в субботу и воскресенье в 15:00

Мои заказы

Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»

В 20 минутах от Кремля вас ждёт уникальный район с вологодскими избами и английскими коттеджами. Узнайте историю посёлка Сокол и его жителей
В Москве, недалеко от Кремля, скрывается посёлок Сокол - место, где переплетаются история и архитектура.

Здесь можно увидеть вологодские избы, сторожевые башни и английские коттеджи, окружённые монументальными высотками. Посёлок Сокол -
читать дальшеуменьшить

это не только уникальный архитектурный ансамбль, но и свидетельство истории страны. Прогулка по его улочкам откроет вам тайны прошлого и покажет, как здесь творилась история. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Москвы

5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальная архитектура
  • 🏛️ Исторические факты
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🎨 Район художников
  • 🕰️ История Москвы
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»

Что можно увидеть

  • Посёлок Сокол
  • Село Всехсвятское
  • Пожарная каланча
  • Памятник конструктивизма

Описание экскурсии

Город, деревня и село

Перед вами один из самых необычных районов Москвы. Когда-то тут было село Всехсвятское, прославленное Радищевым. Здесь же в начале 20-го века родилась концепция «движимого пространства», которая теперь широко используется в мировой архитектуре. А сейчас — кварталы дачных домиков среди вековых деревьев. Несмотря на все трудности, посёлку «Сокол» удалось сохранить свою целостность и самобытность. Давайте исследуем его вместе!

Старая новая Москва

Маршрут проходит от станции метро «Сокол» до сквера Арбатец в районе Песчаных улиц. По пути мы подробно изучим застройку посёлка художников и прилегающих улиц. Найдём следы села Всехсвятского, 100-летнюю пожарную каланчу и памятник конструктивизма. Коснёмся вопросов, имеющих отношение к истории этих мест и всей страны:

  • сколько художников жили в посёлке художников?
  • на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт того времени?
  • где предпочитали селиться генералы и адмиралы?
  • как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1980-е годы?

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Проводится только на русском языке, с радиогидом и накладными наушниками.
  • Для детей тематика экскурсии, скорее всего, окажется сложной для понимания
  • Все объекты осматриваем снаружи, внутрь не заходим

в пятницу и субботу в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Сокол»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 780 туристов
Я родилась и живу в самом прекрасном городе мира, в Москве. Профессиональный гид с аттестацией по Москве и Московской области, а также с аккредитацией в Метрополитене, ВДНХ, Останкинской телебашне и не только. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому столицы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
3
2
1
Александр
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы проходили почти 3 часа, что привело нас в полный восторг. Буду рад рекомендациям и новым экскурсиям с этим прекрасным гидом. До новых встреч!
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы+2
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы
Вам был полезен этот отзыв?
Марта
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в деталях про район Сокол и про сам поселок, их историю и современность.
'Петля времени' -
читать дальшеуменьшить

подходящее название для этой прогулки. Когда находишься в поселке, случается волшебство - тебя из шумного мегаполиса затягивает в параллельную реальность, где тишина, уют, природа, редкие прохожие. Здесь отдыхаешь душой, прогулка восстанавливает силы после московской суеты. Поскольку моё детство прошло в районном городке постройки середины 50х годов прошлого века, в двухэтажном доме на 4 семьи, а рядом находился частный сектор, во время этой экскурсии я вернулась в свое детство.
Спасибо! Было здорово.

Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в+2
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали историю создания не только самого поселка художников, но и района. Исторические события, переплетения судеб,
читать дальшеуменьшить

биографии известных людей всё гармонично вписалось в рассказ. Посёлок художников - это действительно чудо-город-сад. Попадаешь совсем в другое время почти в центре Москвы, от сталинских высоток в тихую деревушку с размеренных ритмом жизни. Ещё раз спасибо за чудесную позновательную прогулку!

Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Давно хотела на эту экскурсию, так как сейчас живу недалеко и уже была на другой экскурсии Алёны, которая очень понравилось, но всё не получалось по времени. Наконец попала, очень довольна, несмотря на мороз -15. Очень нравится как рассказывает Алена, все понятно, все по делу. узнала много нового о самом поселке и окрестностях. Хочется больше экскурсий от Алёны!
Давно хотела на эту экскурсию, так как сейчас живу недалеко и уже была на другой экскурсии
Давно хотела на эту экскурсию, так как сейчас живу недалеко и уже была на другой экскурсии
Давно хотела на эту экскурсию, так как сейчас живу недалеко и уже была на другой экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового о жизни района и его становлении. Отличный баланс исторических фактов и оригинальных ремарок. Даже девочке-подростку было интересно) Спасибо Алене за прекрасно проведенное время!
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового о жизни района и его становлении. Отличный баланс исторических фактов
Вам был полезен этот отзыв?
С
Добрый день!

Алёна, выражаем благодарность от меня, Татьяны и Альбины за проведённую экскурсию:
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол».
Два часа пролетели в прогулке быстро, было очень интересно узнать историю посёлка, о внутренних порядках, историю зданий - когда шли от метро Сокол до посёлка.
Впечатления самые приятные от экскурсии.
Желаем благодарных клиентов и успехов в вашей работе.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»»

Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
На автобусе
3 часа
580 отзывов
Групповая
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 14:00
14 авг в 14:00
1700 ₽ за человека
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Пешая
2.5 часа
122 отзыва
Мини-группа
до 9 чел.
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
13 авг в 10:30
2600 ₽ за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
На автобусе
3 часа
3100 отзывов
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
1700 ₽ за человека
По доходным домам Остоженки и Пречистенки
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По доходным домам Остоженки и Пречистенки
Оценить любопытные детали на фасадах и в подъездах особняков «Золотой мили»
Начало: У метро «Кропоткинская»
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 2000 ₽ за человека