Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля

Увлекательная экскурсия для семей или всего класса

Юным исследователям Москвы предстоит пройти три этапа экскурсии-игры. Важно слушать внимательно, чтобы потом отвечать на вопросы в форме. Победит, конечно, дружба, но самая наблюдательная команда получит призы.

Дети в доступной и нескучной форме узнают историю Кремля, Красной площади и Александровского сада, полюбуются столицей и загадают желания!
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Этап 1 — Стены Московского Кремля. Ребята узнают, кто и когда основал город, кто первым начал строить крепость и зачем, почему Москва называлась белокаменной, как выглядели стены при Иване III — рассказ дополнят красочные иллюстрации Апполинария Васнецова. Разберемся с башнями Кремля: посмотрим на единственную «жилую» и раскроем, какая из них самая большая, маленькая, высокая; через какую въезжала армия Наполеона, а через какую Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву.

Этап 2 — Александровский сад (верхняя часть). Я расскажу, в честь какого события разбили сад, из скольких частей он состоит, где протекала река Неглинная, что было на этой территории раньше. Поговорим о выдающихся людям, которым стоят памятники в саду и, если получится, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного Солдата. Не пропустим и памятник Жукову на коне.

Этап 3 — Красная площадь. Дети полюбуются московскими видами-открытками и узнают: как правильно поздороваться со столицей, где проходил Алевизов ров и для чего он был необходим, в чем особенности Спасской башни, какие тайны хранят Никольская башня и храм Василия Блаженного. В конце экскурсии загадаем желания около Воскресенских ворот и посмотрим, кто из нас самый удачливый!

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на учеников начальной школы (до 11 лет). Дошкольникам тоже будет интересно, но понадобится помощь родителей:)
  • Это экскурсия-игра, поэтому желательно, чтобы в вашей группе было минимум 6-8 человек (отличная идея для досуга семей с детьми)
  • Для экскурсии нужно заранее купить блокнотики в качестве призов для команды победителей и конфеты для всех детей-участников
  • По запросу экскурсию можно провести для всего класса (до 20 детей, минимум 3 и максимум 5 взрослых). Стоимость — 8000 руб. за всю группу.
  • Обратите внимание, что мы не осматриваем Кремль внутри

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Библиотека имени Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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