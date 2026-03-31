Петровка и окрестности — колоритный и красивый уголок Москвы. Вы увидите доходные дома, здания в стиле модерн и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.
Оцените творения Бове и Шехтеля, услышите о жителях этих мест и заглянете во дворы, чтобы прочувствовать исчезающую атмосферу Старого города.
Оцените творения Бове и Шехтеля, услышите о жителях этих мест и заглянете во дворы, чтобы прочувствовать исчезающую атмосферу Старого города.
Описание экскурсии
Парадная Москва
Вы познакомитесь с историей Театральной площади и ее зданий, осмотрите старейший универмаг Москвы и дом Хомякова. Расшифруете особенности архитектурного стиля модерн и отправитесь на Кузнецкий Мост за его примерами. Заглянете к Гиляровскому в Столешников переулок, узнаете о доходном доме Депре и отыщете среди «каменных джунглей» зеленые дворы.
Высоко-Петровский монастырь и не только
Я покажу великие творения Бове, Шехтеля и Клейна. Расскажу о любви ссыльного декабриста Анненкова и французской модистки Полины Гебль. Помогу отыскать «счастливый дом» и разглядеть в многоквартирном здании княжескую усадьбу. Кроме того, вы увидите чудесную церковь Петра 1514 года и величественный ансамбль Высоко-Петровского монастыря.
Организационные детали
- Экскурсия закончится на Бульварном кольце
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололед и т. д.)
- Если компания больше четырех человек, то доплата — 1000 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В райне м. Охотный Ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5143 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я родилась и выросла в Москве. У меня 2 образования, финансовое и гуманитарное, всю жизнь работала в бизнесе, а в 2019 году получила лицензию гида и с тех пор провожу экскурсии по Москве. Это работа мечты для меня, надеюсь встретить вас на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Были на экскурсии с мамой, и остались в наилучших чувствах! Нам очень понравились харизма, юмор и энергичность Ирины. Это была чудесная прогулка по центру столицы с приятной и интеллигентной дамой,
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О
На экскурсии с Ириной были мой сын, который неплохо знает Москву и его девушка, которая была в Москве первый раз,- и для обоих это было невероятно интересно. Экскурсия была насыщенной,
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Ирина и программа превзошли мои ожидания.
В последний момент начала думать, как провести День рождения.
Хотелось чего-то интересного, а потом вкусного. В Москве глазами инженера прошла почти все, да и группы общие
В последний момент начала думать, как провести День рождения.
Хотелось чего-то интересного, а потом вкусного. В Москве глазами инженера прошла почти все, да и группы общие
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Бронировала экскурсию для родителей. Вот что они просили передать:"уютная,занимательная,содержательная экскурсия по Петровке. Превосходная подача материала,погружение в архитектуру и историю Москвы. Остались довольны и хотим посетить другие экскурсии Ирины"
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К
Ирина-прекрасный гид! Вернусь еще!
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Е
Очень понравилось. Гид большая молодец. Увлекательно, познавательно, с юмором. Всем ходить, знакомиться с нашей любимой Москвой. ❤️
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