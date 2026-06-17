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Детская экскурсия по московскому метро

Комфортное путешествие по Кольцевой линии метро Москвы. Дети узнают о важнейших исторических событиях и выполнят интересные задания
Экскурсия по московскому метро предлагает детям и взрослым уникальную возможность погрузиться в историю города.

За 1,5 часа на Кольцевой линии участники смогут изучить барельефы, мозаики и витражи, а также выполнить задания,
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чтобы лучше запомнить увиденное.

На станции "Таганская" дети узнают о военных профессиях, на "Комсомольской" познакомятся с историческими событиями, а на "Новослободской" найдут мирные профессии. Подходит для детей от 7 до 13 лет

5
67 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚇 Увлекательное путешествие по метро
  • 🎨 Изучение искусства и истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Образовательные задания
  • 💰 Без дополнительных расходов
Детская экскурсия по московскому метро
Детская экскурсия по московскому метро
Детская экскурсия по московскому метро

Что можно увидеть

  • Таганская
  • Комсомольская
  • Новослободская

Описание экскурсии

Московское метро — больше, чем вид транспорта!

Где в мире появилось первое метро? А когда его построили у нас? Какие удивительные проекты метро предлагали в начале 20 века? Рассказы об этом заинтересуют ребят; вместе мы начертим свой план Москвы и заодно поймем, почему Кольцевая линия метро была необходима и почему ее проложили именно так. Мы проедем по всему кольцу, будем выходить на красивейших станциях и выполнять задания.

  • На «Таганской» дети выяснят, какие военные профессии представлены на барельефах;
  • На «Комсомольской» по мозаикам познакомятся с хрониками Ледового побоища, Куликовской битвы и других важных событий истории России;
  • А на «Новослободской» найдут мирные профессии на красочных витражах.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям от 7 до 13 лет
  • Дополнительных расходов нет
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы (по 15 человек в разное время)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Октябрьская кольцевая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2094 туристов
Я более 20 лет увлечённо изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на
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каждой из которых мы составляем карты, разгадываем ребусы, решаем кроссворды и, конечно же, играем. В заключение ребята получают сладкое угощение, а родители – вопросы и ответы к кроссвордам, чтобы через некоторое время можно было бы с детьми вспомнить, где мы ходили, о чём говорили и что видели. Я надеюсь, что если ребенку понравится экскурсия, увлекут истории, рассказанные мной во время прогулки, то у нашего города есть шанс сохранить ту непередаваемую атмосферу Старой Москвы, которая постепенно исчезает. Наверно, в этом и заключается моя миссия как гида в нашем городе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
1
3
2
1
Lyudmila
Посетили экскурсию по метро с детьми 9 и 10 лет!
Экскурсия ориентирована как раз на такой возраст, когда дети уже умеют писать, анализировать и пытаться структурировать полученную информацию.
Все полтора часа дети
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слушали Елену с огромным интересом, выполняли задания, принимали активное участие.
Информация, представленная Еленой, оказалась полезна не только детям, но и нам, взрослым.
Так, мы узнали секреты информационных табло в новых составах, разобрались в разнице терминов "линии" и "ветки", а главное - увидели столько красоты станций, на которую в повседневной жизни нет времени обратить внимание.
Сама Елена очень приятная и общительная!
Мы однозначно рекомендуем помещение этой экскурсии

Посетили экскурсию по метро с детьми 9 и 10 лет!
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Мария
Нам очень понравилась экскурсия. Елена рассказала и о самой Москве, и о метро, конечно. Как оно строилось, почему станции украшены именно так. И самое главное, заняла делом детей. Они отвечали
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на несложные вопросы, отгадывали ребус, выполняли простые задания. Семилетка был очень доволен, тринадцатилетка была довольна, что её не сильно напрягали. Взрослым было интересно и хорошо от того, что дети не ноют.

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И
Сегодня завершилась наша экскурсия по Кольцевой линии московского метро, и впечатления просто потрясающие. Это было настоящее путешествие в музей, который находится под землей.

Мы посетили самые красивые и знаковые станции, такие как Комсомольская с ее величественными мозаичными панно, посвященными истории России, и Новослободскую, поражающую атмосферой сказочного собора из-за уникальных витражей.

Понравилось и детям и взрослым, рекомендую!!!
Сегодня завершилась наша экскурсия по Кольцевой линии московского метро, и впечатления просто потрясающие. Это было настоящее
Сегодня завершилась наша экскурсия по Кольцевой линии московского метро, и впечатления просто потрясающие. Это было настоящее
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Светлана
Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для ребят были приготовлены занимательные задания. Продуманы даже такие мелочи, как дошечки, на которых задания выполнялись. Каждый получил по вкусному угощению. Узнали много интересного и полезного. Огромное спасибо!
Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для
Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для
Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для
Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для
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Т
Елена провела чудесную экскурсию по кольцевой линии метро, мне очень понравилось, потому что самое главное, что ей удалось, это на полтора часа завладеть вниманием моих детей! рассказывать интересно, подготовить разные задачки на внимательность, супер) а еще, приятный бонус в московкую жару - провети полтора часа в прохладе и с большой пользой, спасибо))
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О
Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене, но и об истории Москвы. Познавательно было не только для детей, но и для взрослых.
Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене,
Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене,
Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене,
Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене,
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