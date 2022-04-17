Мы с вами совершим поездку в московском метро чтобы оказаться на самых красивых станциях Советской эпохи. Посмотрим те станции, которые открывались самыми первыми - что в них было новаторского и прогрессивного? Какие из них до сих пор являются представителями лучшей метроархитектуры мира? Проедемся по станциям кольцевой линии, вершине помпезности в декоре станций. Разберемся в символизме, которые хотели до нас донести архитекторы прошлого. Ну и посмотрим эпоху когда станции оформлять перестали.