в субботу и воскресенье в 15:00

Перед вами один из самых необычных районов Москвы. Когда-то тут было село Всехсвятское, прославленное Радищевым. Здесь же в начале 20-го века родилась концепция «движимого пространства», которая теперь широко используется в мировой архитектуре. А сейчас — кварталы дачных домиков среди вековых деревьев. Несмотря на все трудности, посёлку «Сокол» удалось сохранить свою целостность и самобытность. Давайте исследуем его вместе!
Маршрут проходит от станции метро «Сокол» до сквера Арбатец в районе Песчаных улиц. По пути мы подробно изучим застройку посёлка художников и прилегающих улиц. Найдём следы села Всехсвятского, 100-летнюю пожарную каланчу и памятник конструктивизма. Коснёмся вопросов, имеющих отношение к истории этих мест и всей страны: