Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Изящные интерьеры и архитектурные тайны

Наш маршрут будет пролегать по лучшим станциям красивейшего метрополитена мира. Вы увидите две «Комсомольские» станции Сокольнической и Кольцевой линий. На первой полюбуетесь майоликовым панно, повествующим о тяжёлом труде метростроевцев, и расшифруете символы на капителях колонн вестибюля станции. На второй я помогу вам «прочитать» послание на потолке, оставленное архитекторами для потомков. «Новослободская» поразит искусными витражами, а «Маяковская» — мозаикой «Сутки страны Советов». На «Арбатской» я покажу, где раньше красовалось большое панно, и проведу вас в наземный вестибюль, скрытый от уличных прохожих.

«Биография» подземного города

Я расскажу, как выглядели станции 30-х годов прошлого столетия и что изменилось в их облике за эти годы. Объясню, какие технические приёмы использовали при строительстве первой очереди метрополитена и по какому маршруту прошёл пробный поезд. Почему станции украшены гранитом и мрамором? Кто придумал и нарисовал первую эмблему подземки — знаменитую букву «М»? Чьими голосами «говорит» метрополитен и когда в нём стали объявлять станции? Я отвечу на эти и другие вопросы о главном транспорте столицы ⭐️.

Организационные детали