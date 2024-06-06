Экскурсии по Воробьевым горам

Найдено 27 экскурсий в категории «Воробьевы Горы» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200 за человека
Влюбиться в Москву за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
227 отзывов
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Воробьевы горы - знаменитые холмы Москвы
Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
5 500 за всё до 8 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
53 отзыва
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
630 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
118 отзывов
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200 за человека
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
44 отзыва
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960 за человека
Ах, горы, горы Воробьёвы…
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740 за человека
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800 за человека
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Изучить здание Университета и его историю со всех сторон
Начало: У памятника Ломоносову
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70006 300 за всё до 5 чел.
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
Научные покатушки по Воробьёвым горам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670 за всё до 8 чел.
Автопутешествие по киноместам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Автопутешествие по киноместам Москвы
Побывать там, где снимали сцены культовых советских фильмов, в комфортном всесезонном формате
Начало: В районе метро Октябрьская
9 июня в 08:30
16 июня в 08:00
5 500 за всё до 3 чел.
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Вечерние краски столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100 за человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000 за человека
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Москва - обязательно к просмотру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350 за человека
МГУ и Воробьевы горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
23 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
15991 520 за человека
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
5 отзывов
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
400 за человека
От села Воробьёво - к небоскрёбу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
От села Воробьёво - к небоскрёбу
Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера
Начало: у станции метро «Воробьёвы горы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300 за всё до 5 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
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    отвлекаюсь, мол после экскурсии сделаете. Это опять ходить там где уже были не удобно. Раньше даже проездом,я из Новосиба, я посещала обзорные экскурсии, но и сейчас много нового узнала. Поразило, что служба ястребиная в кремле есть, для сохранения позолоты куполов от ворон и др. Рекомендую всем, а потом уже лучше ориентируешься чтобы ещё посетить.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы»
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье с аудиогидом
    Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Ах, горы, горы Воробьёвы…
    Отличная экскурсия! Диана знает много интересных фактов и историй, рассказывает так, что завлекает. Очень ещё повезло с погодой.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Воробьевы Горы»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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