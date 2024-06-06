В Виктор Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа читать дальше точно по расписанию. Наш гид оказался настоящим профессионалом - восхитительный рассказчик, который увлекательно делился интересными фактами и историями о городе. За время экскурсии я узнал много нового и увидел все главные достопримечательности Москвы. Экскурсия оставила только положительные эмоции и прекрасные впечатления. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с нашей столицей! Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение! Всё прошло идеально и

И Ирина Групповая экскурсия «Огни Москвы» читать дальше отвлекаюсь, мол после экскурсии сделаете. Это опять ходить там где уже были не удобно. Раньше даже проездом,я из Новосиба, я посещала обзорные экскурсии, но и сейчас много нового узнала. Поразило, что служба ястребиная в кремле есть, для сохранения позолоты куполов от ворон и др. Рекомендую всем, а потом уже лучше ориентируешься чтобы ещё посетить. Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я

Е Елена Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы» Экскурсия очень понравилась. Спасибо!

О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

А Александра Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы» Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!

Н Наталья Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.

Ю Юлия Групповая экскурсия «Огни Москвы» Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!

Л Лариса Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.

М Марина Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.