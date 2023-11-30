Во время экскурсии вы услышите об истории Коломны, её мифах и легендах. Увидите оборонительные сооружения XVI века, храмовые и монастырские постройки, усадьбы, памятники и природу нашего города. Мы прогуляемся к Пятницким воротам, посетим центральную площадь кремля и другие знаковые места: памятник Дмитрию Донскому, Маринкину башню.

Описание

По Коломенскому кремлю Наш путь начинается от площади Двух Революций, имеющую разноплановый многовековой строительный ансамбль. Следуем на центральную улицу кремля — Лажечникова, а после посещаем Брусенский монастырь, памятник Дмитрию Донскому и Маринкину башню. Далее отправимся на место слияния Москвы-реки и Коломенки. Поговорим о первом упоминании и названии города, после чего перейдем на Соборную площадь, окружённую храмовыми и монастырскими постройками. Заканчиваем экскурсию у Пятницких ворот — главных ворот Коломенского кремля, связанных со многими историческими событиями и личностями.