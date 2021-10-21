Что вас ожидает

Парадная Москва

Вы познакомитесь с историей Театральной площади и ее зданий, осмотрите старейший универмаг Москвы и дом Хомякова. Расшифруете особенности архитектурного стиля модерн и отправитесь на Кузнецкий мост за его примерами. Заглянете к Гиляровскому в Столешников переулок, узнаете о доходном доме Депре и отыщете среди «каменных джунглей» зеленые дворы.

Высоко-Петровский монастырь и не только

Я покажу великие творения Бове, Шехтеля и Клейна. Расскажу о любви ссыльного декабриста Анненкова и французской модистки Полины Гебль. Помогу отыскать «счастливый дом» и разглядеть в многоквартирном здании княжескую усадьбу. Кроме того, вы увидите чудесную церковь Петра 1514 года и величественный ансамбль Высоко-Петровского монастыря.

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