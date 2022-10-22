Наша прогулка начнется у ближайшего метро, и первым объектом на пути станет величественная Триумфальная арка. Я детально расскажу о ее архитектуре, барельефах, скульптурах, а также о любопытной истории ее «переселения» на это место. Далее мы попадем в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире. Мы сосредоточимся на самом важном.
📷 Во время экскурсии вы сможете сфотографироваться на фоне нескольких открыточных видов Москвы.
🐿 Если повезет — покормим белочек в парке.
🏛 Музей Победы вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии.