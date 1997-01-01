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Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Приглашаем вас на прогулку 👣 по Москве булгаковской, Москве Мастера и Маргариты, чтобы вновь ощутить магическую власть, особый магнетизм одного из самых загадочных произведений мировой литературы, окунуться в историю 📖 вечной любви.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты
Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты

Что вы увидите

  • Памятник В. Маяковскому
  • Триумфальная площадь
  • Булгаковский дом
  • Патриаршие пруды
  • Особняк Зинаиды Морозовой
  • Здание МАССОЛИТа
Мистическая романтика Булгакова
Кто из нас не знает историю 📖 Мастера и Маргариты? Мистический роман М. Булгакова притягивает, завораживает, не оставляет равнодушным никого. Стоит взять книгу в руки — и мы погружаемся в иррациональный мир, созданный фантазией писателя. При этом нередко забывая, что действие романа происходило не где-нибудь, а в Москве. Тут жили прототипы его главных героев, а упоминаемые автором улицы, дома и квартиры существуют до сих пор.

По программе:

  • Мы найдём скромный домик Мастера и особняк Маргариты, увидим место их первой встречи, побываем там, где влюбленные навсегда попрощались с Москвой.
  • И, конечно же, нас ждёт «нехорошая» квартира дома по Большой Садовой, где жил сам М. Булгаков. Он от души ненавидел атмосферу типичной коммуналки с её склоками и разборками, и именно она «удостоилась чести» стать временным пристанищем сатаны.
  • На Патриарших прудах незримо витает дух писателя — здесь началось действие романа и установлен особый знак, понятный лишь тем, кто читал книгу.
Важная информация
Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде. Во время экскурсии 🧭 разрешена фото- и видеосъемка.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Триумфальная площадь
Место завершения
🏁 Здание МАССОЛИТа
Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты
Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты
Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты
Булгаковская Москва: по следам Мастера и Маргариты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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