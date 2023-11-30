Во время экскурсии вы услышите об истории Коломны, её мифах и легендах.
Увидите оборонительные сооружения XVI века, храмовые и монастырские постройки, усадьбы, памятники и природу нашего города.
Мы прогуляемся к Пятницким воротам, посетим центральную площадь кремля и другие знаковые места: памятник Дмитрию Донскому, Маринкину башню.
Увидите оборонительные сооружения XVI века, храмовые и монастырские постройки, усадьбы, памятники и природу нашего города.
Мы прогуляемся к Пятницким воротам, посетим центральную площадь кремля и другие знаковые места: памятник Дмитрию Донскому, Маринкину башню.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
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Что вас ожидает:
- Пятницкие ворота
- Маринкина башня
- Успенский Брусенский монастырь
- Троицкий Ново-Голутвин монастырь
- Успенский собор
- Cлияние рек Москвы и Коломенки
Описание
По Коломенскому кремлю Наш путь начинается от площади Двух Революций, имеющую разноплановый многовековой строительный ансамбль. Следуем на центральную улицу кремля — Лажечникова, а после посещаем Брусенский монастырь, памятник Дмитрию Донскому и Маринкину башню. Далее отправимся на место слияния Москвы-реки и Коломенки. Поговорим о первом упоминании и названии города, после чего перейдем на Соборную площадь, окружённую храмовыми и монастырскими постройками. Заканчиваем экскурсию у Пятницких ворот — главных ворот Коломенского кремля, связанных со многими историческими событиями и личностями.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломна, пл. Двух РеволюцийЗавершение: Пятницкие ворота
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
- Важная информация
- Встречаемся у памятника Ленину на площади Двух Революций
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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