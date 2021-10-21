Петровка — душа Москвы

Раскрыть историю одной из старейших улиц столицы и прилегающих к ней переулков

5
8 отзывов
Петровка и окрестности — колоритный и красивый уголок Москвы.

Вы увидите доходные дома, здания в стиле модерн и ансамбль Высоко-Петровского монастыря.

Оцените творения Бове и Шехтеля, услышите о жителях этих мест и заглянете во дворы, чтобы прочувствовать исчезающую атмосферу Старого города.
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы
Петровка — душа Москвы

Что вас ожидает

Парадная Москва

Вы познакомитесь с историей Театральной площади и ее зданий, осмотрите старейший универмаг Москвы и дом Хомякова. Расшифруете особенности архитектурного стиля модерн и отправитесь на Кузнецкий мост за его примерами. Заглянете к Гиляровскому в Столешников переулок, узнаете о доходном доме Депре и отыщете среди «каменных джунглей» зеленые дворы.

Высоко-Петровский монастырь и не только

Я покажу великие творения Бове, Шехтеля и Клейна. Расскажу о любви ссыльного декабриста Анненкова и французской модистки Полины Гебль. Помогу отыскать «счастливый дом» и разглядеть в многоквартирном здании княжескую усадьбу. Кроме того, вы увидите чудесную церковь Петра 1514 года и величественный ансамбль Высоко-Петровского монастыря.

Организационные детали

  • Экскурсия закончится на Бульварном кольце
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (мороз, гололед и т. д.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в райне м. Охотный Ряд
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Irina
Irina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!
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8 реальных отзывов от туристов

А
21 окт 2021
"чуть помедленнее, кони, чуть, помедленнее. ".. интересно, живо, эмоционально, динамично. . так много нового, что в голове мало что остается., но, если уж, что-то зацепило, то, с пятой попытки опосредованных ссылок в интернете удается найти полное подтверждение сказанным словам. каждый дом - история, каждую историю отлично знает гид … - и слова не поспевают за эмоциями и впечатлениями. (чьи слова? - отдельный вопрос. ) Если серьезно, то информационно - много нового, и все - исторические факты. Время пролетело совершенно не заметно и остался интерес еще как-то закрепить полученнные знания.
Н
4 окт 2021
Всем доброго дня! 25 сентября ходили с Ириной по Петровке. Получили колоссальное удовольствие и массу полезной информации!Ирина прекрасный экскурсовод, настоящий профессионал!Здания нашей любимой Москвы открывались с самых необычных сторон!Эрудиция и юмор Ирины, всё это добавляло шарм нашей прогулке!Всем советую идти с Ириной на Петровку!Узнаете много нового и интересного. Очень рекомендую!
Д
25 сен 2021
Долго выбирали, на какую экскурсию пойти. В итоге выбрали Петровку, и это оказался отличный выбор. Очень красивый маршрут, а истории, которые скрывают эти здания, сделали прогулку интересной и незабываемой. Ирина прекрасный рассказчик, который очень много знает о городе и искренне любит его. Большое спасибо!
Ирина
11 сен 2021
Прекрасный экскурсовод, с любовью к каждому дому в Москве, а о каждом из них она, кажется, знает все. Бонусом отличное чувство юмора и несколько «жареных» историй из прошлого.
Д
31 авг 2021
Случайно заглянув вечером на Петровку через неделю после проведённой Ириной экскурсии, я внятно понял всю необходимость этой экскурсии для любого москвича и гостя города. До этого мне знакомая по барам, случайным дверям и ночной иллюминацией улица обрела новый смысл и новую жизнь. С этого момента гулять по этому району стало интереснее, а каждое здание раскрылось в новом для меня образе. Спасибо, Ирина😘🤗

Если вы ещё не были на этой экскурсии, не жалейте времени и денег, бронируйте и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 💪
Д
19 авг 2021
Удивительно гармоничная экскурсия! Очень советуем, не только гостям Столицы, но и аборигенам Москвы. То, что должен видеть в течение всей своей жизни в Москве - не видишь! Как же это прекрасно наконец-то увидеть (а узнать сколько много интересного:) вместе с Ириной, наполненной любовью к городу, людям и просто духу городу, который не просто источник дохода, но и история людей - сильных, интересных и фиксированных!
Ю
16 авг 2021
Мы приехали в Москву из Санкт-Петербурга на пару дней и решили побывать на экскурсии. Ирина очень всесторонний гид, нам было невероятно интересно узнавать новый материал. Ирина отвечала на любой заданный вопрос. Наш гид рассказала нам о жизни людей, проживающих в Москве, об истории домов, архитектуре и т. д. Мы получили сведения, о которых даже не догадывались. Два часа пешей прогулки по красивым улочкам пролетели. Спасибо Ирине!
Т
10 авг 2021
Спасибо Ирине, мы были на новой экскурсии Петровка -душа Москвы, очень хороший рассказчик и просто душевный человек, все наши хотелки были учтены, маршрут очень интересен, будет познавателен как москвичам так и гостям столицы. Никогда не увидишь столько красоты если не знаешь куда смотреть;)
Спасибо большое, воспользуемся думаю еще не раз, и очень бы хотелось новых маршрутов Хитровка например, может что-то с Чисторпудного бульвара.
Ирину очень рекомендую!

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