Экскурсия по московскому метро предлагает детям и взрослым уникальную возможность погрузиться в историю города.
За 1,5 часа на Кольцевой линии участники смогут изучить барельефы, мозаики и витражи, а также выполнить задания,
За 1,5 часа на Кольцевой линии участники смогут изучить барельефы, мозаики и витражи, а также выполнить задания,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚇 Увлекательное путешествие по метро
- 🎨 Изучение искусства и истории
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Образовательные задания
- 💰 Без дополнительных расходов
Что можно увидеть
- Таганская
- Комсомольская
- Новослободская
Описание экскурсии
Московское метро — больше, чем вид транспорта!
Где в мире появилось первое метро? А когда его построили у нас? Какие удивительные проекты метро предлагали в начале 20 века? Рассказы об этом заинтересуют ребят; вместе мы начертим свой план Москвы и заодно поймем, почему Кольцевая линия метро была необходима и почему ее проложили именно так. Мы проедем по всему кольцу, будем выходить на красивейших станциях и выполнять задания.
- На «Таганской» дети выяснят, какие военные профессии представлены на барельефах;
- На «Комсомольской» по мозаикам познакомятся с хрониками Ледового побоища, Куликовской битвы и других важных событий истории России;
- А на «Новослободской» найдут мирные профессии на красочных витражах.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет детям от 7 до 13 лет
- Дополнительных расходов нет
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы (по 15 человек в разное время)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Октябрьская кольцевая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2094 туристов
Я более 20 лет увлечённо изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посетили экскурсию по метро с детьми 9 и 10 лет!
Экскурсия ориентирована как раз на такой возраст, когда дети уже умеют писать, анализировать и пытаться структурировать полученную информацию.
Все полтора часа дети
Экскурсия ориентирована как раз на такой возраст, когда дети уже умеют писать, анализировать и пытаться структурировать полученную информацию.
Все полтора часа дети
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Нам очень понравилась экскурсия. Елена рассказала и о самой Москве, и о метро, конечно. Как оно строилось, почему станции украшены именно так. И самое главное, заняла делом детей. Они отвечали
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И
Сегодня завершилась наша экскурсия по Кольцевой линии московского метро, и впечатления просто потрясающие. Это было настоящее путешествие в музей, который находится под землей.
Мы посетили самые красивые и знаковые станции, такие как Комсомольская с ее величественными мозаичными панно, посвященными истории России, и Новослободскую, поражающую атмосферой сказочного собора из-за уникальных витражей.
Понравилось и детям и взрослым, рекомендую!!!
Мы посетили самые красивые и знаковые станции, такие как Комсомольская с ее величественными мозаичными панно, посвященными истории России, и Новослободскую, поражающую атмосферой сказочного собора из-за уникальных витражей.
Понравилось и детям и взрослым, рекомендую!!!
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Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для ребят были приготовлены занимательные задания. Продуманы даже такие мелочи, как дошечки, на которых задания выполнялись. Каждый получил по вкусному угощению. Узнали много интересного и полезного. Огромное спасибо!
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Т
Елена провела чудесную экскурсию по кольцевой линии метро, мне очень понравилось, потому что самое главное, что ей удалось, это на полтора часа завладеть вниманием моих детей! рассказывать интересно, подготовить разные задачки на внимательность, супер) а еще, приятный бонус в московкую жару - провети полтора часа в прохладе и с большой пользой, спасибо))
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О
Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене, но и об истории Москвы. Познавательно было не только для детей, но и для взрослых.
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