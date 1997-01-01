Мистическая романтика Булгакова

Кто из нас не знает историю 📖 Мастера и Маргариты? Мистический роман М. Булгакова притягивает, завораживает, не оставляет равнодушным никого. Стоит взять книгу в руки — и мы погружаемся в иррациональный мир, созданный фантазией писателя. При этом нередко забывая, что действие романа происходило не где-нибудь, а в Москве. Тут жили прототипы его главных героев, а упоминаемые автором улицы, дома и квартиры существуют до сих пор.

По программе:

Мы найдём скромный домик Мастера и особняк Маргариты, увидим место их первой встречи, побываем там, где влюбленные навсегда попрощались с Москвой.

И, конечно же, нас ждёт «нехорошая» квартира дома по Большой Садовой, где жил сам М. Булгаков. Он от души ненавидел атмосферу типичной коммуналки с её склоками и разборками, и именно она «удостоилась чести» стать временным пристанищем сатаны.

На Патриарших прудах незримо витает дух писателя — здесь началось действие романа и установлен особый знак, понятный лишь тем, кто читал книгу.

Важная информация

Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде. Во время экскурсии 🧭 разрешена фото- и видеосъемка.