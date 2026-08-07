7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Чтобы познакомиться с сердцем столицы, мало просто побывать у стен Кремля.



Каждый камешек на Красной площади и в Александровском саду может рассказать о русской истории больше, чем целый учебник — достаточно отправиться на прогулку со знатоком! Вы не просто увидите храм Василия Блаженного, мавзолей и другие достопримечательности, но и поймёте, как в них отразились знаковые вехи в судьбе большой страны.