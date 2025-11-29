Тайны булгаковской Москвы: от Патриарших до «Нехорошей квартиры»Эта пешеходная экскурсия проходит по местам Москвы, связанным с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Маршрут раскрывает тайны выбора автором ключевых локаций и позволяет проследить связь между реальным городом и мистическим сюжетом.

Начало мистической истории

Экскурсия начинается на Патриарших прудах, где разворачиваются первые события романа. Вы узнаете, почему именно это место выбрал Булгаков для появления профессора черной магии, и найдете «скамейку Воланда», где состоялась роковая встреча Берлиоза и Бездомного.

Ключевые адреса романа

Маршрут включает посещение «Нехорошей квартиры» на Большой Садовой, 10 — места с странной репутацией, где происходили мистические события. Вы увидите Театр Сатиры, ставший прообразом Театра Варьете, и проследите путь погони Ивана Бездомного через переулки Арбата.

Любовная линия романа

В Большом Гнездниковском переулке вы узнаете о месте встречи Мастера и Маргариты, а также о реальной истории встречи Михаила Булгакова с Еленой Шиловской, ставшей впоследствии его женой, а также прототипом Маргариты. Экскурсия раскрывает, как жизнь и судьба писателя отразились в судьбе литературных героев. Важная информация: