — ответ)
Только вы знаете, что точно понравится и подойдёт вашим детям, поэтому вам нужно заранее купить призы для команды победителей и конфеты для всех детей-участников
По запросу экскурсию можно провести для всего класса (до 20 детей, минимум 3 и максимум 5 взрослых). Стоимость — 16 000 ₽ за всю группу
Обратите внимание: мы не осматриваем Кремль внутри
В случае закрытия Красной площади и Александровского сада осмотр ведётся с Манежной площади, улиц Никольской и Ильинка
Как проходит экскурсия:
Для семей с детьми экскурсия проходит в формате игры с выбором победителя и итоговым обсуждением
Для детей экскурсия проходит в формате игры с выбором победителя
Для учащихся старшей школы, подростков и семей с детьми с большой разницей в возрасте — в формате интерактивной прогулки
Семьи, состоящие из участников с детьми с большой разницей в возрасте, сами выбирают, для кого предназначена экскурсия в большей степени и в каком формате им удобнее ее проходить — я учитываю ваши пожелания
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Библиотека имени Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2841 туриста
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый читать дальшеуменьшить
камень дышит прошлым.
Я провожу экскурсии и в музеях, и в монастырях и просто пешие по городу, в том числе детские. Но особенно люблю монастыри — каждый пережил взлёты и падения, радости и трагедии. Они как машина времени, шаг за ворота, и вы уже в другой эпохе. Мои экскурсии — это не сухие факты и даты. Это истории о людях, их страстях, амбициях, любви. О том, как менялась страна и как это отражалось на судьбах монастырей.
Я постоянно учусь, ищу новые факты, необычные детали. Ведь в истории всегда есть что-то, способное удивить. Если вам интересно увидеть Москву другими глазами — буду рада встрече на одной из моих авторских экскурсий!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
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Н
Наталья
Дата посещения: 14 мар 2026
Замечательная экскурсия! Ирина зарядила нас московским настроением. Детям очень понравился формат соревнования. Рекомендуем!
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С
Смирнова
Очень благодарна Ирине за экскурсию! Были на этой программе с детьми ОВЗ, детям по 8 лет, и с собственной дочерью-подростком. Все остались довольны. Ирина рассказывает интересно, эмоционально, смотрела на состояние детей, корректировала подачу информации. Успели посмотреть смену караула у Вечного огня, послушали бой курантов с исполнением гимна России. Спасибо огромное! 🌸🌸🌸
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Инна
Спасибо за познавательную экскурсию. И детям и взрослым понравилось очень. Будем к Вам теперь обращаться. Не прощаемся😊👍.
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Т
Татьяна
Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Экскурсия динамичная, в игровой форме, подходит для непосед познающих мир! Отдельная благодарность, за дополнения экскурсии (нам нужно было по школьной программе)! Если кто-то сомневается с выбором экскурсовода - не сомневайтесь, Ирина чудесный экскурсовод и организатор!!!
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С
Светлана
Добрый день! 19 мая 2023 года для 1 «Б»класса школы 1288 г. Москвы прошла замечательная экскурсия по Красной площади. Огромную благодарность хотим выразить прекрасному экскурсоводу Ирине. Добрейшей души человеку и знающему читать дальшеуменьшить
свое дело на отлично специалисту. Учащиеся в доступной их возрасту форме узнали историю Кремля, Красной площади и Александровского сада. Благодаря Ирине, дети активно участвовали в викторине. Одним словом экскурсия - супер! Дети и родители в восторге! Спасибо еще раз Ирине! И если идти в следующий раз на экскурсию, то только с ней!
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Д
Дарья
Мы были компанией разного возраста, с разным уровнем знаний о Москве. И всем все очень понравилось, Ирина вне сомнений безупречно опытный, чуткий экскурсовод и человек. Большое спасибо за подход и организацию, все в хорошем настроении, с багажом замечательных воспоминаний
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