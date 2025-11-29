Пешеходная экскурсия по московским адресам романа «Мастер и Маргарита» от Патриарших прудов до «Нехорошей квартиры».
Вы узнаете, почему Булгаков выбрал именно эти места для ключевых сцен, и как реальная Москва переплетается с мистическим сюжетом.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Тайны булгаковской Москвы: от Патриарших до «Нехорошей квартиры»Эта пешеходная экскурсия проходит по местам Москвы, связанным с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Маршрут раскрывает тайны выбора автором ключевых локаций и позволяет проследить связь между реальным городом и мистическим сюжетом.
Начало мистической истории
Экскурсия начинается на Патриарших прудах, где разворачиваются первые события романа. Вы узнаете, почему именно это место выбрал Булгаков для появления профессора черной магии, и найдете «скамейку Воланда», где состоялась роковая встреча Берлиоза и Бездомного.
Ключевые адреса романа
Маршрут включает посещение «Нехорошей квартиры» на Большой Садовой, 10 — места с странной репутацией, где происходили мистические события. Вы увидите Театр Сатиры, ставший прообразом Театра Варьете, и проследите путь погони Ивана Бездомного через переулки Арбата.
Любовная линия романа
В Большом Гнездниковском переулке вы узнаете о месте встречи Мастера и Маргариты, а также о реальной истории встречи Михаила Булгакова с Еленой Шиловской, ставшей впоследствии его женой, а также прототипом Маргариты. Экскурсия раскрывает, как жизнь и судьба писателя отразились в судьбе литературных героев. Важная информация:
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршие пруды
- «Нехорошая квартира» (Большая Садовая, 10)
- Театр Сатиры
- Пересечение Ермолаевского и Трёхпрудного переулков
- Площадь Никитских Ворот
- Дом Грибоедова (Литературный музей им. Горького)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь, 1
Завершение: Метро Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Посещение квартиры-музея Булгакова не входит в программу
- Экскурсия полностью пешеходная - рекомендуется одеваться по погоде
- При количестве участников более трёх предусмотрена доплата - 2000 рублей с каждого дополнительного гостя
