Остров посреди современной Москвы Гуляя по поселку, мы коснемся не только биографий конкретных жителей Сокола: в их частных историях, трагических и иногда забавных, отражаются судьбы отечественной интеллигенции двух веков. Истории живших здесь людей объемнее, чем даже вся советская эпоха: корни тянутся в далекий XIX век. Во время экскурсии мы:

Поговорим о философских исканиях, приводивших привилегированных русских людей к отречению от личного благополучия: одни шли в революцию, другие из принципа отказывались от богатства.

Вспомним о том, чем были бестужевские женские курсы, кто их создавал, кто на них учился и за что ненавидели и курсы, и курсисток.

Обсудим, чем было толстовство как философская система и какое влияние оно оказало на русскую и мировую историю.

Попробуем понять, почему, несмотря на сложную жизнь, репрессии и неустроенный быт, соколяне сохраняли жизнелюбие и желание создавать и делиться, устраивая домашние спектакли, жертвуя бесценные личные книги в поселковую библиотеку, бесплатно преподавая детям языки, музыку и рисунок. И, наконец, мы попробуем понять и почувствовать ту особую соколянскую атмосферу, которая до сих пор хранит поселок, удерживая современных соколян от желания распродавать родовые гнезда, оцениваемые в миллионы долларов. Важная информация:.

Экскурсия проходит на улице, выбирайте комфортную обувь по погоде и не забывайте зонтики.