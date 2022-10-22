Поклонная гора: голоса героев сквозь века

Прогуляться от Триумфальной арки до музея Победы и изучить один из самых знаковых мемориалов страны

Поклонная гора — обзорное место, с которого веками поклонялись московским церквям, — обрело новый символизм, когда здесь создали Парк Победы, крупнейший комплекс, посвященный истории Великой Отечественной войны.

На экскурсии вы познакомитесь с концепцией и памятниками этого особого мемориала и сможете почтить память защитников Отечества.
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
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Описание

Что вас ожидает

Наша прогулка начнется у ближайшего метро, и первым объектом на пути станет величественная Триумфальная арка. Я детально расскажу о ее архитектуре, барельефах, скульптурах, а также о любопытной истории ее «переселения» на это место. Далее мы попадем в Парк Победы — гулять по его территории можно весь день, площадь комплекса составляет 135 га, делая его одним из крупнейших мемориалов в мире. Мы сосредоточимся на самом важном.

  • Вы познакомитесь с архитектурой мемориального комплекса, идеей размещения памятников и их символикой.
  • Самые высокие, самые большие, самые первые — вам предстоит выяснить, какие рекорды есть у Поклонной горы.
  • Поговорим об исторических личностях, которым посвятили некоторые монументы.
  • Прислушаемся к голосам героев — известных и без вести пропавших.
  • Вы узнаете, что связывает саму Поклонную гору со Смутой, Наполеоном, событиями 20 века и современностью. И проведете интересное сравнение мемориала с Красной площадью.

📷 Во время экскурсии вы сможете сфотографироваться на фоне нескольких открыточных видов Москвы.
🐿 Если повезет — покормим белочек в парке.
🏛 Музей Победы вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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