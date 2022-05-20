По экологическим тропам Воробьевых гор: любителям истории и спорта

Я предлагаю новый формат городской экскурсии - рассказ об истории района и спортивная прогулка

Я предлагаю новый формат городской экскурсии — рассказ об истории района и спортивная прогулка.

Мы успеем посмотреть все знаковые места Воробьёвых гор.

Я расскажу о дворце Ивана Грозного, московском водопроводе, Воробьевском резервуаре, лесных жителях и главном храме России.
По экологическим тропам Воробьевых гор: любителям истории и спорта
По экологическим тропам Воробьевых гор: любителям истории и спорта
По экологическим тропам Воробьевых гор: любителям истории и спорта
По экологическим тропам Воробьевых гор: любителям истории и спорта
По экологическим тропам Воробьевых гор: любителям истории и спорта

Что вас ожидает 🤩

  • Биофак МГУ
  • Воробьевский резервуар
  • Андреевская обитель
  • Здания Президиума РАН

Что вас ждет

Здание биофака МГУ, московский водопровод и царский дворец Ивана Грозного
Прогулку начинаем у биофака МГУ. Расскажу и покажу основные факультеты университета. Подробно рассмотрим главное здание со всех четырех фасадов с непопулярного ракурса. Я расскажу об этапах строительства самой высотки уже в советский период.
История Воробьевых гор неразрывно связана с историей самой Москвы, поэтому расскажу о московском водопроводе и Воробьевском резервуаре. Коснемся истории царского дворца Ивана Грозного. О друзьях, которые уютно спрятались в лесу Воробьевых гор. Конечно же, о самом главном храме России и судьбе его архитектора.
Еще несколько таинственных историй жителей этого района вдоль старой дороги, которая осталась, но уже имеет иное название. Ну и одно из самых значимых сооружений Москвы — Андреевская обитель. И завершим экскурсию на смотровой у нового здания Президиума РАН.
Нас ждет много свежести, чистого воздуха, пения птиц и нагрузка на основные группы мышц.

Важно знать

Прогулка в быстром темпе. Предусмотрен небольшой перерыв на кофе и отдых.
Расстояние: около 10 км., примерно 12 000 шагов.
Продолжительность: 3,5 — 4 часа.
Как одеться: удобная обувь и спортивная одежда.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Ломоносовский проспект»
Завершение: СТ.М. «Ленинский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Прогулка в быстром темпе. Предусмотрен небольшой перерыв на кофе и отдых.
  • Расстояние: около 10 км., примерно 12 000 шагов.
  • Продолжительность: 3,5 — 4 часа.
  • Как одеться: удобная обувь и спортивная одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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