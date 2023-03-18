в субботу и воскресенье в 15:00

Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»

Исследовать любопытный советский эксперимент: дачные дома в окружении сталинских высоток

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В Москве есть удивительный район: в 20 минутах от Кремля на улицах, носящих имена художников, стоят вологодские избы, сторожевые башни и английские коттеджи. А вокруг — монументальные высотные дома. Это посёлок «Сокол», несостоявшийся «город-сад».

Гуляя по уютным улочкам в группе до 12 человек, поговорим о том, как здесь творилась история страны, от смелых идей до страшных катастроф.
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
Групповая прогулка по посёлку художников «Сокол»
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Описание

Что вас ожидает

Город, деревня и село

Перед вами один из самых необычных районов Москвы. Когда-то тут было село Всехсвятское, прославленное Радищевым. Здесь же в начале 20-го века родилась концепция «движимого пространства», которая теперь широко используется в мировой архитектуре. А сейчас — кварталы дачных домиков среди вековых деревьев. Несмотря на все трудности, посёлку «Сокол» удалось сохранить свою целостность и самобытность. Давайте исследуем его вместе!

Старая новая Москва

Маршрут проходит от станции метро «Сокол» до сквера Арбатец в районе Песчаных улиц. По пути мы подробно изучим застройку посёлка художников и прилегающих улиц. Найдём следы села Всехсвятского, 100-летнюю пожарную каланчу и памятник конструктивизма. Коснёмся вопросов, имеющих отношение к истории этих мест и всей страны:

  • сколько художников жили в посёлке художников?
  • на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт того времени?
  • где предпочитали селиться генералы и адмиралы?
  • как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1980-е годы?

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Проводится только на русском языке, с радиогидами и накладными наушниками.
  • Все объекты осматриваем снаружи, внутрь не заходим. Одевайтесь по погоде, берите зонтики или дождевики.

в субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Сокол»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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