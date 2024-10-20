Е Елена Наш гид Елена чудесный рассказчик. Душевно делится своими знаниями по истории, традициям, связанных с чаем. Узнали много нового и вспомнили прошлое нащих родителей.

Всем рекомендую эту экскурсию.

К Ксения Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)

Е Елена Очень понравилось экскурсия. Елена,наш экскурсовод молодец. Интересно рассказывала, показывала старые фотографии, этикетки, даже жестяная, старинная коробочка из под чая у неё была с собой. Во время экскурсии проводила мини викторину с призом. В конце экскурсии мы пошли пить чай с угощением,которое она заранее для нас приготовила. Было очень интересно и познавательно. Спасибо.

С Светлана Прекрасная экскурсия с очаровательным гидом! Очень интересно! Эта экскурсия - прекрасная возможность погулять по Москве и получить новые знания! Рекомендую!

Д Даниил Сложно найти интересную экскурсию, но эта приятно удивила! Очень познавательно и интересно! Хороший маршрут, много красивых локаций для фото. Отдельные похвалы Елене!

Очень быстро пролетают эти два с половиной часа. Рекомендую!

Д Даниил Получили удовольствие от чудесной и информативной прогулки с очаровательной и прекрасно эрудированный Еленой. Узнали и увидели очень много, без спешки и без напряжения, медленно и вальяжно впитывали и красоту города, и истории, с которыми чаепитие теперь станет интереснее)) Спасибо огромное, Елена! Рекомендуем и от всей души!

А Анастасия Сегодня посетила эту экскурсию. Очень интересно, познавательно и динамично. Мы не стояли долго на одном месте, Елена очень увлекательно рассказывала нам исторические факты и делилась хорошим настроением. В конце экскурсии у нас было чаепитие, что зафиналило прекрасное времяпровождение.

А Анна читать дальше интересных фактов, доступ к местам, в которые обычный человек не пройдёт, аудио запись очень душевная с которой мы погрузилась в дореволюционное московское чаепитие, много смеялись, викторина вообще супер! И, конечно, чаепитие! Елена, Вы прирождённый экскурсовод, с таким интересом, вовлеченностью и лёгкостью Вы нам все рассказали! Ощущения, впечатления, настроение неизгладимые! Все великолепно, буду Вас обязательно рекомендовать друзьям и вернусь обязательно снова! Здоровья Вам и процветания! Елена, от всей души благодарю за яркую, познавательную, интересную, душевную экскурсию! Экскурсия великолепна! Я живу в Москве давно и хожу на экскурсии, но Ваша была очень многогранной и яркой, много