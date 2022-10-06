Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Этап 1 — Стены Московского Кремля. Ребята узнают, кто и когда основал город, кто первым начал строить крепость и зачем, почему Москва называлась белокаменной, как выглядели стены при Иване III — рассказ дополнят красочные иллюстрации Апполинария Васнецова. Разберемся с башнями Кремля: посмотрим на единственную «жилую» и раскроем, какая из них самая большая, маленькая, высокая; через какую въезжала армия Наполеона, а через какую Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву.
Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть). Я расскажу, в честь какого события разбили сад, из скольких частей он состоит, где протекала река Неглинная, что было на этой территории раньше. Поговорим о выдающихся людям, которым стоят памятники в саду и, если получится, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного Солдата. Не пропустим и памятник Жукову на коне.
Этап 3 — Красная площадь. Дети полюбуются московскими видами-открытками и узнают: как правильно поздороваться со столицей, где проходил Алевизов ров и для чего он был необходим, в чем особенности Спасской башни, какие тайны хранят Никольская башня и храм Василия Блаженного. В конце экскурсии загадаем желания около Воскресенских ворот и посмотрим, кто из нас самый удачливый!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на учеников начальной школы (до 11 лет). Дошкольникам тоже будет интересно, но понадобится помощь родителей:)
Это экскурсия-игра, поэтому желательно, чтобы в вашей группе было минимум 6-8 человек (отличная идея для досуга семей с детьми)
Для экскурсии нужно заранее купить блокнотики в качестве призов для команды победителей и конфеты для всех детей-участников
По запросу экскурсию можно провести для всего класса (до 20 детей, минимум 3 и максимум 5 взрослых). Стоимость — 8000 руб. за всю группу.
Обратите внимание, что мы не осматриваем Кремль внутри
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Библиотека имени Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Я аккредитованный гид в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.