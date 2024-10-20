Это будет увлекательная и весёлая прогулка по центру Москвы. Я стану для вас послом чайной культуры. Вы узнаете о торговле этим напитком и его истории в России. Послушаете аудиоспекталь по книге 19 века, созданный специально для этой экскурсии. Потрогаете упаковку и вкладыши, которым более 100 лет. Почитаете рекламу в старинных газетах. И выпьете чаю, как это делали раньше.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
«Чайные» дома купцов:
- Некрасова с, пожалуй, единственной сохранившейся рекламой чая, которой более 100 лет.
- Перлова, напоминающий яркую чайную шкатулку.
- Губкина, где после смерти чайного магната случилась трагедия.
- Высоцкого в стиле эклектики с элементами французского шато.
Чайные истории:
- Вы послушаете 9-минутный спектакль, записанный профессиональными актёрами специально для этой экскурсии. Он основан на книге 1857 года корреспондента-бытописателя Полякова, рассказывающей, как москвичи пьют чай.
- Я поделюсь историей завоевания чаем России и объясню, почему Москва считалась чайной столицей.
- Расскажу об обмане в чайной торговле.
- Выясним, откуда москвичи брали воду для чая и как распространение напитка повлияло на развитие фарфорового дела.
- Посмотрим, какая посуда нами больше не используется.
- Обсудим традиции чаепития и выпьем чай так, как это делали в 19 веке — в то же время дня и с теми же сладостями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и чаепитие.
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.
в субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Меня зовут Елена. Я создаю авторские экскурсии. Закончила школу гидов «Москва глазами инженера». Люблю Москву. Моя специализация — чайная история Москвы и Петербурга, история купцов и предпринимателей. Со мной вам будет весело и интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
20 окт 2024
Наш гид Елена чудесный рассказчик. Душевно делится своими знаниями по истории, традициям, связанных с чаем. Узнали много нового и вспомнили прошлое нащих родителей.
Всем рекомендую эту экскурсию.
Всем рекомендую эту экскурсию.
К
Ксения
19 окт 2024
Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)
Е
Елена
30 сен 2024
Очень понравилось экскурсия. Елена,наш экскурсовод молодец. Интересно рассказывала, показывала старые фотографии, этикетки, даже жестяная, старинная коробочка из под чая у неё была с собой. Во время экскурсии проводила мини викторину с призом. В конце экскурсии мы пошли пить чай с угощением,которое она заранее для нас приготовила. Было очень интересно и познавательно. Спасибо.
С
Светлана
29 сен 2024
Прекрасная экскурсия с очаровательным гидом! Очень интересно! Эта экскурсия - прекрасная возможность погулять по Москве и получить новые знания! Рекомендую!
Д
Даниил
29 сен 2024
Сложно найти интересную экскурсию, но эта приятно удивила! Очень познавательно и интересно! Хороший маршрут, много красивых локаций для фото. Отдельные похвалы Елене!
Очень быстро пролетают эти два с половиной часа. Рекомендую!
Очень быстро пролетают эти два с половиной часа. Рекомендую!
Д
Даниил
29 сен 2024
Получили удовольствие от чудесной и информативной прогулки с очаровательной и прекрасно эрудированный Еленой. Узнали и увидели очень много, без спешки и без напряжения, медленно и вальяжно впитывали и красоту города, и истории, с которыми чаепитие теперь станет интереснее)) Спасибо огромное, Елена! Рекомендуем и от всей души!
А
Анастасия
28 сен 2024
Сегодня посетила эту экскурсию. Очень интересно, познавательно и динамично. Мы не стояли долго на одном месте, Елена очень увлекательно рассказывала нам исторические факты и делилась хорошим настроением. В конце экскурсии у нас было чаепитие, что зафиналило прекрасное времяпровождение.
А
Анна
22 сен 2024
Елена, от всей души благодарю за яркую, познавательную, интересную, душевную экскурсию! Экскурсия великолепна! Я живу в Москве давно и хожу на экскурсии, но Ваша была очень многогранной и яркой, много
Ю
Юлия
22 сен 2024
По горячим следам, не терпится оставить отзыв! Вчера была на шикарной экскурсии в цетре Москвы! Сказать, что под впечатлением -ничего не сказать! Впервые заказала экскурсию с гидом и Елена-100% попадание!
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