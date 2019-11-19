7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть и узнать всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Чтобы познакомиться с сердцем столицы, мало просто побывать у стен Кремля.

Каждый камешек на Красной площади и в Александровском саду может рассказать о русской истории больше, чем целый учебник — достаточно отправиться на прогулку со знатоком! Вы не просто увидите храм Василия Блаженного, мавзолей и другие достопримечательности, но и поймёте, как в них отразились знаковые вехи в судьбе большой страны.
600 ₽
540 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Площадь Революции или Театральная
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Вокруг Кремля
Вокруг Кремля

Что вас ожидает

На прогулке мы охватим все архитектурные памятники, из которых складывается образ сердца древней Москвы из красного кирпича. За два часа вы:

  • Побываете внутри Казанского собора и у стен и башен Кремля — самого большого в Европе! Мы расскажем главное о величественной крепости и топонимике её ансамбля.
  • Рассмотрите причудливый храм Василия Блаженного, узнав, в честь кого он так назван и что символизируют его купола.
  • Увидите Некрополь и, конечно, мавзолей Ленина — здесь вас ждут истории о судьбах великих политиков и общественных деятелей, которые удостоились чести быть похороненными прямо у стен Кремля.
  • Посетите могилу Неизвестного солдата, охраняемую почётным караулом, и взглянете на Вечный огонь.
  • Узнаете о роли патриарха Гермогена в судьбе России — памятник этому священнослужителю стоит в Александровском саду.
  • Погуляете по ухоженному Александровскому саду — зелёному парку с фонтанами в самом сердце нашей родины.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Общее число участников экскурсии — до 30 человек.
Вокруг Кремля
Вокруг Кремля
Вокруг Кремля
Вокруг Кремля
Вокруг Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Площадь Революции или Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, работаю в туризме около 10 лет. Представляю коллектив лучших экскурсоводов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идем в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждем вас на наших экскурсиях!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 ноября 2019
Экскурсию проводила Ольга Юрьевна. Очень интересная подача, человек (простите за сравнение) только что не пританцовывал, чтоб Полностью приковать внимание слушателей от начала и до конца экскурсии. Всем рекомендую
1 октября 2019
Экскурсия мне очень понравилось, несмотря на плохую погоду, два часа пролетели незаметно!
16 августа 2019
Все понравилось.. Гид Ольга - фанат своего дела. Очень интересно и эмоционально вела экскурсию. Материал излагала доступно, старалась вовлечь группу в диалог, на дополнительные вопросы отвечала с удовольствием. Единственное, вместо заявленных двух часов, экскурсия продолжалась 1 час 40 минут.
7 августа 2019
Прекрасная экскурсия.
29 июля 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия!
21 июля 2019
Отличная экскурсия вокруг Кремля. Спасибо гиду Сергею!
4 июня 2019
Спасибо за интересную прогулку!! Получила море положительных эмоций и узнала много нового о своем городе!

Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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