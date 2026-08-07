7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы познакомиться с сердцем столицы, мало просто побывать у стен Кремля.
Каждый камешек на Красной площади и в Александровском саду может рассказать о русской истории больше, чем целый учебник — достаточно отправиться на прогулку со знатоком! Вы не просто увидите храм Василия Блаженного, мавзолей и другие достопримечательности, но и поймёте, как в них отразились знаковые вехи в судьбе большой страны.
Каждый камешек на Красной площади и в Александровском саду может рассказать о русской истории больше, чем целый учебник — достаточно отправиться на прогулку со знатоком! Вы не просто увидите храм Василия Блаженного, мавзолей и другие достопримечательности, но и поймёте, как в них отразились знаковые вехи в судьбе большой страны.
Описание билета
На прогулке мы охватим все архитектурные памятники, из которых складывается образ сердца древней Москвы из красного кирпича. За два часа вы:
- Побываете у стен и башен Кремля — самого большого в Европе! Мы дадим главную информацию о величественной крепости и особенно о топонимике её ансамбля.
- Рассмотрите причудливый храм Василия Блаженного, узнав, в честь кого он так назван и что символизируют его купола.
- Увидите Некрополь и, конечно, мавзолей Ленина — здесь вас ждут истории о судьбах великих политиков и общественных деятелей, которые удостоились чести быть похороненными прямо у стен Кремля.
- Посетите могилу Неизвестного солдата, охраняемую почётным караулом, и взглянете на Вечный огонь.
- Узнаете о роли патриарха Гермогена в судьбе России — памятник этому священнослужителю стоит в Александровском саду.
- Погуляете по ухоженному Александровскому саду — зелёному парку с фонтанами в самом сердце нашей родины. А также пройдёте по Манежной площади.
Организационные детали
- В стоимость билета всё включено
- Программа пешеходной экскурсии подходит для взрослых и школьников. Максимальное количество человек — 30
- Начало маршрута недалеко от метро. При желании вы можете заказывать дополнительные услуги, например индивидуальный транспорт для группы или использование аудиогида. Мы просим участников не оставлять личные вещи без присмотра
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
|Инвалиды
|800 ₽
|Студенты (о/ф обучения)
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Революции или Театральная
Когда и как рано покупать?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 35861 туриста
Меня зовут Алексей, работаю в туризме с 2007 года. Представляю коллектив лучших гидов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсовод, которая работала профессионально поставленных голосом без микрофона!) К свое у стыду забыла имя-отчество. Были 11 июля
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Сегодня были на экскурсии Вокруг Кремля. Экскурсовод Ольга очень хорошо провела экскурсию. Интересно все рассказала,показала. Всем рекомендую.
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Замечательная экскурсия, экскурсовод Ольга рассказывает очень интересно! Рекомендую.
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Очень довольны. Отлично. Рекомендую.
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Нормально. Экспресс знакомство.
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С
Были на экскурсии с детьми 11 лет. Даже им было интересно. Экскурсовод привлекали их обсуждению материала,отвечал на дополнительные вопросы. Вобщем очень интересно. Советуем.
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