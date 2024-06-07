Приглашаю на прогулку по Замоскворечью — району с богатой историей, который Лермонтов называл «широкой долиной, усыпанной домами и церквами».
Толмачи, кадаши и ордынцы — кто они? Отчего столь любимое купцами место называлось в петровские времена захолустьем? Мы проследим за метаморфозами района, рассмотрим интересные образцы архитектуры и обсудим известных жильцов.
Толмачи, кадаши и ордынцы — кто они? Отчего столь любимое купцами место называлось в петровские времена захолустьем? Мы проследим за метаморфозами района, рассмотрим интересные образцы архитектуры и обсудим известных жильцов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Замоскворечье что ни здание — то прекрасный образец архитектуры той или иной эпохи. Поэтому ниже — лишь некоторые точки маршрута, иначе список того, что вы увидите, получился бы слишком длинным.
- Станция метро «Новокузнецкая». Павильон построили в самый разгар войны — зачем было тратить ресурсы на это в такое тяжёлое время?
- Усадьба Варгина. Его предки долгое время занимались вязанием и продажей варежек, которые назывались в старину варьгами. А вот что вдохновило Варгина построить Малый театр и сколько денег он на это потратил — расскажу вам при встрече.
- Храм Cвященномученика Климента Папы Римского. Святой Климент I — один из пяти апостольских мужей — был рукоположен святым Петром. Но как получилось, что на московской земле воздвигли храм в честь римского папы?
- Дом дворянина Критского. Редкий образец деревянного зодчества Москвы, обаятельный домик с мезонином.
- АТС. Первая автоматическая телефонная станция.
- Храм иконы божией матери «Всех скорбящих радость». Сюда стоит зайти, чтобы убедиться, насколько талантливо Баженов и Бове создали внутреннее помещение.
- Сквер Ивана Шмелёва. У Замоскворечья есть свой певец — купеческий сын, писатель И. Шмелёв. Никто лучше него не описывал настоящую купеческую Москву.
- Дом писателей. Тот самый дом, который стал прототипом дома Драмлита в «Мастере и Маргарите».
- Каменные палаты 17 века. Они неоднократно перестраивались, но каждое столетие оставило на здании свой характерный отпечаток.
- Третьяковская галерея. Здесь вспомним несколько интересных фактов про Павла Михайловича Третьякова.
- Балчуг и Лужков мост. Побываем на искусственном острове на реке Москве и посмотрим на город с моста, название которого не так просто, как кажется.
- Болотная площадь. Когда-то она была местом публичных казней.
- Скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых». Вас ждут 13 антропоморфных скульптур, каждая из которых — аллегория человеческих пороков. Они обступили полукругом маленьких детей — мальчика и девочку с завязанными глазами. Что хотел сказать М. Шемякин?
А ещё вы узнаете:
- Почему москвичи не торопились заселять Замоскворечье
- Когда здесь появились ремесленные поселения и почему Замоскворечье так полюбилось купечеству
- Кто такие толмачи, кадаши, ордынцы
- Каковы были семейные устои и традиции русского купечества
- Почему одни с гордостью держались за своё купеческое звание, а другие стремились в дворянство
- И многое другое
Организационные детали
- Наша экскурсия закончится недалеко от Третьяковской галереи, которую вы сможете посетить самостоятельно.
- Если у вас есть желание зайти в храмы, о которых я вам расскажу, необходимо одеться соответственно.
в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Новокузнецкая, выход №1
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 148 туристов
Добрый день! Я Мария. Я профессиональный, аккредитованный московский гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов. В прошлом — учитель географии. Кандидат педагогических наук. Увлечена историей и культурой. Приглашаю вас в виртуальноеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
7 июня 2024
Экскурсия позновательная, гид Мария Полева вела ее очень профессионально и грамотно. Узнала много нового о купцах и меценатах Москвы.
Белла
28 мая 2024
Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
Ольга
26 мая 2024
Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах, так и тем, кто давно тут живет, но просто ходит мимо и ничего не знает)как я) спасибо за ликбез и хорошее настроение!
Екатерина
24 мая 2024
23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади и так нам понравился рассказ и сама Мария, что не раздумывая пошли к ней ещё раз.
Изучать таким образом историю и исследовать центр-это лучший вариант для нас с дочкой.
Рекомендую на 100%.
Изучать таким образом историю и исследовать центр-это лучший вариант для нас с дочкой.
Рекомендую на 100%.
И
Ирина
23 мая 2024
Мария - увлечённый экскурсовод. Материал её беседы интересный и познавательный. Гид была доброжелательна, внимательна к слушателям, выбирала локации удобные для обзора и общения. Учитывался и уровень знаний слушателей на экскурсии. Её вопросы были интересны и ребёнку и возрастным участникам группы
Е
Елена
20 мая 2024
Были на экскурсии 16 мая. Экскурсия очень понравилась, теперь знаем что же такое Замоскворечье, чем оно славилось в разные века, почему у улиц такие названия. В центре Москвы есть тишайшие
А
Анна
19 мая 2024
Добрый день, экскурсия очень увлекательная, экскурсовод невероятно приятная, образованная, вежливая женщина. 2 часа пролетели как одно мгновение, обязательно постараемся посетить и другие экскурсии. Огромное спасибо за Ваш труд и знания! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Галина
18 мая 2024
Хотим поблагодарить Марию за интересную экскурсию, 2 часа как один миг. С радостью рекомендую, экскурсия очень интересная! Мария замечательный человек, прекрасный экскурсовод! Обширно и содержательно, факты, имена, иллюстрации!
А с погодой как повезло!
А с погодой как повезло!
Ю
Юлия
17 мая 2024
2 часа пролетели незаметно, было очень интересно и познавательно, Мария рассказывала увлекательно, с душой, я сама, как будто побывала в той эпохе. Сам маршрут не сложный, по маршруту есть классные локации для фото.
Евгения
16 мая 2024
Прекрасная прогулка с интересным рассказчиком! Интересные факты, хорошая подача материала. Рекомендую всем, кто хочет совершить променад с пользой для глаз, ума и тела!
Е
Екатерина
13 мая 2024
Экскурсия была насыщенная и интересная, Мария поведала множество фактов, о которых я не знала ранее, хотя родилась и живу в Москве. Информации много, но скучно не было ни разу. Большое спасибо!
Ю
Юлия
11 мая 2024
Интересная экскурсия, узнала много нового. Спасибо.
Т
Татьяна
8 мая 2024
Прекрасная экскурсия! Остались самые положительные впечатления! Было очень интересно!
А
Анна
25 апр 2024
Интересное и познавательное путешествие в прошлое. История Замоскворечья, лучшие традиции купечества, исторические личности-с этим нас познакомила Мария. Увлеченно, легко, динамично. Маршрут построен удачно. Спасибо!!!
Г
Галина
11 апр 2024
Спасибо огромное Марии за чудесную экскурсию. За 2 часа узнала столько интересного про историю Замоскворечья! Рекомендую.
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