Приглашаем вас посетить два оазиса русской культуры, возникших на стыке 19 и 20 веков, где и сегодня сохранился дух творчества, дружбы и любви к людям. Вас ждут две усадьбы известных мечтателей и энтузиастов – писателя Чехова и художника Поленова.

Мы побываем в Мелихово, где находится имение, купленное Антоном Павловичем Чеховым для своей семьи зимой 1982 года. Вы совершите прогулку с гидом по территории усадьбы, посетите главный дом семьи писателя и флигель-кухню, познакомитесь с экспозицией «Амбулатория», осмотрите флигель, где была создана пьеса «Чайка», увидите огород «Юг Франции» и пруд «Аквариум». Мелиховский дом любили посещать знаменитые деятели искусства и современники Чехова: Исаак Левитан, Владимир Гиляровский, Фёдор Шехтель и многие другие.

За время своего семилетнего пребывания в Мелихове Антон Павлович ежедневно принимал больных в качестве земского врача, за свой счет построил три школы в соседних деревнях и много писал. Мелиховское «сидение» называют самым плодотворным этапом литературного творчества Чехова. Здесь были написаны такие известные произведения, как «Чайка», «Дом с мезонином», «Дядя Ваня», «Скрипка Ротшильда».

Далее мы отправимся в Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова.

В рамках экскурсии по усадьбе вас ждет «Большой дом» с кабинетом, столовой, мастерской, портретной и пейзажной. Мастерская «Аббатство» была построена по проекту самого Поленова. Причудливый «поленовский стиль» торжествует в архитектуре оригинальных построек «Адмиралтейство» и «Фахверковый сарай», а вся усадьба похожа на оазис искусства, где с удовольствием собирались друзья художника и учились начинающие живописцы.

Усадьба «Борок» превратилась в первый провинциальный художественный музей России, который всегда оберегался детьми и внуками В. Д. Поленова.

В завершении программы у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по парку, а желающие смогут за дополнительную плату посетить другие объекты усадьбы.