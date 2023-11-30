Прогулка по Коломенскому кремлю

Индивидуальная экскурсия в Москве
Во время экскурсии вы услышите об истории Коломны, её мифах и легендах.

Увидите оборонительные сооружения XVI века, храмовые и монастырские постройки, усадьбы, памятники и природу нашего города.

Мы прогуляемся к Пятницким воротам, посетим центральную площадь кремля и другие знаковые места: памятник Дмитрию Донскому, Маринкину башню.
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Прогулка по Коломенскому кремлю
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Пятницкие ворота
  • Маринкина башня
  • Успенский Брусенский монастырь
  • Троицкий Ново-Голутвин монастырь
  • Успенский собор
  • Cлияние рек Москвы и Коломенки

Описание

По Коломенскому кремлю Наш путь начинается от площади Двух Революций, имеющую разноплановый многовековой строительный ансамбль. Следуем на центральную улицу кремля — Лажечникова, а после посещаем Брусенский монастырь, памятник Дмитрию Донскому и Маринкину башню. Далее отправимся на место слияния Москвы-реки и Коломенки. Поговорим о первом упоминании и названии города, после чего перейдем на Соборную площадь, окружённую храмовыми и монастырскими постройками. Заканчиваем экскурсию у Пятницких ворот — главных ворот Коломенского кремля, связанных со многими историческими событиями и личностями.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, пл. Двух Революций
Завершение: Пятницкие ворота
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
Важная информация
  • Встречаемся у памятника Ленину на площади Двух Революций
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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