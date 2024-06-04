1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 16:30
15 июня в 16:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Билеты
1 час
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Групповая
2 часа
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
3 июля в 13:30
6 июля в 16:00
990₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
Начало: на улице Новый Арбат
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Золотой век Пречистенки
Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами
Начало: возле метро «Кропоткинская»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Начало: У станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:30
14 июня в 15:30
21 июня в 15:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны
Начало: у метро «Парк культуры»
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
70006 300₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- ООльга3 июня 2024К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
- ТТатьяна3 июня 2024Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
- ТТатьяна2 июня 2024Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
- ЯЯна2 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
- ММария1 июня 2024Прекрасная экскурсия, масса интересных мест и историй! Уже порекомендовала друзьям!
- ММария1 июня 2024Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
- ААмина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
- ММария28 мая 2024Сегодня у нас была замечательная прогулка. Артем смог заинтересовать учеников 10 класса своим увлекательным рассказом,все остались очень довольны. Он рассказывал
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