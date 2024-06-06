1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Воробьевых горах, где столица предстанет перед вами как на ладони»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
«Мы пройдемся экологической тропой по заказнику и полюбуемся Андреевским прудом, обсудим флору, фауну и удивительную геологическую структуру Воробьевых гор»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
«🔶 По пути гид расскажет о таких знаковых исторических местах, как Красная площадь, Китай-город с постройками 15-16 веков, Триумфальная арка, Поклонная гора с аллеей «Годы войны» и обелиском Победы»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«И, наконец, поднимемся на самую главную московскую смотровую — Площадь на Воробьёвых горах»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Храм Христа Спасителя, Зарядье, ГУМ, ЦУМ, Большой театр, Новодевичий монастырь, ГЭС-2, Воробьёвы горы, МГУ, парк Победы — все must-see-места столицы и ещё больше»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
«Приглашаем вас отправиться в плавание по уникальному маршруту от Воробьёвых гор до Кремля»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
от 400₽ за человека
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Воробьёвы горы — остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
«Антон Павлович Чехов говорил о Воробьёвых горах: «Кто хочет познать Россию, должен отсюда посмотреть на Москву»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740₽ за человека
Групповая
15 часов
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
«Небольшая тульская деревенька Кондуки и притаившиеся рядом Романцевские горы на слуху у многих путешественников и любителей фотосессий»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
3 450₽ за человека
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«И, наконец, поднимемся на самую главную московскую смотровую — на Воробьёвых горах»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
«Прогулка начинается на причале «Воробьёвы горы», завершается на причале «Китай-город/Устьинский»»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны
Начало: У метро Парк Победы
«Самые высокие, самые большие, самые первые — вам предстоит выяснить, какие рекорды есть у Поклонной горы»
16 июня в 08:30
19 июня в 17:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
«Маршрут поездки: улица Вавилова — МГУ — Воробьевы горы — парк Музеон — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Изучить здание Университета и его историю со всех сторон
Начало: У памятника Ломоносову
«Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
«Воробьевы Горы перенесут вас на страницы финальной сцены романа и покорят великолепным видом на Москву со смотровой площадки»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
«Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
«Маршрут поездки: улица Сретенка — МГУ — Воробьёвы горы — парк «Музеон» — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка»
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
«В тульской деревне, среди равнинных среднерусских пейзажей вы обнаружите разноцветные пики Романцевских гор (высотой до 37 метров) и обширные Голубые озёра у их подножья»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«Заповедные Воробьевы горы и Нескучный сад, Царицыно и Сокольники, усадьба в Коломенском либо сад Эрмитаж: если природа действительно лучший художник, то эти локации — лучшие декорации»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
«Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити»
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Девичьего поля до Мухиной горы: прогулка с элементами ребуса
Рассмотреть старинные постройки в Хамовниках и узнать, как здесь жили Репин и Толстой
Начало: на Девичьем поле
13 июня в 12:00
20 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
«Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите небоскрёбы Москва-Сити, стадион «Лужники», храм Христа Спасителя, Шуховскую башню, другие сталинские высотки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
«Как изменился ландшафт Поклонной горы в советское время»
12 июня в 08:00
14 июня в 18:30
1200900₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Воробьёвы горы — здесь мы остановимся для посещения смотровой площадки и катания на канатной дороге (билет включён в стоимость)»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
«Покормите нахальных белок во дворе, выйдете на лучшую смотровую площадку столицы — Воробьевы горы — и полюбуетесь панорамой Москвы»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
«Смотровая площадка «Воробьёвы горы» (20 минут)»
15991 520₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
«Вы стартуете на причале «Воробьёвы горы» и отправитесь в сторону парка Зарядье»
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
От села Воробьёво - к небоскрёбу
Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера
Начало: у станции метро «Воробьёвы горы»
«Начнём у метро «Воробьёвы горы» и поднимемся по недавно восстановленной эскалаторной галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Мы прокатимся над Москвой-рекой от Лужников до Воробьёвых гор в комфортабельных кабинках и полюбуемся великолепными панорамами столицы»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор6 июня 2024Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение! Всё прошло идеально и
- ИИрина6 июня 2024Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ААлександра4 июня 2024Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ММарина2 июня 2024Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
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