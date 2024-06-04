Булгаковская Москва

Найдено 35 экскурсий в категории «Булгаков» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
45 отзывов
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800 за человека
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
52 отзыва
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800 за человека
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200 за всё до 6 чел.
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500 за всё до 17 чел.
Московские адреса любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
Завтра в 16:30
15 июня в 16:30
4 000 за всё до 5 чел.
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000 за человека
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Тени Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350 за всё до 6 чел.
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
6 отзывов
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790 за билет
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Богемная Москва: увлекательная прогулка по Патриаршим
Собрать коллекцию историй о Булгакове, Цветаевой, Бунине, Шехтеле и не только
Начало: у метро Арбатская
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 000 за всё до 10 чел.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 5 чел.
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500 за человека
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа)
Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
3 июля в 13:30
6 июля в 16:00
990 за человека
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Пойдём на Патриаршие
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Пойдём на Патриаршие
Узнать больше о первом богемном районе столицы и научиться считывать «модерн» с фасадов зданий
Начало: метро Маяковская
9 июля в 12:00
10 июля в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
Начало: на улице Новый Арбат
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Патрики - самый богемный район Москвы
Понять, почему Патриаршие стали так популярны, и узнать об их героях сквозь года
Начало: в районе метро Маяковская
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599 за экскурсию
Золотой век Пречистенки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Золотой век Пречистенки
Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами
Начало: возле метро «Кропоткинская»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Начало: У станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:30
14 июня в 15:30
21 июня в 15:30
1 000 за человека
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999 за всё до 5 чел.
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны
Начало: у метро «Парк культуры»
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
70006 300 за всё до 8 чел.
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Московские адреса любви
    Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    К самому материалу вопросов нет, экскурсовод эрудирован, тема интересная. Но с подачей стоит поработать, в процессе мероприятия несколько раз словила
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    ощущение, что ведущий явно кичится своими знаниями. Постоянные вопросы экскурсантам по теме, на робкие версии -в ответ сарказм, снисходительные междометия или «Надеюсь не нужно объяснять кто такая Фани Каплан?». Понятно, что лектор больше в теме, нежели мы, обычные архитекторы, продавцы, водители. Но именно для этого мы и идем на экскурсию, чтобы узнать новое, интересное и не чувствовать себя дискомфортно. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
    Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
    Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
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    Арбату - ведь были ещё и переулочки и дворы). Я москвичка, на Арбате конечно периодически гуляли, но это было давно и конечно не знали таких подробностей об этой улице и её архитектуре и жителях, а наши гости из Крыма, которые были на Арбате один раз в глубоком детстве хотели увидеть её ещё раз, и Татьяна открыла для нас Арбат заново и по-новому. С первых же минут общения, мы поняли, что прогулка будет интересной, не тривиальной, с юмором и уникальными подробностями. Мои гости с удовольствием слушали рассказ Татьяны, а я так вообще заворожённо следила за сюжетом, т. к. некоторые сведения были мне знакомы, но Татьяна их преподносила совершенно с нового ракурса. Ещё один плюс: у Татьяны прекрасная дикция и тембр голоса, слушать очень приятно и удобно ещё и тем, что нам раздали индивидуальные наушники и можно было не переживать за то, что ты что-то не расслышишь и не успеешь сделать фото. Хотя время нам было предложено оптимальное по количеству людей на Арбате – 13:00, но народ был и экскурсий тоже было много, но нам они совершенно не мешали. Глубочайшие познания истории, литературы, архитектуры нашего гида и та любовь, с которой велось повествование, заразили и нас. Мы вместе с Татьяной, как на машине времени, перемещались от дома к дому через эпохи и события. Вот где было полное 3D погружение в реальности тех лет. Почти каждый дом со свой историей и своими интересными хозяевами, жителями и посетителями. Кто бы мог подумать, что сейчас заходя в «Ароматный мир» за шампанским, у тебя над головой существует целая архитектурная история с историческим эпосом. А как прекрасны скверы и переулочки вокруг Арбата, услышав про них рассказ, понимаешь, что действительно настолько место заряжено энергией творчества, что не зря оно до сих пор рождает прекрасных поэтов, актёров, музыкантов, архитекторов и в целом исторических личностей. Великолепный рассказ о Пушкине А. С. не как о поэте, а как об обычном человеке, с подробностями, которые Вы вряд ли найдёте в учебниках и энциклопедиях. Даже ребёнок 12 лет, который как нам казалось, ходил с мало заинтересованным лицом, потом сказал, что теперь ей есть чем удивить учителей в школе на истории и литературе. Татьяна прекрасный собеседник - отвечала на наши вопросы, даже не связанные с ходом экскурсии. Нам заказали в подарок духи «Красная Москва», а я даже не знала, существует ли фабрика, на которой они выпускались, и увидев на Арбате магазин «Новая заря», я спросила не это ли предприятие выпускало эти духи, на что мы получили подробнейший ответ не только об истории создания этих духов, но и о истории существования этой фабрики, чем были поражены не меньше, чем всем предыдущим рассказом. Расставаться с Татьяной очень не хотелось, хотелось продолжение «банкета». А мы себе уже сделали заметку, что прогулки по Москве с Татьяной нужно поставить в обязательный график. Я давно не видела людей, настолько увлечённых своим делом, поэтому всенепременно рекомендую сходить на экскурсию с этим гидом и не только по Арбату.

  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Булгаковская Москва: город глазами мастера
    Хотелось бы поблагодарить Оксану за прекрасную экскурсию. Экскурсия позволила узнать много интересного про Булгакова М. А. и его творчество, увидеть
    читать дальше

    потайные улочки Москвы: тихие и загадочные. В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил сам писатель, дома его друзей и знакомых. У особняка Маргариты несколько возможных прообразов: за время экскурсии удалось познакомиться с тремя из десяти. Обо всем этом Оксана рассказала и ответила на все интересующие вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия, масса интересных мест и историй! Уже порекомендовала друзьям!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
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    Александровича Гаспарова. А всё потому, что он умеет передавать не сухие факты, а малоизвестные истории из жизни классиков. Мы шли на экскурсию "Москва писателей", а попали на дружескую прогулку с историей от основания столицы до наших дней. Благодаря эрудированности и многочисленным образованиям экскурсовода вы прочувствуете культурологический контекст насыщенной литературной жизни в Москве, воссозданный из разных источников и приправленный историческими фотографиями, филологическими байками с реминисценциями из кино и мировой литературы. Даже если вы изучали столицу, вам будет чему удивиться.

    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другиеДарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие
  • А
    Амина
    30 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Сегодня у нас была замечательная прогулка. Артем смог заинтересовать учеников 10 класса своим увлекательным рассказом,все остались очень довольны. Он рассказывал
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    простым и понятным для детей языком, была подобрана очень интересная информация, которая пригодится для сдачи ЕГЭ в будущем, а также мы узнали много нового и интересного из жизни великих писателей.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Булгаков»

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  3. Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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