Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Под семью холмами: самые красивые станции московского метро

История строительства и символы главного транспорта столицы

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Москвы
Метро 🚇 — это совершенно иной мир, спрятанный под семью холмами, на которых стоит Москва.

На экскурсии 🧭 вы погрузитесь в его недолгую, но насыщенную жизнь.

Появление первых станций и их преображение, секреты архитектурных символов, мозаик и витражей — я поделюсь увлекательнейшими фактами об огромном подземном городе.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚇Метро
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро

Что вас ожидает

Изящные интерьеры и архитектурные тайны
Наш маршрут будет пролегать по лучшим станциям красивейшего метрополитена мира. Вы увидите две «Комсомольские» станции Сокольнической и Кольцевой линий. На первой полюбуетесь майоликовым панно, повествующим о тяжёлом труде метростроевцев, и расшифруете символы на капителях колонн вестибюля станции. На второй я помогу вам «прочитать» послание на потолке, оставленное архитекторами для потомков. «Новослободская» поразит искусными витражами, а «Маяковская» — мозаикой «Сутки страны Советов». На «Арбатской» я покажу, где раньше красовалось большое панно, и проведу вас в наземный вестибюль, скрытый от уличных прохожих.

«Биография» подземного города
Я расскажу, как выглядели станции 30-х годов прошлого столетия и что изменилось в их облике за эти годы. Объясню, какие технические приёмы использовали при строительстве первой очереди метрополитена и по какому маршруту прошёл пробный поезд. Почему станции украшены гранитом и мрамором? Кто придумал и нарисовал первую эмблему подземки — знаменитую букву «М»? Чьими голосами «говорит» метрополитен и когда в нём стали объявлять станции? Я отвечу на эти и другие вопросы о главном транспорте столицы ⭐️.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в метро 🚇
  • Экскурсия ⛳ не предполагает заход в технические и вспомогательные помещения и проводится только по территории, доступной всем пассажирам
  • Экскурсия ⛳ проводится с использованием устройства передачи голоса (радиогид)
  • Маршрут предполагает длительные переходы, спуски и подъёмы по лестницам (прошу принять это во внимание людям со слабыми физическими возможностями)
Начало и место завершения
🚩 на станции «Комсомольская» Кольцевой линии
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро
Под семью холмами: самые красивые станции московского метро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Дмитрий
Дмитрий
Я лицензированный гид московского метрополитена, много лет занимаюсь историй столичного подземного транспорта. Коренной москвич, кандидат наук, историк, автор книг и научных статей. Во время экскурсии я показываю архивные фото станций, рассказываю об изменениях, произошедших в метро за годы его существования. Я поделюсь с вами историями о Москве, свидетелем которых был сам. С экскурсантами всегда хожу с флажком, чтобы никто не потерялся — меня всегда видно.
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