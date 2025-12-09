Поселок Сокол — остров посреди современной Москвы.
В 10 км от Кремля — деревянные домики, тишина, частные сады… Но самое интересное тут — люди, создавшие эту необычную общину в первые годы советской власти.
Истории членов особого соколянского братства — срез и концентрат истории отечественной интеллигенции.
Попробуем вместе исследовать этот зачарованный остров, узнать истории князей, революционеров и ученых, в чьих судьбах отразилась история страны.
Описание экскурсии
Остров посреди современной Москвы Гуляя по поселку, мы коснемся не только биографий конкретных жителей Сокола: в их частных историях, трагических и иногда забавных, отражаются судьбы отечественной интеллигенции двух веков. Истории живших здесь людей объемнее, чем даже вся советская эпоха: корни тянутся в далекий XIX век. Во время экскурсии мы:
- Поговорим о философских исканиях, приводивших привилегированных русских людей к отречению от личного благополучия: одни шли в революцию, другие из принципа отказывались от богатства.
- Вспомним о том, чем были бестужевские женские курсы, кто их создавал, кто на них учился и за что ненавидели и курсы, и курсисток.
- Обсудим, чем было толстовство как философская система и какое влияние оно оказало на русскую и мировую историю.
Попробуем понять, почему, несмотря на сложную жизнь, репрессии и неустроенный быт, соколяне сохраняли жизнелюбие и желание создавать и делиться, устраивая домашние спектакли, жертвуя бесценные личные книги в поселковую библиотеку, бесплатно преподавая детям языки, музыку и рисунок. И, наконец, мы попробуем понять и почувствовать ту особую соколянскую атмосферу, которая до сих пор хранит поселок, удерживая современных соколян от желания распродавать родовые гнезда, оцениваемые в миллионы долларов. Важная информация:.
Экскурсия проходит на улице, выбирайте комфортную обувь по погоде и не забывайте зонтики.
В будни и выходные с 10.00 до 14.00 (время начала).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нырнув в тишину узких улиц Сокола, мы увидим:
- Место, куда в 1935 году рухнул легендарный самолет-гигант «Максим Горький»
- Дом, в котором жили лучший друг Льва Толстого и его жена - героиня картины Ярошенко «Курсистка»
- Дом, где жили прообразы Даши Булавиной и Ивана Телегина из «Хождения по мукам», куда приезжали Гагарин и Королев и где играл свадьбу приемный сын Паустовского
- Виллу «любимого художника Сталина», сложного человека с по-своему драматичной судьбой
- Мемориал памяти воинов Великой Отечественной, созданный целиком на частные средства и по частной инициативе
- Скромный дом князей Оболенских - ближайших соседей Ролана Быкова и Елены Санаевой
- Дом создателя советских целлюлозно-бумажных производств - незаконного сына русского дворянина и английской гувернантки
- Самую короткую улицу Москвы длиной в 48 метров
- Дом, где жил друг Николая Вавилова и Николая Рериха - профессор, прошедший лагеря и ставший бойцом антифашистского подполья
- Особняки советских ученых, художников и спортсменов
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Ленинградский проспект, 73
Завершение: Москва, ул. Сурикова, 5
Когда и сколько длится?
Когда: В будни и выходные с 10.00 до 14.00 (время начала).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице
- Выбирайте комфортную обувь по погоде и не забывайте зонтики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
