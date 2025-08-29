в субботу и воскресенье в 15:00

В Москве, недалеко от Кремля, скрывается посёлок Сокол - место, где переплетаются история и архитектура.Здесь можно увидеть вологодские избы, сторожевые башни и английские коттеджи, окружённые монументальными высотками. Посёлок Сокол -

это не только уникальный архитектурный ансамбль, но и свидетельство истории страны. Прогулка по его улочкам откроет вам тайны прошлого и покажет, как здесь творилась история. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культурном наследии Москвы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Город, деревня и село

Перед вами один из самых необычных районов Москвы. Когда-то тут было село Всехсвятское, прославленное Радищевым. Здесь же в начале 20-го века родилась концепция «движимого пространства», которая теперь широко используется в мировой архитектуре. А сейчас — кварталы дачных домиков среди вековых деревьев. Несмотря на все трудности, посёлку «Сокол» удалось сохранить свою целостность и самобытность. Давайте исследуем его вместе!

Старая новая Москва

Маршрут проходит от станции метро «Сокол» до сквера Арбатец в районе Песчаных улиц. По пути мы подробно изучим застройку посёлка художников и прилегающих улиц. Найдём следы села Всехсвятского, 100-летнюю пожарную каланчу и памятник конструктивизма. Коснёмся вопросов, имеющих отношение к истории этих мест и всей страны:

сколько художников жили в посёлке художников?

на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт того времени?

где предпочитали селиться генералы и адмиралы?

как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1980-е годы?

Организационные детали