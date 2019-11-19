7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории

Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве

Новодевичье кладбище — самое почётное для захоронения в столице. Здесь, у Кремлёвской стены, погребены писатели, художники и другие выдающиеся личности. Вы узнаете, как переплетаются судьбы людей, упокоенных здесь. Увидите могилу Н. В. Гоголя — одно из самых мистических захоронений на некрополе, узнаете тайну надгробного камня М. А. Булгакова. А также погуляете по территории обители и услышите её историю.