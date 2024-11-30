Прилететь из Москвы и погрузится в атмосферу древнего Ташкента, посетив его культовые места: площади, мечети и старинные скверы. Мы покажем вам лучшие уголки столицы, познакомим с ее историей и научим секретам местной культуры!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииCоединение истории и современной культуры в одном туре! Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, метрополитен и мечеть Минор. Я расскажу историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, научу правильно торговаться, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы! Что вас ожидает: Мозаика Ташкента: площади и скверы. Вы посетите площадь Независимости — самую большую городскую площадь Советского Союза. Погуляете по местному «Бродвею» и при желании увидите самые красивые станции метрополитена. Ташкент — это первый город в Центральной Азии, в котором появилось метро! Ташкент сквозь века В живописном сквере Амира Темура, откуда началась застройка Ташкента после завоевания города Российской империей в XIX веке, я поделюсь самыми интересными фактами истории нашей столицы и ее знаменитых жителей. А еще обязательно покажу вам площадь Хаст-Имам — религиозный центр города, где сохранились старые глинобитные дома, пережившие землетрясение 1966 года. Вы впечатлитесь расположенными здесь средневековыми мечетями, медресе и мавзолеем. Важная информация:
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
- Осмотр метрополитена — по договоренности (возможно увеличение времени экскурсии за дополнительную оплату).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все «визитные карточки» города: телевышку
- Религиозный комплекс Хаст-Имам
- Площадь Мустакиллик
- Сквер Амира Темура
- Метрополитен и мечеть Минор
Что включено
- "Авиабилеты включены в один конец", " Транспорт:
- Встреча в аэропорту и экскурсия (днем или вечером)
Что не входит в цену
- Проживание
- Входные билеты
- Питание по желанию: ~ от 10 долларов на человека, в зависимости от класса ресторана
- Трансфер по городу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Включено: Услуга гида и транспорт
- Входные билеты, питание, проживание и прочие расходы не включены
- Встреча в аэропорту и экскурсия (днем или вечером)
- Авиабилеты включены в один конец
- Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком
- По вашему желанию мы можем включить в экскурсию обед (ужин) в ресторане национальной кухни (оплачивается дополнительно, ~от 10 долларов на человека, в зависимости от класса ресторана)
- Осмотр метрополитена - по договоренности (возможно увеличение времени экскурсии и дополнительная оплата)
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей дружной команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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