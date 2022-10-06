Юным исследователям Москвы предстоит пройти три этапа экскурсии-игры. Важно слушать внимательно, чтобы потом отвечать на вопросы в форме. Победит, конечно, дружба, но самая наблюдательная команда получит призы. Дети в доступной и нескучной форме узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада, полюбуются столицей и загадают желания!

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Описание

Что вас ожидает

Этап 1 — Стены Московского Кремля. Ребята узнают, кто и когда основал город, кто первым начал строить крепость и зачем, почему Москва называлась белокаменной, как выглядели стены при Иване III — рассказ дополнят красочные иллюстрации Апполинария Васнецова. Разберемся с башнями Кремля: посмотрим на единственную «жилую» и раскроем, какая из них самая большая, маленькая, высокая; через какую въезжала армия Наполеона, а через какую Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву.

Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть). Я расскажу, в честь какого события разбили сад, из скольких частей он состоит, где протекала река Неглинная, что было на этой территории раньше. Поговорим о выдающихся людям, которым стоят памятники в саду и, если получится, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного Солдата. Не пропустим и памятник Жукову на коне.

Этап 3 — Красная площадь. Дети полюбуются московскими видами-открытками и узнают: как правильно поздороваться со столицей, где проходил Алевизов ров и для чего он был необходим, в чем особенности Спасской башни, какие тайны хранят Никольская башня и храм Василия Блаженного. В конце экскурсии загадаем желания около Воскресенских ворот и посмотрим, кто из нас самый удачливый!

Организационные детали