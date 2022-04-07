Поленово и Мелихово

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

20:00 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Поленово и Мелихово
Поленово и Мелихово
Поленово и Мелихово
Поленово и Мелихово

Что вас ожидает 🤩

  • Музей-усадьба Поленова
  • Усадьба Мелихово
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас посетить два оазиса русской культуры, возникших на стыке 19 и 20 веков, где и сегодня сохранился дух творчества, дружбы и любви к людям. Вас ждут две усадьбы известных мечтателей и энтузиастов – писателя Чехова и художника Поленова.

Мы побываем в Мелихово, где находится имение, купленное Антоном Павловичем Чеховым для своей семьи зимой 1982 года. Вы совершите прогулку с гидом по территории усадьбы, посетите главный дом семьи писателя и флигель-кухню, познакомитесь с экспозицией «Амбулатория», осмотрите флигель, где была создана пьеса «Чайка», увидите огород «Юг Франции» и пруд «Аквариум». Мелиховский дом любили посещать знаменитые деятели искусства и современники Чехова: Исаак Левитан, Владимир Гиляровский, Фёдор Шехтель и многие другие.

За время своего семилетнего пребывания в Мелихове Антон Павлович ежедневно принимал больных в качестве земского врача, за свой счет построил три школы в соседних деревнях и много писал. Мелиховское «сидение» называют самым плодотворным этапом литературного творчества Чехова. Здесь были написаны такие известные произведения, как «Чайка», «Дом с мезонином», «Дядя Ваня», «Скрипка Ротшильда».

Далее мы отправимся в Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова.

В рамках экскурсии по усадьбе вас ждет «Большой дом» с кабинетом, столовой, мастерской, портретной и пейзажной. Мастерская «Аббатство» была построена по проекту самого Поленова. Причудливый «поленовский стиль» торжествует в архитектуре оригинальных построек «Адмиралтейство» и «Фахверковый сарай», а вся усадьба похожа на оазис искусства, где с удовольствием собирались друзья художника и учились начинающие живописцы.

Усадьба «Борок» превратилась в первый провинциальный художественный музей России, который всегда оберегался детьми и внуками В. Д. Поленова.

В завершении программы у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по парку, а желающие смогут за дополнительную плату посетить другие объекты усадьбы.

Программа

  • Мелихово: экскурсия по территории усадьбы, посещение главного дома, где жила семья писателя, посещение флигеля-кухни, посещение экспозиции «Амбулатория», внешний осмотр флигеля, где была написана пьеса «Чайка».
  • Музей-усадьба В. Д. Поленова: «Большой дом» (столовая, кабинет, мастерская, портретная, пейзажная),

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все билеты по программе
Что не входит
  • Обед. Осмотр диорамы «Кругосветное путешествие» в лодочном сарае поленовского «Адмиралтейства» (оплачивается дополнительно, по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:00

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