в субботу и воскресенье в 15:00

В Москве, недалеко от Кремля, скрывается посёлок Сокол - место, где переплетаются история и архитектура.
Здесь можно увидеть вологодские избы, сторожевые башни и английские коттеджи, окружённые монументальными высотками. Посёлок Сокол -
Здесь можно увидеть вологодские избы, сторожевые башни и английские коттеджи, окружённые монументальными высотками. Посёлок Сокол -
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Уникальная архитектура
- 🏛️ Исторические факты
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 🎨 Район художников
- 🕰️ История Москвы
Что можно увидеть
- Посёлок Сокол
- Село Всехсвятское
- Пожарная каланча
- Памятник конструктивизма
Описание экскурсии
Город, деревня и село
Перед вами один из самых необычных районов Москвы. Когда-то тут было село Всехсвятское, прославленное Радищевым. Здесь же в начале 20-го века родилась концепция «движимого пространства», которая теперь широко используется в мировой архитектуре. А сейчас — кварталы дачных домиков среди вековых деревьев. Несмотря на все трудности, посёлку «Сокол» удалось сохранить свою целостность и самобытность. Давайте исследуем его вместе!
Старая новая Москва
Маршрут проходит от станции метро «Сокол» до сквера Арбатец в районе Песчаных улиц. По пути мы подробно изучим застройку посёлка художников и прилегающих улиц. Найдём следы села Всехсвятского, 100-летнюю пожарную каланчу и памятник конструктивизма. Коснёмся вопросов, имеющих отношение к истории этих мест и всей страны:
- сколько художников жили в посёлке художников?
- на какой дом в 1935 году упал самый большой самолёт того времени?
- где предпочитали селиться генералы и адмиралы?
- как имя Ленина спасло посёлок от сноса в 1980-е годы?
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Проводится только на русском языке, с радиогидом и накладными наушниками.
- Для детей тематика экскурсии, скорее всего, окажется сложной для понимания
- Все объекты осматриваем снаружи, внутрь не заходим
в пятницу и субботу в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Сокол»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 780 туристов
Я родилась и живу в самом прекрасном городе мира, в Москве. Профессиональный гид с аттестацией по Москве и Московской области, а также с аккредитацией в Метрополитене, ВДНХ, Останкинской телебашне и не только. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Алене за прекрасный маршрут с массой интересных сюжетов и историй. Вместо 2 часов мы проходили почти 3 часа, что привело нас в полный восторг. Буду рад рекомендациям и новым экскурсиям с этим прекрасным гидом. До новых встреч!
+2
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Это была интереснейшая экскурсия, одна из лучших за последнее время. Алена великолепный рассказчик. Мы узнали в деталях про район Сокол и про сам поселок, их историю и современность.
'Петля времени' -
'Петля времени' -
+2
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Спасибо, Алёна, прокатила на машине времени по району Сокол от 15 в. до настоящего времени! Узнали историю создания не только самого поселка художников, но и района. Исторические события, переплетения судеб,
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Давно хотела на эту экскурсию, так как сейчас живу недалеко и уже была на другой экскурсии Алёны, которая очень понравилось, но всё не получалось по времени. Наконец попала, очень довольна, несмотря на мороз -15. Очень нравится как рассказывает Алена, все понятно, все по делу. узнала много нового о самом поселке и окрестностях. Хочется больше экскурсий от Алёны!
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Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового о жизни района и его становлении. Отличный баланс исторических фактов и оригинальных ремарок. Даже девочке-подростку было интересно) Спасибо Алене за прекрасно проведенное время!
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С
Добрый день!
Алёна, выражаем благодарность от меня, Татьяны и Альбины за проведённую экскурсию:
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол».
Два часа пролетели в прогулке быстро, было очень интересно узнать историю посёлка, о внутренних порядках, историю зданий - когда шли от метро Сокол до посёлка.
Впечатления самые приятные от экскурсии.
Желаем благодарных клиентов и успехов в вашей работе.
Алёна, выражаем благодарность от меня, Татьяны и Альбины за проведённую экскурсию:
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол».
Два часа пролетели в прогулке быстро, было очень интересно узнать историю посёлка, о внутренних порядках, историю зданий - когда шли от метро Сокол до посёлка.
Впечатления самые приятные от экскурсии.
Желаем благодарных клиентов и успехов в вашей работе.
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