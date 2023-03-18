в субботу и воскресенье в 15:00

В Москве есть удивительный район: в 20 минутах от Кремля на улицах, носящих имена художников, стоят вологодские избы, сторожевые башни и английские коттеджи. А вокруг — монументальные высотные дома. Это посёлок «Сокол», несостоявшийся «город-сад». Гуляя по уютным улочкам в группе до 12 человек, поговорим о том, как здесь творилась история страны, от смелых идей до страшных катастроф.

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Описание

Что вас ожидает

Город, деревня и село

Перед вами один из самых необычных районов Москвы. Когда-то тут было село Всехсвятское, прославленное Радищевым. Здесь же в начале 20-го века родилась концепция «движимого пространства», которая теперь широко используется в мировой архитектуре. А сейчас — кварталы дачных домиков среди вековых деревьев. Несмотря на все трудности, посёлку «Сокол» удалось сохранить свою целостность и самобытность. Давайте исследуем его вместе!

Старая новая Москва

Маршрут проходит от станции метро «Сокол» до сквера Арбатец в районе Песчаных улиц. По пути мы подробно изучим застройку посёлка художников и прилегающих улиц. Найдём следы села Всехсвятского, 100-летнюю пожарную каланчу и памятник конструктивизма. Коснёмся вопросов, имеющих отношение к истории этих мест и всей страны:

сколько художников жили в посёлке художников?

на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт того времени?

где предпочитали селиться генералы и адмиралы?

как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1980-е годы?

Организационные детали