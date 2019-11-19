7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Посетить захоронение у стен Кремля, увидеть вождя и узнать, какие истории хранит это место
Наша экскурсия начнется на Красной площади — здесь, между Спасской и Никольской башнями, захоронены люди, известные каждому в СССР. Мы пройдем вдоль Некрополя и посетим Мавзолей Ленина. Я расскажу, что такое «огненные похороны», объясню, почему усыпальница вождя пролетариата сделана именно в форме куба и какова функция научно-исследовательской лаборатории, созданной при Мавзолее. Вы услышите истории о личностях, чьи могилы находятся в самом сердце столицы.