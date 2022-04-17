Подземные дворцы Москвы

Подземные дворцы Москвы
Подземные дворцы Москвы
Подземные дворцы Москвы
Подземные дворцы Москвы
Подземные дворцы Москвы
Подземные дворцы Москвы
Подземные дворцы Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Самые первые станции метрополитена: Кропоткинская, Библиотека имени Ленина, Парк культуры
  • Станции кольцевой линии: Добрынинская, Павелецкая, Октябрьская, Парк культуры
  • А так же нарядную Арбатскую, скульптуры с Площади Революции, Театральную, которая не про театр, а про дружбу народов и самую красивую во всем метро - Маяковскую
Мы с вами совершим поездку в московском метро чтобы оказаться на самых красивых станциях Советской эпохи. Посмотрим те станции, которые открывались самыми первыми - что в них было новаторского и прогрессивного? Какие из них до сих пор являются представителями лучшей метроархитектуры мира? Проедемся по станциям кольцевой линии, вершине помпезности в декоре станций. Разберемся в символизме, которые хотели до нас донести архитекторы прошлого. Ну и посмотрим эпоху когда станции оформлять перестали.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Персональный радиогид на время экскурсии
Что не входит
  • Стоимость входа в метро
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Добрынинская, в тупике зала у панно
Завершение: м. Маяковская, центр зала
Когда и сколько длится
Когда: под запрос
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит с радиогидами. По этому если вы берете детей
  • Их тоже надо учитывать в количестве человек
  • Иначе радиогида им может не достаться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

под запрос

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