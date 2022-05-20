Что вас ждет

Здание биофака МГУ, московский водопровод и царский дворец Ивана Грозного

Прогулку начинаем у биофака МГУ. Расскажу и покажу основные факультеты университета. Подробно рассмотрим главное здание со всех четырех фасадов с непопулярного ракурса. Я расскажу об этапах строительства самой высотки уже в советский период.

История Воробьевых гор неразрывно связана с историей самой Москвы, поэтому расскажу о московском водопроводе и Воробьевском резервуаре. Коснемся истории царского дворца Ивана Грозного. О друзьях, которые уютно спрятались в лесу Воробьевых гор. Конечно же, о самом главном храме России и судьбе его архитектора.

Еще несколько таинственных историй жителей этого района вдоль старой дороги, которая осталась, но уже имеет иное название. Ну и одно из самых значимых сооружений Москвы — Андреевская обитель. И завершим экскурсию на смотровой у нового здания Президиума РАН.

Нас ждет много свежести, чистого воздуха, пения птиц и нагрузка на основные группы мышц.

Важно знать

Прогулка в быстром темпе. Предусмотрен небольшой перерыв на кофе и отдых.

Расстояние: около 10 км., примерно 12 000 шагов.

Продолжительность: 3,5 — 4 часа.

Как одеться: удобная обувь и спортивная одежда.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: